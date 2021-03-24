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Босния и Герцеговина - Франция онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 31 марта 2021, 21:45 - Грбавица
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Босния и Герцеговина
0 - 0
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8'
Франция
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
21%
Ничья
36%
Франция
43%
П1: 7.00 Х: 4.75 П2: 1.40
П1: 6.80 Х: 4.90 П2: 1.42
Последние матчи - Босния и Герцеговина
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Финляндия 2 - 2 Завершен Босния и Герцеговина Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Италия П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 19:00 Нидерланды 3 - 1 Завершен Босния и Герцеговина П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
12.11.2020 - 19:00 Босния и Герцеговина 0 - 2 Завершен Иран П
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Польша 3 - 0 Завершен Босния и Герцеговина П
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Последние матчи - Франция
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Франция В
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Швеция В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Португалия 0 - 1 Завершен Франция В
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Хорватия 1 - 2 Завершен Франция В
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Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
21%
Ничья
36%
Франция
43%
П1: 7.00 Х: 4.75 П2: 1.40
П1: 6.80 Х: 4.90 П2: 1.42
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Сехич, Ибрахим
    Вратарь
  • 19
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 18
    Амир Хаджиахметович
    Полузащитник
  • 16
    Анел Ахмедходжич
  • 13
    кимирот, Гойко
    Полузащитник
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 6
    Саничанин, Синиша
    Защитник
  • 5
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 4
    Дарко Тодорович
  • 3
    Хаджикадунич, Денис
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 15
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 14
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 8
    Лемар Томас
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 17
    Амар Рахманович
  • 20
    Мирослав Стеванович
    Полузащитник
  • 21
    Лонтшар, Степан
    Полузащитник
  • 23
    Марко Михойевич
  • 14
    Амер Гояк
    Полузащитник
  • 15
    Cipetic, Branimir
    Защитник
  • 8
    Лука Менало
  • 7
    Смайл Превляк
  • 2
    Цивич, Элдар
    Защитник
  • 22
    Кенан Пирич
    Вратарь
  • 1
    Василй, Никола
    Вратарь
  • 9
    Харис Дульевич
    Полузащитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
  • 19
    Люка Динь
    Защитник
  • 22
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 13
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 12
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
  • 16
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 20
    Ферлан Менди
    Защитник
Тренеры
  • Ивайло Петев
  • Дидье Дешам
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
2
Штрафные
Офсайды
1
Фолы
1
Трансляция
4'
Офсайд
Боковой зафиксировал офсайд у Мбаппе.
3'
Босния завладела мячом. Французы прессингуют соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Босния и Герцеговина, стартовый состав: Шехич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин - Тодорович, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Колашинац - Джеко, Крунич. Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Превляк, Менало, Дульевич, Гояк, Ципетич, Рахманович, Стеванович, Лончар, Михоевич.
Франция, стартовый состав: Льорис - Эрнандес, Кимпембе, Варан, Павар - Рабьо, Погба - Лемар, Гризманн, Коман - Мбаппе. Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Жиру, Дембеле, Дюбуа, Ндомбеле, Сиссоко, Зума, Динь, Ф. Менди, Бен-Йеддер.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура группового этапа квалификации Чемпионата Мира-2022: Босния и Герцеговина - Франция. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Босния и Герцеговина - Франция 31.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Босния и Герцеговина и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Грбавица.

Дата проведения матча: 31.03.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина - Франция можно посмотреть 31.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина

Прошедший матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Финляндия - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Казахстан - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.

Следите за результатами матча Босния и Герцеговина - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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