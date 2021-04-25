ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.
Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 21.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 21.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Динамо - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
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