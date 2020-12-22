Фиорентина - Ювентус онлайн трансляция матча

Анонс матча Фиорентина - "Ювентус" 25.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Фиорентина (Флоренция) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 25.04.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Фиорентина (Флоренция) и командой "Ювентус" (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Фиорентина, тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и Фиорентина в предыдущем футбольном матче 22.12.2020 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фиорентина (Флоренция)

Год основания Фиорентина (Флоренция): 1926

Страна: Италия

Тренер: Джузеппе Якини



Прошедший матч команды Фиорентина был сыгран против Эллас Верона - 20.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Фиорентина.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Парма - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

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