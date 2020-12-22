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Фиорентина - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 25 апреля 2021, 16:00 - Артемио Франки . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Фиорентина
Флоренция
1 - 1
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121'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
27%
Ничья
27%
Ювентус
45%
П1: 4.88 Х: 4.06 П2: 1.62
П1: 5.25 Х: 4.33 П2: 1.60
П1: 4.88 Х: 4.06 П2: 1.62
П1: 37.00 Х: 1.03 П2: 14.50
П1: 5.80 Х: 3.95 П2: 1.64
Интересные факты
  • Фиорентина без побед в последних 4 играх.
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Душан Влахович лучший бомбардир Фиорентина с 16 голами. Криштиану Роналду забил 25 раз за Ювентус
  • Франк Рибери отдал больше всего передач в Фиорентина с 6 передачами. Альваро Мората лучший распасовщик Ювентус (9 передач)
  • Фиорентина сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Наиболее популярный результат в играх между Фиорентина иЮвентус, когда Фиорентина играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Фиорентина выигрывает первый тайм в 30% матчей, Ювентус выигрывает в 40% матчей.
  • Фиорентина выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Ювентус выигрывает в 40%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Фиорентина's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Фиорентина.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Фиорентина.
  • Команда Фиорентина выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фиорентина (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Фиорентина выиграла 1, команда Ювентус выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.
  • В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 3 гол(а).
  • Фиорентина забивает 0.8 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.6 гола против команды Фиорентина (в среднем).
  • Фиорентина забивает 1.69 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фиорентина и Ювентус - 2.4.
  • Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фиорентина и Ювентус - 1.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Фиорентина пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Фиорентина забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • За последние 26 встреч когда команда Фиорентина играла дома, команда Фиорентина выиграла 4 раз, 11 сыграла в ничью и 11 победы команды Ювентус. Разница голов 41-25 в пользу команды Ювентус.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Фиорентина дома) и 3-0 (Ювентус дома).
  • Фиорентина не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Ювентус не забивает в 3 из их 15 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Фиорентина выиграла 8 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-53 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Фиорентина забил 18% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Фиорентина забил 20% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Фиорентина
4
Побед
22
Игр
14
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
22.12.2020 - 21:45 Ювентус 0 - 3 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 13:45 Ювентус 3 - 0 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
14.09.2019 - 15:45 Фиорентина 0 - 0 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2018
20.04.2019 - 18:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Фиорентина
Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2020/2021
20.04.2021 - 21:45 Эллас Верона 1 - 2 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2020/2021
17.04.2021 - 19:00 Сассуоло 3 - 1 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 19:00 Фиорентина 2 - 3 Завершен Милан П
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Парма В
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Ювентус 3 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Ювентус 2 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 19:00 Торино 2 - 2 Завершен Ювентус Н
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
27%
Ничья
27%
Ювентус
45%
П1: 4.88 Х: 4.06 П2: 1.62
П1: 5.25 Х: 4.33 П2: 1.60
П1: 4.88 Х: 4.06 П2: 1.62
П1: 37.00 Х: 1.03 П2: 14.50
П1: 5.80 Х: 3.95 П2: 1.64
Трансляция
90+4'
Пожалуй, закономерной итог матча. В первом тайме Фиорентина выглядела лучше, забила свой гол и упустила еще несколько моментов. После перерыва Юве игру выровнял, сравнял счет, но на победу не наиграл. 1:1.
90+4'
Свисток
Вот и все, финальный свисток. 1:1.
90+3'
Финального штурма Юве мы не видим, скорее всего, это все.
90+2'
Фиорентина разыгрывала штрафной на чужой половине поля. Убила на это 1,5 минуты времени…
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Юве интересно пытался разыграть штрафной, но защитники Фиорентины заблокировали удар Роналду.
88'
Желтая карточка
Желтая для Бираги за подножку.
86'
А Рибери с лавки на чистейшем итальянском поясняет партнерам, как нужно играть и куда бежать. Легенда, что еще сказать.
84'
Замена
Эссерик вышел вместо Кастровилли у хозяев.
84'
Опасный момент
Кулушевский вешает с фланга, но Роналду пару сантиметров не хватает, чтобы замкнуть навес головой! Опасно было!
83'
Фиалки организовали быструю контру, но Ювентус отбился. Эдакие качели у нас намечаются на концовку матча.
78'
Амбрабат после откидки мяча выслушивает внушения от арбитра. Пока без желтой.
82'
64-36% владение мячом в пользу Ювентуса.
76'
Юве владеет мячом, но до остроты дело не доходит.
72'
Замена
Двойная замена у фиалок: Куаме вместо Рибери и Бираги вместо Игора.
71'
Влахович напомнил о себе, пробив из-под защитника, но Щенсны на месте и без проблем забирает мяч.
70'
Замена
Маккени вместо Рэмси выходит у Ювентуса.
69'
Момент у Роналду… А нет, вне игры… Не считается…
68'
Отодвинули фиалки игру в центр поля.
66'
Последние 10 минут Фиорентина не контролирует ситуацию. Это может привести к проблемам, Ювентусу нельзя давать такой простор.
64'
Опасный момент
Охохо. Кипер Фиорентины Дронговский выносил мяч и просто подарил его сопернику. Повезло, что во время удара Роналду поехала нога! Но было опасно!
62'
Навес со штрафного ни к чему не приводит.
62'
Юве наседает по флангам. Еще один штрафной недалеко от лицевой.
61'
Желтая карточка
Касерес принимает на бедро Криштиану, и это желтая карточка.
59'
Первый удар Роналду в матче – с острого угла и мимо кассы.
57'
Мората финтит, дриблит и падает… Рефери безучастен, фол не дает…
54'
Юентус позволяет Фиорентине очень многое. Не накрыли Пульгара, который снова пробивал, но Щенсны на месте.
53'
Щенсны не очень уверенно играет на выходе. Угловой чуть не принес проблемы для Юве, но после некоторой паники отбились туринцы.
52'
Опасный момент
Пульгар неплохо пробивал со штрафного, но стенка сработала и мяч ушел на угловой.
51'
Желтая карточка
Де Лигт заработал жёлтую и опасный штрафной для фиалок.
49'
Активно начал Юве второй тайм, старается поддавливать на эмоциях после забитого гола!
46'
Замена
Три замены в перерыве. У Фиорентины вышел Мартинес а место Венути. У Юве двойная замена – Морато вышел вместо Дибалы и Кулушесвский – вместо Бонуччи.
46'
Свисток
Возвращаемся во Флоренцию. Второй тайм матча Фиорентина – Ювентус начался!
45+2'
В первом тайме, несмотря на владение Ювентуса, Фиорентина смотрелась интереснее и закономерно ведет в счете. Юве проснулся только после пропущенного, но пока что на забитый гол не наиграл. Ждем второй тайм!
45+2'
Свисток
Окончен первый тайм. Команды отправились на перерыв.
45'
Две минуты добавил Масса к первому тайму.
44'
Опасный момент
Первый острый момент Ювентуса! Разогнали атаку гости по центру – Бентанкур и Дибала вывели Рэмси один на один, но валлиец перекинул не только вратаря, но и ворота!
41'
навес со штрафного потенциально опасный для Юве, но Массаснова увидел фол в атаке. Де Лигт протестует против такого решения, но рефери неумолим.
40'
Желтая карточка
Желтая Игору за фол на Куадрадо.
38'
Категорически ничего не получается в атаке у Ювентуса. Вот залезли в офсайд туринцы.
36'
А вот Влахович хорош, активен. Вот заработал опасный штрафной, но сам же зарядил с него гораздо выше цели.
35'
4:1 по ударам в створ ворот к 35-й минуте.
33'
Пока что никаких контраргументов Ювентус найти не может. Вот Дибала сфолил в атаке.
29'
Гоооол!!!
Гол!!! Влахович издевательски паненкой обыгрывает Щенсны. 1:0!
28'
Опасный момент
Да, это пенальти!
27'
Опасный момент
Мяч после навеса попал в руку Рабио. Причем в штрафной. Масса смотрит ВАР.
25'
Опасный момент
Щенсны поле заброса не удержал мяч и чуть не привез проблемы… Бонуччи подстраховал своего вратаря и вынес мяч.
21'
Опасный момент
Охохо! Пульгар метров с 25-ти пробивал, и после рикошета мяч попал в штангу. Щенсны уже был отыгран, так что повезло Юве!
19'
Дальний удар Миленковича – Щенсны переводит на угловой. Ну хоть что-то.
18'
Три подряд угловых для Фиорентины. Достаточно легко Юве отбился.
16'
Не хватает темпа игре. Ювентус не может его нарастить, так как фиалки обороняются чуть ли не всей командой. Свободных зон практически нет.
12'
Опасный момент
А вот это интересно! Фиорентина разжала пружину и убежала в контру 3:3.Рибери выдал на выход Влаховича, но Щенсны первый на мяче.
10'
Потенциально опасный штрафной для хозяев. Метров 35 до ворот, Пульгар вешал на второй этаж, но Ювентус внешне просто отбился.
7'
А вот Пульгар чуть не привез, подарив мяч сопернику недалеко от штрафной, однако Юве подарком не воспользовался, не сумев развить момент.
6'
Ювентус больше контролирует мяч, но Фиорентина компактно обороняется и к свой штрафной соперника не подпускает.
4'
Неспешное начало матча. Юве больше катет мяч на своей половине поля, обострений нет.
1'
Свисток
Матч начался. Фиалки начинают с центра поля.
Ювентус идет на третьем месте в таблице и сохраняет математические шансы на чемпионство. Фиорентина идет в середине таблице – на 13-м месте.
Главный судья - Давиде Масса
Уже известны составы команд. Фиорентина: Дронговский, Касерес, Песселья, Миленкович, дос Сантос, Венути, Амрабат, Пульгар, Кастровилли, Рибери, Влахович Ювентус: Щенсны, Бонуччи, де Лигт, Сандро, Кьеллини, Рабьо, Бентанкур, Рэмси, Куадрадо, Дибала, Роналду
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 33-го тура Серии А, в котором Фиорентина принимает Ювентус.
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Анонс матча Фиорентина - "Ювентус" 25.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Фиорентина (Флоренция) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Фиорентина (Флоренция) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Фиорентина, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Фиорентина в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фиорентина - "Ювентус" можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Фиорентина - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фиорентина (Флоренция)
Год основания Фиорентина (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Джузеппе Якини

Прошедший матч команды Фиорентина был сыгран против Эллас Верона - 20.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Фиорентина.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Парма - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча Фиорентина - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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