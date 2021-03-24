Босния и Герцеговина - Франция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Босния и Герцеговина и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Грбавица.
Дата проведения матча: 31.03.2021
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина
Прошедший матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Финляндия - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.
Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший матч команды Франция был сыгран против Казахстан - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.
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