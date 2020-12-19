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Арсенал - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 апреля 2021, 21:55 - Эмирейтс
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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перерыв
Эвертон
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
33%
Эвертон
33%
П1: 2.35 Х: 2.98 П2: 3.70
П1: 2.38 Х: 3.50 П2: 3.75
П1: 2.35 Х: 2.98 П2: 3.70
П1: 2.49 Х: 2.55 П2: 4.21
П1: 2.30 Х: 2.70 П2: 4.00
Интересные факты
  • Эвертон без побед в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Арсенал не проигрывает Эвертон в последних 26 встречах.
  • Арсенал получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Александр Лаказетт лучший бомбардир Арсенал с 13 голами. Доминик Калверт-Левин забил 14 раз за Эвертон
  • Виллиан отдал больше всего передач в Арсенал с 5 передачами. Люка Динь лучший распасовщик Эвертон (6 передач)
  • Эктор Бельерин получил больше всего желтых карточек (8) в Арсенал. Мейсон Холгейт получил 7 в Эвертон.
  • Арсенал не проигрывает в последних 4 играх.
  • Арсенал сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 33% матчей, Эвертон выигрывает в 38% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Эвертон выигрывает в 38%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 2, команда Эвертон выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).
  • Арсенал забивает 1.2 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Арсенал забивает 1.68 гола, играя дома, а Эвертон забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Эвертон - 2.2.
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Эвертон - 1.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • За последние 29 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 23 раз, 5 сыграла в ничью и 1 победы команды Эвертон. Разница голов 72-24 в пользу команды Арсенал.
  • Последняя гостевая победа Эвертон над Арсенал была в 1996
  • Игры прошлого года: 3-2 (Арсенал дома) и 0-0 (Эвертон дома).
  • Арсенал не забивает в 7 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 3 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 59 встреч, команда Арсенал выиграла 37 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 120-54 в пользу команды Арсенал
  • Вы знали, что Эвертон забил 26% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Арсенал забил 27% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Арсенал
11
Побед
20
Игр
4
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
23.02.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2019/2020
21.12.2019 - 14:45 Эвертон 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
07.04.2019 - 17:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Славия 0 - 4 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 21:00 Шеффилд Юнайтед 0 - 3 Завершен Арсенал В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Арсенал 1 - 1 Завершен Славия Н
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль П
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
12.04.2021 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 19:30 Эвертон 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 19:30 Эвертон 1 - 2 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2020/2021
08.03.2021 - 20:00 Челси 2 - 0 Завершен Эвертон П
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
33%
Ничья
33%
Эвертон
33%
П1: 2.35 Х: 2.98 П2: 3.70
П1: 2.38 Х: 3.50 П2: 3.75
П1: 2.35 Х: 2.98 П2: 3.70
П1: 2.49 Х: 2.55 П2: 4.21
П1: 2.30 Х: 2.70 П2: 4.00
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
5
Удары мимо
6
1
Угловые
1
1
Удары в створ
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
Команди з перших хвилин намагаються грати у пас, проте їхня обережність змушує дивитися на футбол без активних дій у штрафних майданчиках суперників. Моменти почали створюватися у другій половині тайму. Сігурдссон був найближчим до голу, поціливши у поперечку. За ударами у площину рахунок 1:1, проте і тут постріл гравця "ірисок" Річарлісона був небезпечнішим, ніж спроба Нкетії. Господарі нмагаються грати через фланги, в той час як гості тероризують центральну зону. Тренерам у перерві потрібно поговорити по гру в останній третині поля, і тоді підуть голи.
Свисток
Перерва у матчі.
45'
Инфо
Одну хвилину було додано до першого тайму.
45'
Сміт-Роу (Арсенал) прокинув собі на хід, але вийшло прямо в руки Пікфорду.
43'
Себальйос впав у штрафному майданчику, але Річарлісон у цьому моменті зіграв у межах правил.
41'
Тепер уже Дінь (Евертон) виконував прямий удар зі штрафного, але влучив у стінку.
39'
Опасный момент
Сігурдссон (Евертон) зі стандарту з метрів 24-х прямим ударом поцілив у поперечку!
38'
Желтая карточка
Парті (Арсенал) збив Річарлісона у контратаці.
37'
Марі перехопив вертикальну передачу від Гомеша (Евертон) на Кальверта-Льюїна.
35'
Холгейт (Евертон) головою виніс навіс від Пепе з лівого флангу.
34'
М'яч після удару Гомеша з метрів 23-25 після рикошету полетів за лицьову лінію.
32'
"Арсенал" виконує багато передач, проте без просування вперед.
29'
Опасный момент
Аллан (Евертон) протягнув м'яч вперед, знайшов Річарлісона, котрий прибрав суперника і пробив лівою ногою у дальній кут. Лено потягнув цей постріл.
25'
Сміт-Роу і Пепе (Арсенал) пошиль в дурні правий фланг оборони гостей, але передача останнього не знайшла партнера в центральній частині штрафного майданчика.
24'
Нкетіа (Арсенал) пробив з розвороту, але захисники "ірисок" заблокували удар.
22'
Джака (Арсенал) вертикальну передачу на Пепе виконав засильно, в руки голкіперу суперника.
20'
Сігурдссон (Евертон) не зумів влучно виконати навіс з лівого флангу.
18'
Нкетіа (Арсенал) прийняв м'яч у карній зоні і з лівої пробив точно у Пікфорда.
18'
Удар Томаса (Арсенал) з-за меж штрафного майданчика був заблокований.
16'
Навіс від Діня рикошетом від Холдінга потрапив в руки Лено.
12'
Дінь (Евертон) навісив з лівого флангу, а Кальверт-Льюїн випередив Марі і з незручної позиції головою пробив повз ворота.
12'
Гомеш (Евертон) перервав прострільну передачу низом від Пепе до карної зони.
8'
М'яч після подачі від Сігурдссона (Евертон) рикошетом від Холдінга полетів в руки Лено.
5'
Дінь (Евертон) зупинив прорив Чемберса по правому флангу.
3'
Уголовой
Гості винесли подачу від Сака від кутового прапорця.
2'
Удар Нкетії (Арсенал) з-за меж штрафного майданчика був заблокований.
Свисток
Матч розпочався!
"Арсенал": Лено - Чамберс, Холдінг, Марі, Джака - Томас, Себальйос - Пепе, Сміт-Роу, Сака - Нкетіа.
Запасні господарів: Раян, Бельєрін, Вілліан, Габріель, Ельнені, Мартінеллі, Нельсон, Едегор, Соареш.
"Евертон": Пікфорд - Коулмен, Годфрі, Холгейт, Дінь - Хамес, Аллан, Гомеш - Річарлісон, Кальверт-Льюїн, Сігурдссон.
Запасні гостей: Ольсен, Келлі, Нкунку, Бернард, Броудхед, Девіс, Делф, Івобі, Кінг.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Свисток
Головний арбітр: Джонатан Мосс.
Вітаємо всіх любителів АПЛ! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу 33-го туру між "Арсеналом" та "Евертоном".
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Анонс матча Арсенал - Эвертон 23.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 23.04.2021
Время начала матча: 21:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Арсенал в предыдущем футбольном матче 19.12.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Эвертон можно посмотреть 23.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Фулхэм - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против "Тоттенхэм" - 16.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - Эвертон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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