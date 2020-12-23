Лацио - Милан онлайн трансляция матча

Анонс матча Лацио - Милан 26.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Лацио (Рим) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 26.04.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Лацио (Рим) и командой Милан (Милан):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Милан, тогда как команда Лацио осталась с поражением. Столкновение Милан и Лацио в предыдущем футбольном матче 23.12.2020 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Наполи - 22.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Наполи.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Сассуоло - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Сассуоло.

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