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СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 апреля 2021, 16:55 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
3 - 0
Обновить
69'
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
58%
Ничья
16%
ФК Минай
26%
П1: 1.01 Х: 28.00 П2: 37.00
П1: 1.00 Х: 41.00 П2: 51.00
П1: 1.01 Х: 28.00 П2: 37.00
П1: 1.01 Х: 28.00 П2: 37.00
П1: 1.02 Х: 20.00 П2: 41.00
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
1
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
22.11.2020 - 14:00 ФК Минай 3 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
58%
Ничья
16%
ФК Минай
26%
П1: 1.01 Х: 28.00 П2: 37.00
П1: 1.00 Х: 41.00 П2: 51.00
П1: 1.01 Х: 28.00 П2: 37.00
П1: 1.01 Х: 28.00 П2: 37.00
П1: 1.02 Х: 20.00 П2: 41.00
Статистика матча
5
Удары мимо
1
ЖК
4
3
Угловые
6
5
Удары в створ
Live Zone
Трансляция
62'
Желтая карточка
Агрессивный отбор против Ди Франко от Нуриева в центре поля.
60'
Билл вновь ворвался в левый фланг чужой штрафной, но его прострел блокировал Матич.
58'
Опасный момент
Поповичу удалось слегка подправить мяч в сторону от дальней штанги, отражая тем самым ударом Билла с левого фланга штранфой!
55'
Булеца хотел открыть Довбика в чужой штрафной, но не прочитал направление рывка партнера.
53'
Желтая карточка
Желтую получил Бойко, сбив в центре поля Булецу во время контратаки соперников.
52'
Чуже с левого фланга атаки поднял мяч точно в руки голкиперу.
50'
Уголовой
Ткачук сфолил на дальней штанге, замыкая подачу с углового на правом фланге.
48'
Гости стараются восстановить уверенность в своих силах.
46'
Замена
Когут был заменен на Билла у хозяев.
46'
Замена
Петрусенко сменил Маембе.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме борьбы между командами не получилось совершенно. Днепряне начали в контроле мяча, и с ним же ушли на перерыв, не оставив сопернику ни одного шанса. Единственный момент, в котором Минай чудом успел избежать пропущенного гола — промах с пенальти от Довбика в самом начале матча. В остальных ситуациях, коллектив Йовичевича реализовал себя в полном объеме. Тот же Довбик, но уже с игры, открыл счет в матче, а через несколько минут Булеца положил роскошный удар со штрафного. Днепряне дали шанс соперникам поиграть с мячом в ногах, но те им не воспользовались, за что и получили третий гол в свои ворота. Чуже сам заработал пенальти, дальним ударом попав в руку Маембе, и сам же его и реализовал. Игру можно заканчивать? Так получается?
Свисток
Перерыв. 3:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чуже уверенно пробил с пенальти в левый угол!
43'
Желтая карточка
ПЕНАЛЬТИ! Чуже бил со средней дистанции с правого фланга, но Маембе принял мяч на руку!
42'
Ахмедзаде уничтожил корпусом Ди Франко в правом фланге атаки, но прострелить ему не дал Дубинчак.
40'
Чуже не смог пробросить мяч мимо Сакива в правом фланге атаки.
38'
Ахмедзаде упустил мяч за боковую в борьбе за мяч на правом фланге.
36'
Милевский у чужой штрафной сбил Лопыренка.
34'
Нуриев был сбит в левом фланге атаки фолом со стороны Ди Франко.
32'
Гоооол!!!
ГОЛ! Восхитительный удар со штрафного от Булецы в левый верхний угол!
30'
Желтая карточка
Ткачук сфолил против Ди Франко у своей штрафной на желтую.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чуже передал мяч Довбику у чужой штрафной, форвард ушел в левый фланг, и пробил голкиперу в противоход!
26'
Дубинчак прострелил с левого фланга, но отправил мяч точно на ногу сопернику.
24'
Ди Франко с фолом налетел на Нуриева на входе в правый фланг чужой штрафной.
22'
Опасный момент
Довбик завершил смещение с правого фланга ударом из пределов штрафной под ближнюю штангу. Попал в сетку с внешней стороны!
20'
Желтая карточка
Подножка от Батагова в центре поля против Ахмедзаде.
18'
Незабитый пенальти
ПРОМАХ! Довбик пробил с пенальти над левой девяткой! Ищите мяч на трибунах!
16'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Арбитры решили дать фол со стороны Ткачука.
15'
Булеца оказался на газоне во время рывка в левом фланге штрафной. Ткачук толкал в спину?
13'
Булеца не смог пробросить себе мяч по левому флангу, вырываясь в контратаку мимо Маембе.
11'
В руки Поповичу сбросил мяч головой Чуже, завершив подачу с левого фланга от Дубинчака.
10'
Уверенный старт от Днепра-1. Минаю приходится опускаться ко штрафной.
8'
Опасный момент
Чуже промахнулся мимо дальней штанги, замыкая прострел Тейлора с правого фланга, который до этого отыграл соперника пробросом между ног!
6'
Подача Дубинчака с левого фланга досталась Поповичу в центре штрафной.
4'
Офсайд
Поймали в офсайд Довбика при передаче верхом от центра поля ко штрафной.
2'
Чуть не упал на ровном месте Попович, играя с мячом за пределами штрафной.
1'
Днепряне забрали мяч под свой контроль с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Каниболоцкий, Малепе, Петрусенко, Огбонная, Шиндер, Пиняшко, Чушенко, Багайоко, Хахлев.
Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив — Снижко, Ткачук — Ахмедзаде, Нуриев, Бойко — Милевский.
Запасные: Сарнавский, Сафронов, Адамюк, Цуриков, Хобленко, Гонсалвез, Билл, Ярмолюк.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов — Чуже, Ди Франко, Когут, Булеца — Довбик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и закарпатский Минай.
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Анонс матча СК Днепр-1 - ФК Минай 24.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 16:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу ФК Минай, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 22.11.2020 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Минай можно посмотреть 24.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 18.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Львов - 21.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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