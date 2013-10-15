Англия - Польша онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Англия и командой Польша будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Уэмбли.
Дата проведения матча: 31.03.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Англия и командой Польша:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Англия и Польша в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Паулу Соуза разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Албания - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.
Название: Польша
Страна: Польша
Тренер: Адам Навалка
Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Андорра - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Польша.
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