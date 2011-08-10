Украина - Узбекистан онлайн трансляция матча

Офсайд

Алефиренко с правого полуфланга забросил мяч к линии вратарской на Исаенко, и тот без проблем решил момент! Правда, лайнсмен дал отмашку, что в этом эпизоде у украинского нападающего было положение "вне игры". Повтора с офсайдной камеры у нас нет, чтобы сказать точно, но похоже, что арбитры ошиблись.