  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Украина - Узбекистан Смотреть онлайн
В тренде

Украина - Узбекистан онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 27 марта 2021, 16:05 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Украина
1 - 1
Обновить
58'
Узбекистан
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Украина
50%
Ничья
25%
Узбекистан
25%
Личные встречи
Украина
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Узбекистан
Мемориал Лобановского 2011/2012
10.08.2011 - 18:00 Украина 0 - 0 Завершен Узбекистан
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022
24.03.2021 - 16:00 Украина 1 - 2 Завершен Болгария П
Молодежная сборная 2020/2021
17.11.2020 - 18:30 Украина 3 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Молодежная сборная 2020/2021
13.11.2020 - 18:00 Мальта 1 - 4 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2021
13.10.2020 - 20:00 Северная Ирландия 1 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021
09.10.2020 - 18:30 Украина 1 - 0 Завершен Румыния В
Показать больше
Последние матчи - Узбекистан
Мемориал Лобановского 2011/2012
10.08.2011 - 18:00 Украина 0 - 0 Завершен Узбекистан Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Украина
50%
Ничья
25%
Узбекистан
25%
Трансляция
54'
Уголовой
Наши парни отбились от углового узбеков.
54'
Ещё один очень опасный стандарт на наши ворота! Снова проиграли ближний угол вратарской и снова был удар под стойку, но на этот раз Чекотун справился!
53'
Желтая карточка
Сыч срезал соперника на правом фланге защиты, проиграв ему скоростной забег.
52'
Уголовой
Ещё одна подача от Очеретько с углового завершается без удара.
50'
Гоооол!!!
Подача с левого фланга на ближний угол вратраской, игрок сборной Узбекистана переправляет мяч в сетку наших ворот. 1:1.
48'
Уголовой
Очеретько подавал на линию вратарской от углового флажка, но точно на голову одному из игроков узбекской сборной.
46'
Замена
Кащук, Сыч и Ярмолюк вышли у нашей сборной на второй тайм.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
45+1'
Свисток
Перерыв. Украинцы завершали этот тайм вдесятером. Капитан нашей команды Очеретько получил повреждение и последние несколько секунд наблюдал за игрой в компании медиков.
44'
Офсайд
Алефиренко с правого полуфланга забросил мяч к линии вратарской на Исаенко, и тот без проблем решил момент! Правда, лайнсмен дал отмашку, что в этом эпизоде у украинского нападающего было положение "вне игры". Повтора с офсайдной камеры у нас нет, чтобы сказать точно, но похоже, что арбитры ошиблись.
42'
Узбеки сейчас стали больше владеть мячом, но к воротам Чекотуна добраться не могут.
38'
Неплохой темп игры сейчас, но без обострения и между штрафными площадками идёт футбол.
35'
Ещё один навес в украинскую штрафную: подопечные Руслана Ротаня отбиваются и выносят мяч к центральному кругу. Там Мудрик за мяч не зацепился.
33'
Стандарт и подача в штрафную от узбеков около ворот Чекотуна завершился эффектным, но неточным ударом через себя одного из игроков соперника метров с пятнадцати.
31'
Гоооол!!!
Центрбек Бражко точку уверенно реализовал!
30'
Опасный момент
Шикарный прорыв Драмбаева по зоне левого полусреднего, по ходу которого он обыгрался в стеночку с Мудриком и уже в чужой штрафной от лицевой откатил под удар Исаенко. Евгения срезали во вратарской - пенальти в ворота сборной Узбекистана!
27'
Офсайд
Ещё одна затяжная атака завершилась разрезным пасом на Исаенко, форвард Динамо / Колоса даже пробил, но лайнсмен зафиксировал у него офсайд.
24'
Уголовой
Наши ребята заработали угловой, который Мудрик накоротке разыграл. Протянул мяч к левому углу штрафной и пробил мимо рамки.
22'
Очень долгое владение мячом от нашей команды завершилось потерей Алефиренко на правом фланге.
18'
Желизко со штрафного прямо по центру метров с 25-ти отправил снаряд над воротами.
14'
Мудрик на своём левом фланге прошёл одного соперника вдоль лицевой, но мяч попал нашему вингеру в руку, поэтому обостряющая атака сорвалась.
10'
Впервые соперник добежал к нашим воротам, но арбитр зафиксировал фол в атаке в штрафной Чекотуна.
7'
Узбеки пока не добирались до наших ворот и больше думают об обороне.
4'
Соперники пока присматриваются друг к другу и не включают максимальные обороты.
1'
Свисток
Матч начался с небольшим опозданием. Исаенко сделал первое касание к мячу.
Инфо
Украина U-21 (старт): Чекотун - Драмбаев, Снурницын, Бражко, Алефиренко - Очеретько, Желизко, Притула - Мудрик, Исаенко, Брагару.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Кривбасс Кривбасс 6 Реал Фарма Реал Фарма 0 Завершен 15:00 - Сегодня ФК Чернигов ФК Чернигов 0 Рубикон Рубикон 1 Завершен 14:00 - Сегодня Энергия Энергия 3 МФК Николаев-2 МФК Николаев-2 0 Завершен 14:00 - Сегодня Балканы Балканы 2 Перемога Перемога 1 Завершен 13:00 - Сегодня Буковина Буковина 1 Диназ Диназ 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Украина - Узбекистан 27.03.2021, Молодежная сборная

Матч между командой Украина и командой Узбекистан будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 27.03.2021
Время начала матча: 16:05

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Узбекистан:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Украина и Узбекистан в предыдущем футбольном матче 10.08.2011 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Узбекистан можно посмотреть 27.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Узбекистан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Украина был сыгран против Болгария - 24.03.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2022 и закончился победой команды Болгария.

Команда гостей

Название: Узбекистан
Страна: Узбекистан

Прошедший матч команды Узбекистан был сыгран против Украина - 10.08.2011, в рамках турнира Мемориал Лобановского 2011/2012 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Украина - Узбекистан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Молодежная сборная и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен