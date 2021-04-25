ФК Александрия - Шахтер онлайн трансляция матча

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Если не произойдет ничего сенсационного, то Шахтер сегодня официально расстанется со статусом действующего чемпиона Украины, но без мотивации на концовку сезона команда Луиша Каштру не остается, ведь Заря после сегодняшней победы над Олимпиком (2:1) на расстоянии всего четырех очков.