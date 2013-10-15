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Англия - Польша онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 31 марта 2021, 21:45 - Уэмбли
Главный судья: Бьорн Кёйперс
Рейтинг матча:
Англия
0 - 0
Обновить
8'
Польша
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Англия
33%
Ничья
33%
Польша
33%
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.35 Х: 4.90 П2: 9.00
Личные встречи
Англия
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Польша
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.10.2013 - 22:00 Англия 2 - 0 Завершен Польша
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
17.10.2012 - 18:00 Польша 1 - 1 Завершен Англия
Последние матчи - Англия
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 19:00 Албания 0 - 2 Завершен Англия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Англия 5 - 0 Завершен Сан-Марино В
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Англия 4 - 0 Завершен Исландия В
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
12.11.2020 - 22:00 Англия 3 - 0 Завершен Ирландия В
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Последние матчи - Польша
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Польша 3 - 0 Завершен Андорра В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Венгрия 3 - 3 Завершен Польша Н
Лига Наций 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Польша 1 - 2 Завершен Нидерланды П
Лига Наций 2020/2021
15.11.2020 - 21:45 Италия 2 - 0 Завершен Польша П
Сборная Украины 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Польша 2 - 0 Завершен Украина В
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Новости команд
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Англия
33%
Ничья
33%
Польша
33%
П1: 1.33 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.35 Х: 4.90 П2: 9.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Попе, Ник
    Вратарь
  • 11
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 9
    0Гарри Кейн
  • 8
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 7
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 4
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 3
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 23
    Пионтек, Кшиштоф
    Нападающий
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 18
    Бартош Берешиньски
    Защитник
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 15
    Камиль Глик
  • 14
    Матеуш Клич
  • 13
    Мацей Рыбусь
    Полузащитник
  • 10
    Гжегож Крыховяк
    Полузащитник
  • 9
    Кароль Свидерски
  • 5
    Ян Беднарек
    Защитник
Запасные игроки
  • 18
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
  • 19
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 20
    Люк Шоу
    Защитник
  • 21
    Олли Уоткинс
  • 17
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 16
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 15
    Коади, Конор
    Защитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 12
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 22
    Сэм Джонстон
    Вратарь
  • 13
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 23
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 8
    Kozlowski, Kacper
    Полузащитник
  • 11
    Камиль Гросицки
  • 17
    Плачета, Прземислав
    Полузащитник
  • 19
    Шиманский, Себастиан
    Полузащитник
  • 7
    Аркадиуш Милик
    Нападающий
  • 6
    Аугустиняк, Рафал
    Полузащитник
  • 4
    Павел Давидович
    Полузащитник
  • 3
    Реца, Аркадиуш
    Полузащитник
  • 2
    Kowalczyk, Sebastian
    Полузащитник
  • 12
    Немжицки, Кароль
    Вратарь
  • 22
    Лукаш Фабяньски
  • 21
    Южвяк, Камиль
    Полузащитник
Тренеры
  • Гарет Саутгейт
  • Паулу Соуза
Статистика матча
3
Штрафные
Фолы
3
60%
Владение мячом
40%
Трансляция
8'
Бен Чілвелл (Англія) отримав хорошу розрізну передачу від Мейсона Маунта і навісив на Філа Фодена, котрий головою пробив надто вище воріт.
3'
Подача Мейсона Маунта (Англія) була винесена.
2'
Господарі прибрали м'яч до ніг і будують позиційну атаку.
Свисток
Матч розпочався!
Англія: Поуп - Вокер, Магвайр, Стоунс, Чілвелл - Філліпс, Райс, Фоден - Маунт, Кейн, Стерлінг.
Запасні господарів: Джонстон, Хендерсон, Беллінгем, Воткінс, Даєр, Р. Джеймс, Кальверт-Льюїн, Коуді, Лінгард, Мінгс, Тріпп'єр, Шоу.
Польща: Щенсни - Беднарек, Глік, Гелік - Берешиньский, Крихов'як, Модер, Рибус - Свідерский, Пйонтек, Зелінський.
Запасні гостей: Нємчицкі, Фаб'янскі, Аугустиняк, Давідовіч, Козловський, Гросіцкий, Ковальчик, Плахета, Реца, Шиманський, Юзвяк.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Свисток
Головний арбітр: Бьорн Кюйперс (Нідерланди).
Вітаємо всіх шанувальників футболу! О 21:45 UA-Футбол розпочне текстову онлайн-трансляцію відбіркового матчу на Чемпіонат Світу 2022 у Катарі між збірними Англії і Польщі, котрі представляють групу I.
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Анонс матча Англия - Польша 31.03.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Англия и командой Польша будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 31.03.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Англия и командой Польша:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Англия и Польша в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Паулу Соуза разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Польша можно посмотреть 31.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Англия - Польша, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Албания - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка

Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Андорра - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Польша.

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