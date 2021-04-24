СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

В первом тайме борьбы между командами не получилось совершенно. Днепряне начали в контроле мяча, и с ним же ушли на перерыв, не оставив сопернику ни одного шанса. Единственный момент, в котором Минай чудом успел избежать пропущенного гола — промах с пенальти от Довбика в самом начале матча. В остальных ситуациях, коллектив Йовичевича реализовал себя в полном объеме. Тот же Довбик, но уже с игры, открыл счет в матче, а через несколько минут Булеца положил роскошный удар со штрафного. Днепряне дали шанс соперникам поиграть с мячом в ногах, но те им не воспользовались, за что и получили третий гол в свои ворота. Чуже сам заработал пенальти, дальним ударом попав в руку Маембе, и сам же его и реализовал. Игру можно заканчивать? Так получается?