Босния и Герцеговина - Франция онлайн трансляция матча

Анонс матча Босния и Герцеговина - Франция 31.03.2021, Чемпионат мира

Поединок между командой Босния и Герцеговина и командой Франция будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Грбавица.

Дата проведения матча: 31.03.2021

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Ивайло Петев и Дидье Дешам разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина

Страна: Босния и Герцеговина



Прошедший матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Финляндия - 24.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Франция

Страна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Прошедший матч команды Франция был сыгран против Казахстан - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Франция.

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