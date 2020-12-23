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Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 26 апреля 2021, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Лацио
Рим
1 - 0
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37'
Милан
Милан
Ход матча
2' Хоакин Корреа 19' Франческо Ачерби
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 1.51 Х: 4.48 П2: 6.70
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 3.00
П1: 1.51 Х: 4.48 П2: 6.70
П1: 1.57 Х: 4.11 П2: 6.66
П1: 1.45 Х: 4.60 П2: 7.00
Интересные факты
  • Выездная статистика Милан в сезоне 13-1-1
  • Чиро Иммобиле лучший бомбардир Лацио с 17 голами. Златан Ибрагимович забил 15 раз за Милан
  • Сергей Милинкович-Савич отдал больше всего передач в Лацио с 9 передачами. Хакан Чалханоглу лучший распасовщик Милан (8 передач)
  • Год назад, Милан была на 7 месте в таблице с 50 очками. Сейчас они на 2 месте с 66 очками.
  • Милан не проигрывает в последних 4 играх.
  • Милан не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Лацио выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Лацио имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лацио иМилан, когда Лацио играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лацио и Милан 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • Лацио выигрывает первый тайм в 33% матчей, Милан выигрывает в 53% матчей.
  • Лацио выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Милан выигрывает в 53%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Лацио's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Недавнее выступление команды Лацио в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Команда Милан проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Лацио.
  • Команда Лацио выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Из последних 5 встреч команда Лацио выиграла 2, команда Милан выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Милан.
  • В их последнюю встречу команда Милан победила в 1 гол(а).
  • Лацио забивает 1 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.6 гола против команды Лацио (в среднем).
  • Лацио забивает 1.79 гола, играя дома, а Милан забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лацио и Милан - 2.6.
  • Когда Лацио лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Лацио проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лацио% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лацио и Милан - 1.4.
  • Лацио выиграл последние 5 матчи в Серия А.
  • Милан пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Милан забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Лацио забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Вы знали, что Лацио забил 8% голов между минутами 31-45? Это худший процент в лиге.
  • За последние 30 встреч когда команда Лацио играла дома, команда Лацио выиграла 8 раз, 13 сыграла в ничью и 9 победы команды Милан. Разница голов 40-37 в пользу команды Лацио.
  • Игры прошлого года: 0-3 (Лацио дома) и 1-2 (Милан дома).
  • Лацио не забивает в 0 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 1 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 65 встреч, команда Лацио выиграла 12 раз, 26 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 90-68 в пользу команды Милан
  • Вы знали, что Милан забил 22% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Милан забил 22% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Лацио забил 23% голов между минутами 46-60?
  • В Серия А, Лацио одержала 9 домашних побед подряд.
Личные встречи
Лацио
5
Побед
22
Игр
8
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2021
04.07.2020 - 22:45 Лацио 0 - 3 Завершен Милан
Чемпионат Италии 2018
13.04.2019 - 21:15 Милан 1 - 0 Завершен Лацио
Кубок Италии 2018
27.02.2019 - 14:00 Милан 0 - 0 Завершен Лацио
Последние матчи - Лацио
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 21:45 Наполи 5 - 2 Завершен Лацио П
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Лацио 5 - 3 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Эллас Верона 0 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Лацио 2 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 16:00 Удинезе 0 - 1 Завершен Лацио В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 13:30 Милан 2 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.04.2021 - 19:00 Парма 1 - 3 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 13:30 Милан 1 - 1 Завершен Сампдория Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Фиорентина 2 - 3 Завершен Милан В
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Новости команд
Главные события
Франческо Ачерби
19'
ГООЛ! Хоакин Корреа
2'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лацио
36%
Ничья
36%
Милан
27%
П1: 1.51 Х: 4.48 П2: 6.70
П1: 1.44 Х: 3.60 П2: 3.00
П1: 1.51 Х: 4.48 П2: 6.70
П1: 1.57 Х: 4.11 П2: 6.66
П1: 1.45 Х: 4.60 П2: 7.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 11
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
    2
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 19
    Сенад Лулич
    Полузащитник
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 6
    Лукас Лейва
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 29
    Лаззари, Мануэль
    Полузащитник
  • 26
    Стефан Раду
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
    19
  • 77
    Адам Марусич
    Полузащитник
  • 25
    Пепе Рейна
    Вратарь
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 9
    Марио Манджукич
    Нападающий
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 19
    Тео
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
Запасные игроки
  • 94
    Ведат Мурики
    Нападающий
  • 92
    Жан-Даниэль Акпа-Акпро
    Полузащитник
  • 37
    Матео Мусаккио
    Защитник
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 16
    Марко Пароло
    Полузащитник
  • 14
    Уэсли Худт
    Защитник
  • 7
    Андреас Перейра
    Полузащитник
  • 4
    Патрисио Габаррон
    Защитник
  • 71
    Алиа, Марко
    Вратарь
  • 23
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 96
    Мохамед Фарес
    Нападающий
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 20
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 8
    Сандро Тонали
  • 7
    Самуэль Кастильехо
    Нападающий
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 46
    Маттео Габбия
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
2
Удары в створ
2
Угловые
3
2
Сейвы
1
5
Удары мимо
4
7
Штрафные
4
3
Фолы
7
2
Блокировано ударов
1
1
ЖК
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
34'
Кесси выпустил мяч за пределы поля на подходе к штрафной соперника, от ворот.
33'
Офсайд
Иммобиле залез в оффсайд на левом фланге атаки, стандарт для миланцев.
31'
Опасный момент
Челханоглу вышел на рандеву с Рейной, пробил низом, но не сумел переиграть голкипера, какой шанс.
30'
Ребич пробивает с линии штрафной римлян, мяч летит выше ворот.
28'
Неточная подача от Эрнандеса с правого угла вратарской оппонентов, от ворот для Рейны.
26'
Кесси фолит против Савича на правом фланге, стандарт.
24'
Удар от Корреа с левого угла вратарской соперника, мяч летит мимо рамки Доннарумы, от ворот.
22'
Уголовой
Еще один корнер для миланцев, розыгрыш, еще одна подача, Томори нарушает правила в атаке.
21'
Уголовой
Подача с правого угла, игра рукой в атаке, стандарт для Лацио.
20'
Прямой удар от Челханоглу, от стенки мяч вылетает на уголовой.
19'
Желтая карточка
Желтая для Ачерби за срыв атаки соперника и фол против Эрнандеса, штрафной.
18'
Неточный пас на левый фланг атаки от Бенасера, аут для римлян.
16'
Фол в центре поля против Корреа со стороны Кьяера, стандарт.
15'
Длинный пас по левому флангу на ход Челханоглу, но сильно, мяч у Рейны.
14'
Вбрасывание с аута в штрафную Доннарумы, голкипер на выходе забирает мяч.
12'
Опасный момент
Корреа с отскоком от газона пробивает, мяч летит над перекладиной. Да, не лучшим образом сегодня действует оборона гостей.
10'
Успокоили игру миланцы, пытаются они организовать свою атаку.
8'
Лулич нарушает правила в центре поля против Салемакерса, штрафной.
7'
Пас по правому флангу на ход Ребичу, не успевает он, аут для оппонентов.
6'
Милинкович снова пробивает с линии враторской Милана, на сей раз мяч летит намного выше рамки, от ворот.
5'
Опасный момент
Иммобиле пробивал с расстояния двух метров от ворот соперника, вратарь вытащил и спас команду.
4'
Фол против Лацари в центре поля со стороны Кесси, штрафной.
2'
Гоооол!!!
Контратака от хозяев, Корреа вышел на рандеву с Доннарумой, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота. Вот это начало...
2'
Опасный момент
Челханоглу с линии штрафной соперника пробивает низом, Рейна парирует. Острая атака от гостей.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Милан): Доннарума (кап), Эрнандес, Томори, Кьяер, Калабрия, Бенасер, Кесси, Ребич, Челханоглу, Салемакерс, Манджукич.
Инфо
Стартовый состав (Лацио): Рейна, Лулич (кап), Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович, Лейва, Альберто, Корреа, Иммобиле.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 33 тура итальянской Серии А 2020/2021 между командами Лацио и Милан.
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Анонс матча Лацио - Милан 26.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 26.04.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Милан и Лацио в предыдущем футбольном матче 23.12.2020 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лацио - Милан можно посмотреть 26.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Лацио - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Наполи - 22.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Сассуоло - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Сассуоло.

Следите за результатами матча Лацио - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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