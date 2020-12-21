Вест Хэм Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

В домашних матчах Вест Хэм Юнайтед не проигрывает Челси в последних 3 встречах.

Аарон Крессуэлл отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 7 передачами. Тимо Вернер лучший распасовщик Челси (6 передач)

Томаш Соуцек получил больше всего желтых карточек (6) в Вест Хэм Юнайтед. Н`Голо Канте получил 6 в Челси.

Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Челси не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иЧелси, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Вест Хэм Юнайтед и Челси 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 41% матчей, Челси выигрывает в 50% матчей.

Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Челси выигрывает в 50%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Челси's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.

Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, команда Челси выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).

Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 1.4 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).

Вест Хэм Юнайтед забивает 2.04 гола, играя дома, а Челси забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Челси - 2.2.

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Челси - 0.8.

В прошлом сезоне Вест Хэм Юнайтед выиграл обе игры против Челси (3-2 дома и 1-0 на выезде)

Вест Хэм Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 8% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

За последние 25 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 11 победы команды Челси. Разница голов 39-28 в пользу команды Челси.

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 1 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Челси не забивает в 4 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 51 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 15 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-49 в пользу команды Челси

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?