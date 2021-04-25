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Манчестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 25 апреля 2021, 18:30
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
27' Регилон, Серхио 45' Ляпорт, Эмерик
59' Фернандиньо 67' Лукас Моура Вышел: Бейл, Гарет 67' Ло Сельсо, Джовани Вышел: Мусса Сиссоко 82' Ляпорт, Эмерик 84' Фернандиньо Вышел: Родри 84' Пьер-Эмиль Хёйбьерг Вышел: Деле Алли 86' Де Брeйне, Кевин Вышел: Силва, Бернардо 90' Серж Орье Вышел: Стевен Бергвейн
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
27%
Тоттенхэм
27%
П1: 1.07 Х: 8.50 П2: 84.00
П1: 1.50 Х: 4.75 П2: 5.75
П1: 1.07 Х: 8.50 П2: 84.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 385.00
П1: 1.55 Х: 4.50 П2: 6.00
Личные встречи
Манчестер Сити
13
Побед
22
Игр
7
Побед
Тоттенхэм
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
21.11.2020 - 19:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
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Последние матчи - Тоттенхэм
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 16:05 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
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Новости команд
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Главные события
90'
Серж Орье
Вышел: Стевен Бергвейн
Де Брeйне, Кевин
Вышел: Силва, Бернардо
86'
Фернандиньо
Вышел: Родри
84'
84'
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Вышел: Деле Алли
ГООЛ! Ляпорт, Эмерик
82'
67'
Лукас Моура
Вышел: Бейл, Гарет
67'
Ло Сельсо, Джовани
Вышел: Мусса Сиссоко
Фернандиньо
59'
Ляпорт, Эмерик
45'
27'
Регилон, Серхио
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
27%
Тоттенхэм
27%
П1: 1.07 Х: 8.50 П2: 84.00
П1: 1.50 Х: 4.75 П2: 5.75
П1: 1.07 Х: 8.50 П2: 84.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 385.00
П1: 1.55 Х: 4.50 П2: 6.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    86
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
    84 59
  • 27
    Жоао Кансело
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    82 45
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
    67
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
    67
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
    84
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
    27
  • 17
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
    90
Запасные игроки
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Mason, Ryan
Статистика матча
2
ЖК
1
52%
Владение мячом
48%
4
Удары в створ
1
17
Удары мимо
1
6
Блокировано ударов
11
Штрафные
12
8
Угловые
3
Сейвы
4
12
Фолы
11
Трансляция
Повну домінацію у першому таймі "Ман Сіті" змогли втілити у перевагу в рахунку уже після перерви. Позиційні атаки не принесли результату, проте стандарт виявився результативним. Четверта поспіль перемога "містян" у Кубку Ліги і дев'ятий трофей для Олександра Зінченка в Англії, котрий провів увесь матч на лаві для запасних.
Свисток
Матч завершено!
90+3'
Офсайд
Марез забиває з передачі Фодена, але Філ опинився перед тим у офсайді.
90+1'
Удар Фодена (Ман Сіті) заблокували.
90'
Инфо
Три хвилини компенсував арбітр.
90'
Замена
Замість Ор'є вийшов Бергвейн (Тоттенгем).
Инфо
20:2 - статистика ударів.
89'
Уголовой
Лапорт пробив головою повз ворота після подаічі з кутового.
87'
Замена
Бернардо Сілва вийшов замість Де Брюйне (Ман Сіті).
85'
Даєр (Тоттенгем) заблокував удар Стерлінга з меж штрафного майданчика.
84'
Замена
Аллі з'явився на полі замість Хойб'єрга (Тоттенгем).
83'
Замена
Замість Фернандіньйо вийшов Родрі (Ман Сіті).
82'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Лапорт замкнув передачу Де Брюйне зі стадарту біля кутового прапорця.
80'
Діаш (Ман Сіті) головою зняв передчу на Сона.
77'
Вокер неприємно став на ногу Регілону (Тоттенгем), але захисник "шпор" зможе продовжити гру.
73'
Опасный момент
Марез (Ман Сіті) пробив у лівий нижній кут з-за меж карної зони. Льоріс на місці.
72'
Гюдоган (Ман Сіті) з передачі Стерлінга в дотик не влучив у площину воріт.
71'
Фернандіньйо (Ман Сіті) головою пробив у руки Льорісу.
69'
Уголовой
Після розіграшу кутового Де Брюйне (Ман Сіті) неточно навісив на дальню стійку.
67'
Замена
Замість Моури і Ло Чельсо вийшли Бейл і Сіссоко (Тоттенгем).
63'
Хойб'єрг і Регілон (Тоттенгем) не розібралися у штрафному майданчику суперників під час контратаки. А могло б бути небезпечно.
61'
Гюндоган (Ман Сіті) головою пробив вище воріт після навісу від Мареза.
60'
Стерлінг (Ман Сіті) обікрав Ор'є і увірвався до штрафного майданчика, проте сам ж Серж виправив свою помилку, виткнувши м'яч.
59'
Желтая карточка
Фернандіньйо (Ман Сіті) отримав попередження за зрив контратаки в центрі поля.
57'
Льоріс забрав до рук простріл Канселу (Ман Сіті).
55'
Стерлінг (Ман Сіті) пробив надто вище воріт.
54'
Удар Мареза (Ман Сіті) з меж карної зони був заблокований Даєром.
49'
Уголовой
Невдалий навіс "шпор" від кутового прапорця.
47'
Опасный момент
Ло Чельсо (Тоттенгем) підкручував м'яч у лівий нижній кут з-за меж штрафного майданчика, але Стеффан догнувся до снаряду.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Повне домінування від підопічних Пепа Гвардіоли. "Тоттенгем" зумів за перший тайм завдати лише одного удару по воротах, і те з-за меж штрафного майданчика. Безліч своїх шансів не використали "містяни", за що можуть і поплатитися у другому таймі. Проте за умови такого потужного наступу по перерві "Ман Сіті" має великі шанси дотиснути суперника. "Шпори" поки що виглядають хлопчиками для биття, але ще без синців.
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
Опасный момент
Льоріс (Тотенгем) витягнув удар Канселу з кута воріт.
45'
Инфо
Одну хвилину ще проведуть команди на полі у першому таймі.
45'
Желтая карточка
Ляпорт (Ман Сіті) зірвав атаку, збивши Лукаса, за що і отримав жовту карточку.
41'
Де Брюйне (Ман Сіті) закинув м'яч за спину Даєру, але Стерлінг не дотягнувся до круглого снаряду.
40'
Уголовой
Ло Чельсо (Тоттенгем) неточно подав від кутового прапорця.
37'
Тепер Марез (Ман Сіті) пробив з-за меж штрафного майданчика вище цілі.
35'
Опасный момент
Марез (Ман Сіті) змістився з правого флангу в центр і намагався влучити в дальній кут, але м'яч пройшов зовсім поруч з лівою стійкою.
31'
Желтая карточка
Діаш (Ман Сіті) збив Кейна підкатом ззаду і отримав попередження.
30'
Опасный момент
Стерлінг (Ман Сіті) технічно підсік м'яч над Льорісом з гострого кута, але не влучив у ворота.
27'
Желтая карточка
Регілон (Тоттенгем) на фланзі збив Де Брюйне і отримав жовту картку.
26'
Опасный момент
Фоден (Ман Сіті) після відскоку від Алдервейрелда рострілював ворота "Тоттенгема", але в останню секунду свою ногу виставив той же Тобі, перевівши м'яч у стійку.
23'
Де Брюйне (Ман Сіті) пробив у стінку зі стандарту з метрів 20-ти.
20'
Алдервейрелд (Тоттенгем) з-за меж штрафного майданчика низом пробив повз ліву стійку.
19'
Уголовой
Стеффен забрав м'яч до рук після навісу Сона (Тоттенгем) від кутового прапорця.
17'
Де Брюйне (Ман Сіті) невдало навісив зі стандарту.
15'
Удар Стерлінга (Ман Сіті) з близької відстані був заблокований.
14'
Уголовой
Де Брюйне (Ман Сіті) невдало навісив на ближню штангу.
13'
Марез (Ман Сіті) віддав неточну розрізну передачу на Де Брюйне.
9'
Стерлінг (Ман Сіті) головою пробив повз ворота після навісу від Мареза.
7'
Фоден (Ман Сіті) з меж воротарського майданчика в дотик пробив поіз ціль з передачі Стерлінга.
7'
На перших хвилинах гри м'яч до своїх ніг прибрав "Ман Сіті", котрий повністю контролює хід поєдинку.
6'
Волкер (Ман Сіті) неточно віддав вертикальну передачу правим флангом.
4'
Стерлінг (Ман Сіті) намагався увірватися до штрафного майданчика суперника, але Ор'є виткнув м'яч з ніг англійця.
2'
Навіс від Канселу (Ман Сіті) до штрафного майданчика вилетів за межі поля.
Свисток
Фінальний матч розпочався!
"Манчестер Сіті": Стеффен - Вокер, Діас, Лапорт, Канселу - Гюндоган, Фернандіньйо, Де Брюйне - Марез, Стерлінг, Фоден. Запасні: Едерсон, Агуеро, Аке, Жезус, Зінченко, Менді, Родрі, Сілва Б., Торрес.
"Тоттенгем": Льоріс - Ор'є, Алдервейрелд, Даєр, Родрігес - Вінкс, Хойб'єрг, Ло Чельсо - Лукас, Кейн, Сон. Запасні: Харт, Аллі, Бейл, Бергвейн, Ламела, Ндомбеле, Санчес, Сіссоко, Танганга.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Вітаємо любителів англійського футболу! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію фінального матчу Кубка Англійської Ліги між "Манчестер Сіті" та "Тоттенгемом".
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 25.04.2021, Кубок английской лиги

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2020/2021.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Mason, Ryan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Тоттенхэм" - 25.04.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Манчестер Сити" - 25.04.2021, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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