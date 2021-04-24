  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Ворскла Смотреть онлайн
В тренде

Колос - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 апреля 2021, 17:00 - Колос . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
До начала
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
28%
Ворскла
44%
П1: 2.65 Х: 3.34 П2: 2.65
П1: 2.55 Х: 3.25 П2: 2.55
П1: 2.65 Х: 3.34 П2: 2.65
П1: 2.65 Х: 3.10 П2: 2.80
П1: 2.50 Х: 3.25 П2: 2.85
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
0
Побед
4
Игр
4
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
30.11.2019 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Колос
Кубок Украины 2021
30.10.2019 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Ворскла
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос В
Показать больше
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Колос
28%
Ничья
28%
Ворскла
44%
П1: 2.65 Х: 3.34 П2: 2.65
П1: 2.55 Х: 3.25 П2: 2.55
П1: 2.65 Х: 3.34 П2: 2.65
П1: 2.65 Х: 3.10 П2: 2.80
П1: 2.50 Х: 3.25 П2: 2.85
Трансляция
Если учесть кадровые новости из лагеря обеих команд, то особых неожиданностей в составах мы не видим. Одно исключение - это вратарская позиция хозяев, где Волынца сегодня подменяет Кучерук. Колос возвращается к игре в четыре защитника с опорниками Милько и Богдановым. В составе гостей будет три центрбека. Отмечаем, что у полтавчан неполная заявка на эту встречу: лишь 18 игроков из 20 возможных. Но Юрий Максимов уже не впервые не закрывает всю "квоту".
Инфо
Ворскла (запас): Исенко, Сапай, Кравчук, Луизао, Челядин, Ребенок, Нестеренко.
Инфо
Ворскла (старт): Ризнык - Кане, Яворский, Чеснаков, Альюн, Якубу - Скляр, Тилль, Пуцлин - Степанюк - Кулач.
Инфо
Колос (запас): Кучеренко, Зозуля, Ром, Нгамба, Задоя, Ореховский, Смирный, Ильин, Исаенко.
Инфо
Колос (старт): Кучерук - Кравченко, Новак, Петров, Черноморец - Милько, Богданов - Антюх, Костышин, Чурко - Хлёбас.
Стали известны составы команд.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча украинской Премьер-лиги! Сегодня в Ковалёвке встретятся "Колос" и "Ворскла". Важная битва в контексте розыгрыша еврокубковых мест от Украины на следующий сезон.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:30 - Сегодня Борнмут Борнмут 0 Брентфорд Брентфорд 1 Завершен 14:30 - Сегодня Ливерпуль Ливерпуль 1 Ньюкасл Ньюкасл 1 Завершен 14:00 - Сегодня Верес Верес 3 МФК Николаев МФК Николаев 1 Завершен 14:00 - Сегодня Урал Урал 1 Терек Терек 1 Завершен 13:55 - Сегодня Динамо-Брест Динамо-Брест 0 Витебск Витебск 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Колос - Ворскла 24.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Колос в предыдущем футбольном матче 22.11.2020 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Ворскла можно посмотреть 24.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 18.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против Заря - 17.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Колос - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен