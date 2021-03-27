Бельгия - Беларусь онлайн трансляция матча

Поединок между командой Бельгия и командой Беларусь будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч состоится на стадионе King Power @ Dendreef.
Дата проведения матча: 30.03.2021
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Роберто Мартинес и Михаил Мархел разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Предыдущий матч команды Бельгия был сыгран против Чехия - 27.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Беларусь
Страна: Беларусь
Прошедший матч команды Беларусь был сыгран против Эстония - 27.03.2021, в рамках чемпионата Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Беларусь.
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