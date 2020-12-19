Арсенал - Эвертон онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Эвертон 23.04.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 23.04.2021

Время начала матча: 21:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Арсенал в предыдущем футбольном матче 19.12.2020 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Фулхэм - 18.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команды Эвертон был сыгран против "Тоттенхэм" - 16.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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