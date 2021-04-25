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Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 25 апреля 2021, 16:00 - Элланд Роуд
Рейтинг матча:
Лидс Юнайтед
Лидс
0 - 0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
31%
Ничья
38%
Манчестер Юнайтед
31%
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 1.92
П1: 4.00 Х: 4.20 П2: 1.75
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 1.92
П1: 29.00 Х: 1.03 П2: 17.00
П1: 4.30 Х: 4.10 П2: 1.79
Интересные факты
  • Лидс Юнайтед без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.
  • Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 10-6-0
  • Патрик Бэмфорд лучший бомбардир Лидс Юнайтед с 14 голами. Бруно Фернандес забил 16 раз за Манчестер Юнайтед
  • Калвин Филлипс получил больше всего желтых карточек (7) в Лидс Юнайтед. Харри Магуайр получил 9 в Манчестер Юнайтед.
  • Лидс Юнайтед не проигрывает в последних 5 играх.
  • Лидс Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лидс Юнайтед иМанчестер Юнайтед, когда Лидс Юнайтед играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 25% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.
  • Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 4 гол(а).
  • Лидс Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.8 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).
  • Лидс Юнайтед забивает 1.68 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 3.6.
  • Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 2.2.
  • Лидс Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Манчестер Юнайтед выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Последняя домашняя победа Лидс Юнайтед над Манчестер Юнайтед была в 2002
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • За последние 13 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 20-13 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Лидс Юнайтед не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 27 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 5 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-21 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 22% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 28% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лидс Юнайтед
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Лидс Юнайтед
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2019 - 15:00 Лидс Юнайтед 0 - 4 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 2 - 1 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
19.03.2021 - 22:00 Фулхэм 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 18:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
31%
Ничья
38%
Манчестер Юнайтед
31%
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 1.92
П1: 4.00 Х: 4.20 П2: 1.75
П1: 3.54 Х: 3.74 П2: 1.92
П1: 29.00 Х: 1.03 П2: 17.00
П1: 4.30 Х: 4.10 П2: 1.79
Трансляция
У другому таймі команди продовжили гнути свою лінію футболу без гостроти у фінальній третині поля. Мала кількість комбінацій виходила в обох колективів. Заміни теж не змогли додати свіжості гри, тож ця гра, як і передбачалося, завершилася внічию. "Ман Юнайтед" втратив шанс продовжити свою переможну серію і набизитися до "МС" на відстань восьми очок, а "Лідс" зумів обігнати "Арсенал" у турнірці.
Свисток
Матч завершено!
90+2'
Уголовой
Мельє забрав до рук навіс Шоу від кутового прапорця.
90'
Инфо
Чотири хвилини було додано до другого тайму.
89'
Замена
Ван де Бек вийшов замість Фреда (Ман Юнайтед).
88'
Уголовой
Кавані (Ман Юнайтед) ледь зачепив м'яч після подачі від кутвого прапорця.
85'
Замена
Кавані змінив Рашфорда (Ман Юнайтед).
83'
Мельє (Лідс) забрав до рук дальній удар Грінвуда.
82'
Передачу Шоу (Ман Юнайтед) від кутового прапорця забрав у свої володіння Бамфорд.
81'
Грінвуд (Ман Юнайтед) "навозив" кількох суперників у штрафному майданчику і заробив кутовий.
80'
Шоу (Ман Юнайтед) невдало навісив на дальню стійку з лівого флангу.
77'
Замена
Замість Робертса (Лідс) з'явився Кох.
76'
Замена
Замість Джеймса вийшов Погба (Ман Юнайтед).
74'
Кліх (Лідс) увійшов до штрафного майданчика, і пробив в руки Хендерсону.
73'
Бамфорд (Лідс) фолить в атаці. Він сьогодні безпорадно виглядає.
72'
Замена
Замість травмованого Кошти (Лідс) вийшов Кліх.
70'
Желтая карточка
Бамфорд (Лідс) отримав попередження.
68'
Замена
Поведа (Лідс) вийшов замість Гаррісона.
67'
Желтая карточка
Магвайр (Ман Юнайтед) трохи не встиг до Робертса і отримав попередження за фол.
65'
Робертс (Лідс) головою вибив навіс від Фернандеша.
63'
Желтая карточка
Аліоскі (Лідс) збив Рашфорда в зародку контратаки гостей.
62'
Опасный момент
Кошта (Лідс) за допомогою рикошету від Ван-Біссаки ледь не влучив у дев'ятку.
62'
Джеймс (Ман Юнайтед) "зажував" м'яч у штрафному майданчику, не зумівши впритул пробити з передачі з правого флангу.
61'
Офсайд
Грінвуд (Ман Юнайтед) потрапив у положення "поза грою".
57'
Після прострілу Ван-Біссаки (Ман Юнайтед) Фернандеш пробив поруч з лівою стійкою.
54'
Кошта (Лідс) прострілював уздвовж лінії воріт, проте без адресата у білій футболці.
51'
Фернандеш (Ман Юнайтед) пробив неробочою лівою з ммеж карної зони, але його удар заблокували.
49'
Опасный момент
Грінвуд (Ман Юнайтед) віддав небезпечну розрізну передачу в центральну зону, де не розібралися Джеймс і Фернандеш хто ж саме буде обробляти м'яч при виході два в один.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Спокійний перший тайм з хорошими оборонними діями від обох команд. І "Лідс", і "МЮ" намагаються прибрати м'яч до своїх ніг і побудувати позиційні атаки. При будь-якому виході в останню третину поля господарі одразу намагаться загострити, щоправда завдати змогли вони всього три удари (один в площину), в той час як суперник - дев'ять (два). По-справжньому небезпечним моментом від обох команд можна назвати тільки удар Рашфорда зі стандарту наприкінці тайму.
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
Уголовой
Магвайр пробив головою над ціллю після подачі від кутового прапорця.
45'
Инфо
Одна хвилина була додана.
45'
Опасный момент
Мельє перевів м'яч на кутовий після потужного пострілу Рашфорда (Ман Юнайтед) зі штрафного.
39'
Желтая карточка
Робертс (Лідс) сфолив на жовту.
38'
Бамфорд головою винус м'яч на кутовий після навісу від Фернандеша (Ман Юнайтед).
36'
Желтая карточка
Ейлінг (Лідс) у грубому підкаті збиває Рашфорда на підступах до штрафного майданчика і отримує попередження.
34'
Даллас (Лідс) пробив низом з-за меж карної зони по центру воріт. Перший удар в площину для господарів.
32'
Фред (Ман Юнайтед) перервав простріл з правого флангу від Ейлінга.
31'
Удар Бруно (Ман Юнайтед) після стандарту з 22-23-х метрів пролетів вище воріт.
30'
Філліпс (Лідс) збиває Фернандеша поблизу свого штрафного майданчика.
26'
Лінделеф (Ман Юнайтед) виконував довгу передачу на Рашфорда, але Льоренте перехопив м'яч.
25'
Грінвуд (Ман Юнайтед) не зумів обробити передачу від Фернандеша у штрафному майданчику, могло б бути небезпечно.
24'
Навіс від Шоу (Ман Юнайтед) зі стандарту знову винесли гравці господарів.
22'
Офсайд
Не витримав лінію Гаррісон (Лідс).
21'
Даллас (Лідс) не влучив по м'ячу, маючи можливість пробити з лінії штрафного майданчика.
20'
Инфо
Гаррісон (Лідс) подавав у штрафний майданчик, а м'яч влучив в частину тіла біля руки Шоу. Арбітр після перегляду VAR дозволив продовжити гру.
19'
"Лідс" короткимим передачами намагається вийти з оборони, міняючи фланги. Гості пресингують.
16'
Джеймс (Ман Юнайтед) трохи не дотягнувся до прекрасної розрізної передачі у штрафний майданчик від Фернандеша.
13'
Рашфорд (Ман Юнайтед) двічі намагався обійти суперників у їхньому ж штрафному майданчику, проте оточення із трьох гравців "Лідса" двічі ліквідувало загрозу.
12'
М'яч від ноги Магвайра (Ман Юнайтед) відскочив вище воріт після подачі зі стандарту від того ж Фернандеша.
7'
Рашфорд (Ман Юнайтед) прийняв м'яч уже за лінією останнього захисника, проте обробив круглий снаряд у сторону суперника, тож у підсумку тільки невдалий удар від англійця.
5'
Філліпс (Лідс) невдало навісив зі стандарту.
2'
Грінвуд (Ман Юнайтед) пробив головою в руки Мельє після подачі зі стандарту від Фернандеша.
Свисток
Матч розпочався!
"Лідс": Мельє - Ейлінг, Льоренте, Стрейк, Аліоскі - Філліпс - Кошта, Даллас, Робертс, Гаррісон - Бамфорд.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Шоу - Мактоміні, Фред - Грінвуд, Фернандеш, Джеймс - Рашфорд.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд!
Вітаємо усіх любителів АПЛ! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу 33-го туру чемпіонату Англії між "Лідсом" та "Манчестер Юнайтед".
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Анонс матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" 25.04.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Лидс Юнайтед и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия

Прошедший матч команды Лидс Юнайтед был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Лидс Юнайтед - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лидс Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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