Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лидс Юнайтед без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.

Выездная статистика Манчестер Юнайтед в сезоне 10-6-0

Патрик Бэмфорд лучший бомбардир Лидс Юнайтед с 14 голами. Бруно Фернандес забил 16 раз за Манчестер Юнайтед

Калвин Филлипс получил больше всего желтых карточек (7) в Лидс Юнайтед. Харри Магуайр получил 9 в Манчестер Юнайтед.

Лидс Юнайтед не проигрывает в последних 5 играх.

Лидс Юнайтед имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Манчестер Юнайтед имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Лидс Юнайтед иМанчестер Юнайтед, когда Лидс Юнайтед играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед 1-1. 5 игры закончились с этим результатом.

Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 25% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32% матчей.

Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 32%.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Лидс Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лидс Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.

Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 4 гол(а).

Лидс Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 2.8 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).

Лидс Юнайтед забивает 1.68 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 3.6.

Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 2.2.

Лидс Юнайтед выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Манчестер Юнайтед выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

Последняя домашняя победа Лидс Юнайтед над Манчестер Юнайтед была в 2002

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

За последние 13 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 4 раз, 3 сыграла в ничью и 6 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 20-13 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Лидс Юнайтед не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Юнайтед не забивает в 4 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 27 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 5 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 47-21 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 22% голов между минутами 46-60?