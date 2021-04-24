ФК Львов - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Львов - Десна 24.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Львов (Львов) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 24.04.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Львов (Львов) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Львов, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 22.11.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Минай - 21.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший поединок команды Десна был сыгран против ФК Минай - 17.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Минай.

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