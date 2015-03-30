Украина - Словакия онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Словакия 29.03.2021, Молодежная сборная

Матч между командой Украина и командой Словакия будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 29.03.2021

Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Словакия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Словакия и Украина в предыдущем футбольном матче 30.03.2015 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Узбекистан - 27.03.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Словакия

Страна: Словакия



Прошедший матч команды Словакия был сыгран против Украина - 30.03.2015, в рамках чемпионата Контрольный матч молодежных сборных 2014/2015 и закончился ничьей.

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