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Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 апреля 2021, 19:25 - Стадион Лондон
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 - 0
Обновить
37'
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
30%
Ничья
30%
Челси
40%
П1: 5.96 Х: 3.84 П2: 1.66
П1: 5.00 Х: 4.00 П2: 1.65
П1: 5.96 Х: 3.84 П2: 1.66
П1: 5.95 Х: 3.30 П2: 1.78
П1: 5.30 Х: 3.80 П2: 1.66
Интересные факты
  • В домашних матчах Вест Хэм Юнайтед не проигрывает Челси в последних 3 встречах.
  • Аарон Крессуэлл отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 7 передачами. Тимо Вернер лучший распасовщик Челси (6 передач)
  • Томаш Соуцек получил больше всего желтых карточек (6) в Вест Хэм Юнайтед. Н`Голо Канте получил 6 в Челси.
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иЧелси, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Челси 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 41% матчей, Челси выигрывает в 50% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Челси выигрывает в 50%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, команда Челси выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 2.04 гола, играя дома, а Челси забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Челси - 2.2.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Челси - 0.8.
  • В прошлом сезоне Вест Хэм Юнайтед выиграл обе игры против Челси (3-2 дома и 1-0 на выезде)
  • Вест Хэм Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 8% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • За последние 25 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 11 победы команды Челси. Разница голов 39-28 в пользу команды Челси.
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 1 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 4 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 51 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 15 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-49 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 26% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
6
Побед
18
Игр
8
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
21.12.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 22:15 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2019 - 17:00 Челси 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
08.04.2019 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
17.04.2021 - 14:30 Ньюкасл 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 16:05 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 3 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 1 Завершен Порту П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Порту 0 - 2 Завершен Челси В
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
30%
Ничья
30%
Челси
40%
П1: 5.96 Х: 3.84 П2: 1.66
П1: 5.00 Х: 4.00 П2: 1.65
П1: 5.96 Х: 3.84 П2: 1.66
П1: 5.95 Х: 3.30 П2: 1.78
П1: 5.30 Х: 3.80 П2: 1.66
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
Удары мимо
3
Удары в створ
2
2
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
25'
Инфо
Статистика ударов - 3:0 в пользу "Челси".
22'
Кристенсен сфолил в центре поля. Свободный для "молотков".
20'
"Челси" держит мяч под контролем и никуда не спешит. Моментов нет.
18'
Тяжело играть Лингарду. У Джесси травма, но игрок на поле.
15'
Опасный момент
Пулишич пробил со средней дистанции! Фабьянски на месте!
13'
Инфо
Владение мячом - 76%/24% в пользу "Челси".
10'
Уголовой
Хозяева разыграли угловой. Менди внимателен в эпизоде.
8'
Офсайд
Боуэн вывел Лингарда на удар! Лингард! Джесси в положении вне игры.
5'
Опасный момент
Удар Вернера после прострела с фланга! Мяч летит над перекладиной!
3'
Владеют мячом гости и пытаются создать моменты. Хозяева в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Вест Хэм, стартовый состав: Фабьянски - Диоп, Бальбуэна, Огбонна - Цоуфал, Нобл, соучек, Фредерикс - Форналс - Лингард, Боуэн. Запасные: Алвес, Бенрахма, Джонсон, Ковентри, Лансини, Одубеко, Рэндолф, Тротт, Ярмоленко.
"Челси", стартовый состав: Менди - Аспиликуэта, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Чилуэлл - Канте, Жоржиньо - Маунт, Пулишич, Вернер. Запасные: Кепа, Абрахам, Алонсо, Гилмур, Джеймс, Зиеш, Зума, Хаверц, Хадсон-Одои.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: "Вест Хэм". Начало поединка - 19:30. Начало поединка - 19:30.
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Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - Челси 24.04.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 19:25

История предыдущих матчей

История противостояний между Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Челси и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 21.12.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Челси можно посмотреть 24.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Ньюкасл - 17.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 20.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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