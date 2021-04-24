Колос - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - Ворскла 24.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 24.04.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Колос в предыдущем футбольном матче 22.11.2020 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 18.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Заря - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

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