Англия - Польша онлайн трансляция матча

Анонс матча Англия - Польша 31.03.2021, Чемпионат мира

Противостояние между командой Англия и командой Польша будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат мира 2022, матч пройдет на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 31.03.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Англия и командой Польша:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Англия, тогда как команда Польша осталась с поражением. Столкновение Англия и Польша в предыдущем футбольном матче 15.10.2013 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Гарет Саутгейт и Паулу Соуза разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия

Страна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Предыдущий матч команды Англия был сыгран против Албания - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Польша

Страна: Польша

Тренер: Адам Навалка



Прошедший поединок команды Польша был сыгран против Андорра - 28.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Польша.

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