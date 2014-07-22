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Украина - Болгария онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 24 марта 2021, 16:00
Рейтинг матча:
Украина
1 - 2
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60'
Болгария
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Украина
68%
Ничья
18%
Болгария
14%
Личные встречи
Украина
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Болгария
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
22.07.2014 - 22:00 Болгария 0 - 1 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2020/2021
17.11.2020 - 18:30 Украина 3 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Молодежная сборная 2020/2021
13.11.2020 - 18:00 Мальта 1 - 4 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2021
13.10.2020 - 20:00 Северная Ирландия 1 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021
09.10.2020 - 18:30 Украина 1 - 0 Завершен Румыния В
Молодежная сборная 2021
08.09.2020 - 19:00 Финляндия 0 - 2 Завершен Украина В
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Последние матчи - Болгария
Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015
22.07.2014 - 22:00 Болгария 0 - 1 Завершен Украина П
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Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Украина
68%
Ничья
18%
Болгария
14%
Трансляция
53'
Гоооол!!!
Болгары как раз с этого штрафного прямо по центру забивают, отправляя мяч прямым ударом под левую стойуку. 1:2.
51'
Желтая карточка
Таловеров фолит на линии штрафной и получает жёлтую. Наш защитник сорвал практически выход один на один. Будет штрафной.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
45+'
Свисток
Перерыв.
44'
Бондаренко издали стрелял с левой - мяч после рикошета пошёл мимо рамки.
42'
Супряга справа на лицевой достал мяч и в касание возвращал чуть назад на Кухаревича, но форвард Руха проиграл единоборство за мяч.
37'
Опасный момент
Супряга с правого угла вратарской низом выкатил снаряд под удар Назаренко на левый угол вратарской, но хавбек Днепра-1 не попал в створ ворот! Как это возможно?!
36'
Заброс с левого края за шиворот Турбаевскому, наш вратарь спокойно вылавливает снаряд под перекладиной.
33'
Опасный момент
Прострел слева на ближнюю стойку болгарских ворот, Кухаревич не смог направить щёчку в направлении рамки! М-да.
31'
Уголовой
Ещё один угловой на ворота болгар, соперник достаточно легко отбивается.
27'
Уголовой
При угловом на болгарские ворота небольшой пожар в штрафной, но, увы, без удара от нас.
25'
Батагов в нашей штрафной в подкате прервал потенциальный выход один на один соперника!
24'
Опасный момент
Подача с правого фланга на линию вратарской, Кухаревич первым открылся под мяч, но с выгодной позиции не попал в створ.
21'
Гоооол!!!
1:1. К сожалению, наварили Бондаренко и особенно наш Турбаевский. Вратарь под прессингом выкатил мяч под удар сопернику Доминику Янкову, который метров с 25-ти обвёл нашего голкипера.
16'
Опасный момент
Супряга пробивает в дальнюю штангу от правого угла вратарской! Что ж так не везёт парню с голами. Кстати, Владислав сегодня капитан украинской молодёжки.
13'
Опасный прострел от Супряги с правого края штрафной никто не замкнул.
10'
Гоооол!!!
1:0! Назаренко с левого края штрафной низом пробил между ближней стойкой и защитником. Оборона болгар на угрозу у своих ворот вообще не обратила внимания.
9'
Игра пока идёт между штрафными без ударов по воротам.
5'
Сыграно уже пять минут матча. Трансляция пресс-службы УАФ началась с запозданием, но голов за это время не было.
1'
Свисток
Матч начался
Инфо
Украина (старт): Турбаевский - Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Семилет - Судаков, Сыч, Бондаренко - Назаренко, Кухаревич, Супряга
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Анонс матча Украина - Болгария 24.03.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Украина и командой Болгария будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 24.03.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Болгария:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Украина, тогда как команда Болгария осталась с поражением. Столкновение Болгария и Украина в предыдущем футбольном матче 22.07.2014 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Болгария можно посмотреть 24.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Болгария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Северная Ирландия - 17.11.2020, в рамках турнира Молодежная сборная 2020/2021 и закончился победой команды Украина.

Команда гостей

Название: Болгария
Страна: Болгария

Предыдущий поединок команды Болгария был сыгран против Украина - 22.07.2014, в рамках чемпионата Чемпионат Европы-2015 U-19 2014/2015 и закончился победой команды Украина.

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