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ФК Мариуполь - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 апреля 2021, 18:55 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
Обновить
40'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
42%
Ничья
26%
Рух
32%
П1: 2.84 Х: 3.20 П2: 2.58
П1: 3.00 Х: 3.20 П2: 2.63
П1: 2.84 Х: 3.20 П2: 2.58
П1: 3.22 Х: 2.62 П2: 2.77
П1: 2.80 Х: 3.40 П2: 2.50
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
20.11.2020 - 19:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2019/2020
02.10.2019 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 Рух 0 - 4 Завершен Десна П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
42%
Ничья
26%
Рух
32%
П1: 2.84 Х: 3.20 П2: 2.58
П1: 3.00 Х: 3.20 П2: 2.63
П1: 2.84 Х: 3.20 П2: 2.58
П1: 3.22 Х: 2.62 П2: 2.77
П1: 2.80 Х: 3.40 П2: 2.50
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
2
Удары в створ
1
1
Удары мимо
2
1
Угловые
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
34'
Быков в центре поля получил толчок в спину от Кондракова при верховой борьбе за мяч.
32'
Опасный момент
Очеретько финтом отыграл защитника в центрально круге, пробежался к чужой штрафной, и выстрелил в сторону от правой штанги!
30'
Желтая карточка
Мартынюк получил желтую за опасный подкат против Танковского в центре поля.
28'
Не пустили Меличенко к мячу при простреле Бондаренко с левого фланга штрафной.
27'
Мяч просто не хочет покидать центр поля в контроле с обеих сторон.
24'
Совершенно неопасный удар Мысыка с левого фланга штрафной по направлению к дальней штанге.
23'
Подачей с левого фланга Стасюк подарил мяч Бандуре.
21'
Кондраков не выдержал момент для передачи на ход в правый фланг чужой штрафной для Климчука.
19'
Офсайд
Белый забросил по правому флангу в офсайд для Кухарука.
17'
Опасный момент
Чоботенко ударом головой в центр ворот замыкал подачу углового с правого фланга в центр чужой штрафной. Точно в руки Бандуре.
15'
По какой-то причине Бондаренко решили не встречать опорники во время рывка от центра поля, но удар от Артема прошел в сторону от правой штанги.
13'
Опасный момент
Кондраков простил соперников, не сумев добить отраженный Гальчуком удар Кимчука из центрального входа в штрафную в левый нижний угол!
11'
Бойчук влетел в корпус Бондаренко в левом фланге атаки своей команды. Фол.
8'
Приазовцы катают мяч у центра поля. Обострения нет.
6'
Чоботенко головой вынес мяч за пределы штрафной, после подачи Мысыка с левого фланга.
4'
Карасюк жестко пошел в стык с Чоботенко в центре поля. Повреждение бедер у защитника.
2'
Очеретько сфолил против Мысыка у правого углового флажка.
1'
Контроль мяча от хозяев поля на первых минутах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мысак, Зец, Копина, Притула, Рунич, Глига, Абдихоликов, Русин, Борячук.
Рух: Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык — Мартынюк, Карасюк — Бойчук, Кухарук, Климчук — Кондраков.
Запасные: Кудрик, Драмбаев, Мампасси, Сагуткин, Кирюханцев, Петерман, Кулиев, Кащук, Горбунов.
Мариуполь: Гальчук — Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк — Чех — Мишнев, Бондаренко, Танковский, Очеретько — Топалов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона ОСК "Металлист" (Харьков, Украина) сыграют Мариуполь и львовский Рух.
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Анонс матча ФК Мариуполь - Рух 23.04.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 23.04.2021
Время начала матча: 18:55

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Рух (Львов):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 20.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Рух можно посмотреть 23.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 18.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Ингулец - 18.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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