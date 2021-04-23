ФК Мариуполь - Рух онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 23.04.2021
Время начала матча: 18:55
История противостояний между клубами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Рух (Львов):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 20.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Предыдущий матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Олимпик - 18.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Ингулец - 18.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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