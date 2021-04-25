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ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 апреля 2021, 17:00 - КСК Ника Стадион . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
1 - 0
Обновить
62'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
26%
Ничья
47%
Шахтер
26%
П1: 7.70 Х: 5.30 П2: 1.37
П1: 8.50 Х: 4.75 П2: 1.30
П1: 7.70 Х: 5.30 П2: 1.37
П1: 1.22 Х: 7.03 П2: 11.30
П1: 8.30 Х: 5.00 П2: 1.37
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
1
Побед
22
Игр
16
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.11.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
20.06.2020 - 19:30 Шахтер 3 - 2 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.10.2019 - 17:00 Шахтер 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер П
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 19:55 Шахтер 1 - 2 Завершен Рома П
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Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
26%
Ничья
47%
Шахтер
26%
П1: 7.70 Х: 5.30 П2: 1.37
П1: 8.50 Х: 4.75 П2: 1.30
П1: 7.70 Х: 5.30 П2: 1.37
П1: 1.22 Х: 7.03 П2: 11.30
П1: 8.30 Х: 5.00 П2: 1.37
Трансляция
54'
Гоооол!!!
Шастал! 2:0. Трубин парировал удар Третьякова, но первым на добивании был футболист Александрии.
51'
Опасный момент
Соломон левой стрелял метров с десяти – Александрию спас рикошет.
48'
Ковалец врезался в спину Степаненко и получил болезненный удар по лицу. Дело было в штрафной, но без санкций для Шахтера.
47'
Желтая карточка
Дубра прыгнул в ноги Дентиньо и получил желтую. Бойко в этом моменте зачем-то сорвал очень опасную контратаку Шахтера.
46'
Замена
На второй тайм у Александрии вместо Вантуха вышел Третьяков.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Шахтер мощно начал, но стоило сломаться Валерию Бондарю, как Александрия воспользовалась психологическим спадом горняков и перехватила инициативу. Перед перерывом Дмитрий Гречишкин реализовал пенальти за глупую игру Тете рукой и дал Заре надежду на продление погони за Шахтером в борьбе за серебро и путевку в квалификацию Лиги Чемпионов. Ждем второй тайм.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен! Александрия обыгрывает Шахтер – 1:0.
45'
Инфо
Еще три минуты команды сыграют в первом тайме.
44'
Гоооол!!!
Гречишкин развел мяч и вратаря по разным углам! Что интересно, мяч вылетел из ворот сквозь дырку. УПЛ…
41'
Опасный момент
Пенальти в ворота Шахтера! Все справедливо, хотя Тете сыграл рукой несознательно.
41'
Тете в своей штрафной сыграл рукой. Бойко пошел смотреть повтор.
38'
Болбат надежно сыграл в своей штрафной после прострела на Вантуха.
35'
Опасный момент
Шастал каким-то чудом не расстрелял ворота Шахтера с пяти метров после блестящих действий Ковальца. Сиприано сейчас стал спасителем гостей.
30'
Трубин намертво зафиксировал мяч после углового. Александрия осмелела, Шахтер же давненько не угрожал воротам Панькива.
Инфо
Шахтеру пришлось убрать Додо с поля из-за лимита на легионеров. Потеря Жуниора Мораеса еще более ощутима для горняков.
25'
Опасный момент
Трубин ногой ликвидировал угрозу после удара Шастала.
23'
Замена
Еще и Додо убрал с поля Каштру. Болбат вышел на фланг защиты Шахтера.
23'
Замена
Бондарь получил тяжелую травму после столкновения с Шасталом, которого сбил с ног Соломон. Вместо Валерия на поле вышел Витао.
20'
Желтая карточка
Соломон поскользнулся и был вынужден сбивать Шастала. Справедливое наказание для израильтянина.
19'
Ковалец с дальней дистанции пробил прямо в руки Трубину. Удар для «галочки».
16'
И еще один хороший дальний удар Степаненко! Панькив в прыжке вытащил мяч из-под перекладины.
Инфо
Тарас Степаненко сегодня стал 35-м футболистом в истории чемпионатов Украины с как минимум тремя сотнями сыгранных матчей. Среди действующих футболистов в этом списке находятся Андрей Пятов (336 матчей), Александр Гладкий (319), Владимир Чеснаков (314) и Павел Ребенок (300).
12'
Желтая карточка
Банада посадил себя на желтую карточку после фола на Соломоне. К слову, сегодня Евгений проводит свой 150-й матч в УПЛ.
10'
Шахтеру не удается пройти плотную оборону хозяев. Но и опасных контратак пока еще действующий чемпион УПЛ не допускает.
6'
Серьезно за дело взялся Шахтер – Александрия на первых минутах в глубокой обороне.
4'
Панькив впервые вступает в игру! Капитан Александрии потянул неприятный дальний удар Степаненко.
3'
Первое обострение от Шахтера. Маркос Антонио бил метров с 17-ти после передачи Додо – акцентированно попасть по мячу бразилец не смог, а ведь рядом никого не было.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
У Шахтера в центре поля вместо Сергея Кривцова выйдет Давит Хочолава.
Инфо
Александрия в турнирной таблице идет на 9-м месте – шансов на еврокубки у подопечных Владимира Шарана объективно уже нет, но и от зоны вылета сегодняшних хозяев отделяют комфортные 8 очков.
Инфо
Если не произойдет ничего сенсационного, то Шахтер сегодня официально расстанется со статусом действующего чемпиона Украины, но без мотивации на концовку сезона команда Луиша Каштру не остается, ведь Заря после сегодняшней победы над Олимпиком (2:1) на расстоянии всего четырех очков.
Традиционно начинаем со стартовых составов:
Александрия: Панькив – Мельник, Дубра, Вантух, Пашаев – Мирошниченко, Лучкевич, Шастал, Гречишкин, Банада – Ковалец.
Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано – Степаненко, Маркос, Марлос, Соломон, Тете – Дентиньо.
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 23-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Анонс матча ФК Александрия - Шахтер 25.04.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе КСК Ника Стадион.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Шахтер и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 21.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Заря - 21.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Динамо - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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