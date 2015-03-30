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Украина - Словакия онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 29 марта 2021, 18:00
Рейтинг матча:
Украина
2 - 3
Матч завершен
Словакия
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Украина
56%
Ничья
20%
Словакия
24%
Личные встречи
Украина
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Словакия
Контрольный матч молодежных сборных 2014/2015
30.03.2015 - 18:30 Словакия 0 - 0 Завершен Украина
Мемориал Лобановского 2012/2013
14.08.2012 - 18:30 Украина 0 - 0 Завершен Словакия
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2022
27.03.2021 - 16:05 Украина 1 - 1 Завершен Узбекистан Н
Молодежная сборная 2022
24.03.2021 - 16:00 Украина 1 - 2 Завершен Болгария П
Молодежная сборная 2020/2021
17.11.2020 - 18:30 Украина 3 - 0 Завершен Северная Ирландия В
Молодежная сборная 2020/2021
13.11.2020 - 18:00 Мальта 1 - 4 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2021
13.10.2020 - 20:00 Северная Ирландия 1 - 0 Завершен Украина П
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Последние матчи - Словакия
Контрольный матч молодежных сборных 2014/2015
30.03.2015 - 18:30 Словакия 0 - 0 Завершен Украина Н
Мемориал Лобановского 2012/2013
14.08.2012 - 18:30 Украина 0 - 0 Завершен Словакия Н
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Новости команд
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Украина
56%
Ничья
20%
Словакия
24%
Трансляция
90+4'
Свисток
Дальний удар от Желизко, с которым справился вратарь, стал последним моментом матча. Прозвучала финальная сирена. Увы, проигырваем.
90'
Теперь уже Исаенко выиграл верховое единоборство в чужой штрафной, но пробил также слабо.
90'
Эх! Кухаревич, замыкая подачу, слишком легко пробил головой и прямо в рукм вратарю!
88'
Убежали нашу в контратаку, Кухаревич в силовой борьбе оставил мяч у себя и сделал передачу на правый угол штрафной на Исаенко, однако тот не выкрутил мяч под стойку - вратарь в падении забрал не самый тяжёлый для себя удар.
84'
Замена
Притула выходит на поле вместо Бондаренко.
83'
Гоооол!!!
2:3. Просто жесть. Стеночка перед нашей штрафной и удар под левую штангу.
82'
Обе команды хотят выиграть. Сейчас пошёл достаточно открытый футбол, но подводит завершающая стадия атак.
78'
Замена
Исаенко и Супряга меняют Мудрика и Вьюнника.
78'
Опасный момент
Ух! Везёт сейчас нам! Прямым ударом со штрафного игрок словацкой репрезентации пробил почти под правую штангу - в миллиметрах от створа! Зновенко, возможно, не спасал.
77'
Желтая карточка
Батагову за грубый фол перед своей штрафной жёлтая.
76'
Желтая карточка
Небольшая толкотня на поле. Мудрик пошёл в жёсткий подкат под соперника, но без травмы. Тот наступил Михаилу на ногу. Украинец при поддержке Назаренко, выскочившего на поле, пошёл на конфликт, который погасили совместными усилиями остальные полевые игроки и судьи. Мудрику, Назаренко и игроку словаков по жёлтой.
74'
Наши парни держат мяч под своим контролем, но пока без обострения.
70'
Гоооол!!!
2:2. Подача со стандарта на ближнюю стойку, игрок словацкой дружины головой отправляет мяч в рамку.
69'
Кухаревич бьёт издали - вратарь словаков со второй попытки, но всё же зафиксировал мяч в своих руках.
66'
Желтая карточка
Желизко за срыв атаки получает жёлтую.
63'
Гоооол!!!
Увы, без пропущенных голов хотя бы в одном из трёх мартовских матчей мы поле не покинем. Подача слева, Багатов упускает оппонента в середине штрафной, замыкающего навес ударом головой - Зновенко тащит, но отбивает перед собой. На подборе первым оказался один из игроков словацкой сборной, добив в сетку.
60'
Очень острый прострел с левого фланга вдоль украинских ворот, никто не замкнул его! Было крайне опасно.
56'
Гоооол!!!
2:0! Очень мягкая подача от Сыча с правого края, Вьюнник с центра штрафной головой замыкает!
53'
С момента забитого нами гола на поле ничего необычного не произошло. Наши ребята чуть дольше держат мяч, словаки в активном прессинге стараются забрать, но безуспешно.
49'
Гоооол!!!
1:0! Мудрик на левом углу штрафной площади ушёл от двух соперников и уже с края вратарской мощно пробил над вратарём!
47'
Опасный момент
Отличная атака от наших! Прострел слева в центр штрафной, Вьюнник в касание пробивал - мяч прошёл в сантиметрах от левой стойки!
46'
Замена
Кухаревич вышел на поле вместо Алефиренко.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
45+'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Уголовой
Очень неудачная подача с углового от Мудрика: мяч в воздухе пересёк лицевую линию поля.
45+1'
Уголовой
Ещё одна подача от флажка у соперника, с которой наши ребята справились благодаря удачному выбору позиции в своей штрафной.
45+1'
Инфо
Две минуты компенсировано.
44'
Мудрик снова по флангу едва не убежал от оппонента. Пока скорость Михаила один из главных наших козырей сегодня.
42'
После медицинской паузы темп игры упал. Видимо, команды уже в ожидании перерыва.
39'
Минуты три длилась пауза. Вивчаренко в верховом столкновении получил повреждение головы. Но доктора перемотали защитнику голову и он уже вернулся на поле.
37'
Тут же пошла контратака от словенцев. В одном из единоборств столкнулись Вивчаренко с соперником. Нашему казаку нужна сейчас помощь медиков.
36'
Офсайд
Вьюнник заработал стандарт в районе правого угла штрафной. Мудрик выполнил подачу, Батагов замкнул. Однако лайнсмен отметил гол из-за офсайда.
34'
Высстрел с линии штрафной с подбора по воротам Зновенко - вратарь накрывает снаряд после рикошета, который погасил силу удара.
33'
Офсайд
После обрезки от словаков Бондаренко перехватил мяч на чужой половине, отдавал на пространство Мудрику чуть левее, но Михаил немного забежал в офсайд.
30'
Уголовой
И опять угловой от словаков - наша команда справляется. Сегодня мы действуем на стандартах лучше, чем в игре против Болгарии. Хоть и не у чужих ворот, а у своих, но тоже позитив.
26'
Сам Мудрик и пробил - над стенкой и по центру прямо в руки вратарю.
25'
Мудрик на скорости благодаря своему проходу от центральной линии поля со смещением с левого фланга к центру заработал штрафной метрах в 25-ти. Хоть какой-то позитив в последние минуты.
24'
Уголовой
Проиграли единоборство перед своей штрафной, что привело, к счастью, только к угловому, который словаки опять не смогли закончить ударом. Неприятно это признавать, но гол на наши ворота назревает.
22'
Ещё угловой и пара аутов около украинских ворот. Нам не удаётся зацепиться за мяч. В итоге, затяжная атака словаков всё-таки приводит к удару с линии штрафной - мимо.
20'
Уголовой
И ещё один угловой на ворота Зновенко, от которого наши ребята уверенно отбиваются.
19'
Уголовой
Подача с углового на наши ворота - все игроки, свои и чужие, пролетели мимо мяча. Подбор остался за словаками, но удар с левого края штрафной ушёл за пределы поля.
17'
Заброс из глубины за шиворот нашим защитникам - Зновенко на выходе мяч забирает.
14'
Словаки нас немного прижали. Поэтому пока наша команда работает без мяча.
11'
Довольно резвый темп, но без моментов в эти минуты.
8'
Опасный момент
Ещё один момент у Бондаренко! Хавбек по центру вышел на ударную позицию и с линии штрафной чуть левее центра решил бить низом по диагонали в дальний угол - мимо!
6'
Офсайд
Теперь стандарт около наших ворот. Но и с прострелом справа, и с добиванием наши ребята справились.
5'
Опасный момент
Хороший момент у наших ребят! Мудрик запрессинговал голкипера, тот в запаре скинул мяч под удар Бондаренко, а капитан нашей команды сегодня метров с 25-ти отправил снаряд над воротами!
4'
Уголовой
Мудрик с углового выполнил прострел на ближнюю штангу, кто-то из его партнёров пытался подрезать в створ, но снаряд покинул пределы поля.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Украина U-21 (старт): Зновенко - Вивчаренко, Батагов, Бражко, Алефиренко - Желизко, Очеретько, Сыч - Мудрик, Бондаренко, Вьюнник
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Комментарии(1)
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alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 01:17
Ротань тебя ждут аматоры или 2 лига
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Анонс матча Украина - Словакия 29.03.2021, Молодежная сборная

Матч между командой Украина и командой Словакия будет проходить в рамках турнира по футболу: Молодежная сборная 2022.

Дата проведения матча: 29.03.2021
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Словакия:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Словакия и Украина в предыдущем футбольном матче 30.03.2015 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Словакия можно посмотреть 29.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Словакия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Узбекистан - 27.03.2021, в рамках турнира Молодежная сборная 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Словакия
Страна: Словакия

Прошедший матч команды Словакия был сыгран против Украина - 30.03.2015, в рамках чемпионата Контрольный матч молодежных сборных 2014/2015 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Украина - Словакия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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