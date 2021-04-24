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ФК Львов - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 апреля 2021, 19:30 - Арена Львов . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
0 - 0
Обновить
32'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
26%
Ничья
26%
Десна
47%
П1: 4.85 Х: 3.58 П2: 1.76
П1: 5.00 Х: 3.75 П2: 1.57
П1: 4.85 Х: 3.58 П2: 1.76
П1: 4.85 Х: 3.32 П2: 1.84
П1: 5.30 Х: 4.20 П2: 1.60
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
4
Побед
6
Игр
2
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 17:00 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
27.10.2019 - 14:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
30.07.2019 - 19:00 Десна 1 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2018
17.03.2019 - 17:15 Десна 0 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна П
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
26%
Ничья
26%
Десна
47%
П1: 4.85 Х: 3.58 П2: 1.76
П1: 5.00 Х: 3.75 П2: 1.57
П1: 4.85 Х: 3.58 П2: 1.76
П1: 4.85 Х: 3.32 П2: 1.84
П1: 5.30 Х: 4.20 П2: 1.60
Статистика матча
1
Угловые
3
4
Удары мимо
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
31'
Ренан с правого фланга штрафной наносил удар с носка, но мяч блокировал Имереков.
28'
Гитченко успел ценой повреждения снять мяч с ноги у Ренана в правом фланге своей штрафной.
27'
Желтая карточка
Ременяк пострадал от подката Мостового в левом фланге атаки.
26'
Ременяк на ближней штанге перехватил подачу Картушова с левого фланга.
24'
Контроль мяча от гостей на половине поля соперников.
22'
Опасный момент
Картушов с левого фланга подал на ближнюю, где Безбородько удалось сбросить мяч на Мостового, но полузащитник постелил свой удар в сторону от дальней штанги.
20'
Полегенько простреливал с правого фланга, но Михоби был на мяче первым.
18'
Показали Рябоконя — тренер разочарован браком со стороны своих подопечных.
16'
Бусько с правого фланга подал на дальнюю, но Эрнест не сумел замкнуть качественным ударом слету.
14'
Ременяк подкатился без фола под Безбородько на правом фланге обороны. Львов хорошо сдерживает.
12'
Мостовой подключился к атаке левым флангом, но заброс принять не смог. Удар от ворот.
9'
Опасный момент
Чиряк со штрафного подавал на дальнюю, но Махмутович чудом не попал в свободный угол!
7'
Мостовой ковырнул ноги Алваро в левом фланге обороны во время прохода соперника.
5'
Попытка удара со средней дистанции от Ременяка на правом фланге была блокирована.
4'
Не пустил Чиряк Гуцуляка в левый фланг своей штрафной.
2'
Калитвинцев забрал мяч у Алваро в правом фланге обороны, после чего был сбит соперником.
1'
Угловой в левом фланге для львовян уже на первой минуте.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Литовка, Ермаков, Дима, Арвеладзе, Сухоцкий, Конопля, Дегтярев, Домбровский, Волков.
Десна: Паст — Полегенько, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев, Чепурненко, Гуцуляк, Картушов — Безбородько.
Запасные: Костик, Комарец, Крушинский, Сабино, Захаркив, Лобай, Велвес, Ныч, Семенив.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Михоби, Махмутович, Якимец — Чиряк, Довгий — Ременяк, Алваро, Эрнест — Ренан.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Евгений Арановский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют ПФК Львов и черниговская Десна.
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Анонс матча ФК Львов - Десна 24.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 22.11.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - Десна можно посмотреть 24.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Минай - 21.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Минай - 17.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Следите за результатами матча ФК Львов - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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