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Бельгия - Беларусь онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 30 марта 2021, 21:45 - King Power @ Dendreef
Главный судья: Донатас Румсас
Рейтинг матча:
Бельгия
2 - 0
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37'
Беларусь
Ход матча
14' Миши Батшуайи 17' Ханс Ванакен
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
46%
Ничья
31%
Беларусь
23%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 34.00
П1: 1.04 Х: 16.00 П2: 31.00
Последние матчи - Бельгия
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 21:45 Чехия 1 - 1 Завершен Бельгия Н
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Бельгия 3 - 1 Завершен Уэльс В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Бельгия 4 - 2 Завершен Дания В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия В
Международные товарищеские матчи 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 1 Завершен Швейцария В
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Последние матчи - Беларусь
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Беларусь 4 - 2 Завершен Эстония В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 17:00 Албания 3 - 2 Завершен Беларусь П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Беларусь 2 - 0 Завершен Литва В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Беларусь 2 - 0 Завершен Казахстан В
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Литва 2 - 2 Завершен Беларусь Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Ханс Ванакен
17'
ГООЛ! Миши Батшуайи
14'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Бельгия
46%
Ничья
31%
Беларусь
23%
П1: 1.01 Х: 29.00 П2: 34.00
П1: 1.04 Х: 16.00 П2: 31.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 5
    Ян Вертонген
    Защитник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
    17
  • 11
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 88
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
  • 22
    Доку, Жереми
    Нападающий
  • 5
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
    14
  • 9
    Ebong, Max
    Полузащитник
  • 20
    Yuzepchuk, Roman
    Полузащитник
  • 22
    Игорь Стасевич
    Полузащитник
  • 33
    Денис Поляков
  • 19
    Podstrelov, Dmitri
    Нападающий
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 4
    Никита Наумов
    Защитник
  • 88
    Lisakovich Vitali
  • 15
    Сергей Кисляк
    Полузащитник
  • 77
    Юрий Кендыш
    Полузащитник
  • 30
    Александр Гутор
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Томас Камински
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 18
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 32
    Леандер Дендонкер
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 13
    Кун Кастеелс
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 20
    Дедрик Бойата
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 16
    Павел Павлюченко
  • 8
    Павел Савицкий
    Полузащитник
  • 19
    Максим Швецов
    Защитник
  • 13
    Сихневич, Николай
    Нападающий
  • 18
    Иван Маевский
    Полузащитник
  • 7
    Денис Лаптев
    Нападающий
  • 15
    Владислав Климович
    Нападающий
  • 35
    Антон Чичкан
    Вратарь
  • 21
    Максим Бордачев
    Защитник
  • 10
    Bakhar, Ivan
    Полузащитник
  • 90
    Дмитрий Антилевский
  • 14
    Евгений Яблонский
    Защитник
Тренеры
  • Роберто Мартинес
  • Михаил Мархел
Статистика матча
67%
Владение мячом
33%
2
Удары мимо
5
Угловые
3
Удары в створ
Сейвы
1
5
Штрафные
5
4
Фолы
5
1
Офсайды
Трансляция
35'
Когда у гостей появляется возможность подержать мяч, редко удается перейти центр поля, да и то - потом они сразу теряют мяч
32'
Продолжают бельгийцы наседать на ворота Гутора, всей командой обороняются белорусы
31'
Уголовой
Еще один хороший корнер разыграли хозяева встречи, большими силами и с большим трудом отбиваются гости
29'
Инфо
70% против 30% - хозяева владеют серьезным преимуществом
27'
Стоит признать, что славянская сборная действует смелее, не мирится с неудачей, при этом мастерства не хватает Беларуси
25'
Опасный момент
Беларусь сделала смелую вылазку на половину поля соперника, но едва за это не поплатилась. Скоростная контратака и Троссар пробивал с близкого расстояния - мяч попал в сетку с внешней стороны
22'
Батшуайи продолжает брать игру на себя, идет в обыгрыш, хотя и передерживает мяч
20'
Все также через фланги разворачивают свои комбинации бельгийцы, пока без ударов, но белорусам сейчас очень сложно
16'
На кураже бельгийцы бегут вперед, белорусы откровенно не успевают
17'
Гоооол!!!
Ханс Ванакен (Бельгия) в штрафной с нескольких метров расстрелял голкипера. Прошел пас Менье - 3:0.
14'
Гоооол!!!
И вот гости допускают ошибку. Миши Батшуайи (Бельгия) воспользовался передачей в разрез (три защитника оказались не у дел) и пробил в ближний угол. Сильно и точно - 1:0.
13'
Слишком много переводов мяча с фланга на фланг у фаворита встречи, и вообще от подопечных Мартинеса ожидалось большего
10'
Средний темп встречи, Бельгия не спеша прощупывает варианты для атаки
7'
Гости все же сделали несколько навесов в штрафную Миньоле, бельгийцы не сразу, но выбили мяч
5'
Опасный момент
Батшуайи прострелил в штрафную, затем корнер разыграли хозяева, и снова Батшуайи пробивал - с близкого расстояния. Голкипер среагировал
4'
Бельгия полностью контролирует игру и атакует, Беларусь пока не переходила центр поля
2'
Уголовой
Алдервейрелд неудачно переправлял мяч в сторону ворот после паса на ближнюю штангу
Свисток
Матч начался
Бельгия: 12. Миньоле, 2. Алдервейрелд, 4. Денайер, 5. Вертонген, 15. Менье, 10. Азар Т., 17. Ванакен, 19. Прат, 11. Троссар, 22. Доку Ж., 23. Батшуайи.
Беларусь: 1. Гутор, 3. Павловец А., 5. Поляков, 4. Наумов Н., 23. Кендыш, 2. Юзепчук, 19. Подстрелов, 22. Стасевич, 9. Эбонг, 15. Кисляк, 17. Лисакович.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Беларусь.
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Анонс матча Бельгия - Беларусь 30.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Бельгия и командой Беларусь будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе King Power @ Dendreef.

Дата проведения матча: 30.03.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Михаил Мархел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бельгия - Беларусь можно посмотреть 30.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Бельгия - Беларусь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Чехия - 27.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Беларусь
Страна: Беларусь

Прошедший матч команды Беларусь был сыгран против Эстония - 27.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Беларусь.

Следите за результатами матча Бельгия - Беларусь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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