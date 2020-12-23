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Аталанта - Болонья онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 25 апреля 2021, 21:45 - Gewiss Stadium . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Микаэль Фаббри
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
2 - 0
Обновить
50'
Болонья
Болонья
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
40%
Ничья
30%
Болонья
30%
П1: 1.96 Х: 2.90 П2: 4.69
П1: 1.25 Х: 5.75 П2: 11.00
П1: 1.96 Х: 2.90 П2: 4.69
П1: 1.03 Х: 21.00 П2: 39.00
П1: 1.25 Х: 6.50 П2: 11.00
Интересные факты
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Болонья в последних 9 встречах.
  • Луис Муриэль лучший бомбардир Аталанта с 18 голами. Роберто Сориано забил 9 раз за Болонья
  • Кристиан Ромеро получил больше всего желтых карточек (10) в Аталанта. Николас Домингес получил 8 в Болонья.
  • Аталанта не проигрывает в последних 5 играх.
  • Аталанта выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Аталанта имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Болонья 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 41% матчей, Болонья выигрывает в 37% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Болонья выигрывает в 37%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Болонья.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.
  • Команда Болонья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Болонья выиграла 1, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Аталанта забивает 2 гола за матч против команды Болонья, а Болонья забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Аталанта забивает 2.35 гола, играя дома, а Болонья забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Болонья - 3.2.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Болонья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Болонья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Болонья - 1.6.
  • Аталанта выиграл последние 5 матчи в Серия А.
  • Болонья пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • За последние 17 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 10 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Болонья. Разница голов 31-16 в пользу команды Аталанта.
  • Последняя гостевая победа Болонья над Аталанта была в 2009
  • Игры прошлого года: 1-0 (Аталанта дома) и 2-1 (Болонья дома).
  • Аталанта не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Болонья не забивает в 7 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 35 встреч, команда Аталанта выиграла 17 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Болонья выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 53-40 в пользу команды Аталанта
  • Вы знали, что Болонья забил 23% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 61-75?
  • В Серия А, Аталанта одержала 5 домашних побед подряд.
Личные встречи
Аталанта
11
Побед
16
Игр
3
Побед
Болонья
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Болонья 2 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 20:15 Аталанта 1 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Болонья 2 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2018
04.04.2019 - 21:45 Аталанта 4 - 1 Завершен Болонья
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 13:30 Эллас Верона 0 - 2 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Болонья
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Болонья 4 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 21:45 Болонья 0 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2020/2021
20.03.2021 - 16:00 Кротоне 2 - 3 Завершен Болонья В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
40%
Ничья
30%
Болонья
30%
П1: 1.96 Х: 2.90 П2: 4.69
П1: 1.25 Х: 5.75 П2: 11.00
П1: 1.96 Х: 2.90 П2: 4.69
П1: 1.03 Х: 21.00 П2: 39.00
П1: 1.25 Х: 6.50 П2: 11.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 24
    Себастиен Паласио, Родриго
    Нападающий
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 21
    Роберто Сориано
    Полузащитник
  • 99
    Муса Барроу
  • 30
    Йерди Схаутен
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 29
    Лоренцо Де Силвестри
  • 23
    Данило
    Вратарь
  • 5
    Адама Сумаоро
  • 26
    Валентин Антов
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
Запасные игроки
  • 77
    Annan, Ebenezer
    Защитник
  • 68
    Khailoti, Omar
    Защитник
  • 55
    Эмануэль Вигнато
  • 43
    Фараго, Панкрацио
    Полузащитник
  • 18
    Baldursson, Andri Fannar
    Полузащитник
  • 16
    Андреа Поли
    Полузащитник
  • 15
    Ибрагима Мбайе
  • 7
    Риккардо Орсолини
    Нападающий
  • 34
    Федерико Равалья
    Вратарь
  • 1
    Да Коста
  • 80
    Джувара, Муса
    Нападающий
Тренеры
  • Синиша Михайлович
Статистика матча
20%
Владение мячом
80%
Удары в створ
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Матч возобновился!
Неудержимая атакующая машина Джан Пьеро Гасперини в первом тайме нанесла 19 ударов! Аталанта очень хороша – бергамаски доминируют над Болоньей и закономерно ведут 2:0. Хотя, возможно, более логичным выглядел бы счет 4:1 – все же в дебюте и Болонья создала парочку убойных моментов.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен! Аталанта с голом Малиновского обыгрывает Болонью со счетом 2:0.
45+1'
Опасный момент
Скорупски спас Болонью после удара Мехле!
45'
Инфо
Судья добавил к первому тайму одну минуту.
Инфо
Луис Муриэль забил свой 19-й мяч в текущем сезоне Серии А. Больше только у Криштиану Роналду (25) и Ромелу Лукаку (21).
43'
Гоооол!!!
Муриэль без проблем реализовал судейский приговор. 2:0 в пользу Аталанты!
42'
Пенальти в ворота Болоньи! Данило руками свалил Ромеро в своей штрафной.
41'
Муриэль после подачи Хатебура головой пробил выше перекладины. А можно было пропустить на Малиновского…
40'
Успокоилась Аталанта перед перерывом. Уже не так активно хозяева идут на штурм ворот Скорупски.
35'
Инфо
К 35-й минуте Аталанта нанесла 15 ударов в сторону ворот Болоньи. Феноменально!
31'
И еще один удар от Малиновского. Как же хорош полузащитник сборной Украины! Все атаки Аталанты идут через него.
30'
Опасный момент
Ух! Мог Малиновский оформлять дубль! Обводящему удару Руслана немного не хватило точности.
Инфо
В Серии А только двум украинцам удавалось забить в трех матчах кряду. Вы уже догадались, достижение кого несколько минут назад повторил Руслан Малиновский. Конечно, речь о легенде Милана Андрее Шевченко.
24'
Опасный момент
Муриэль выдал сумасшедший сольный проход – штанга выручила Болонью от второго пропущенного мяча!
Инфо
Руслан Малиновский в Серии А забил в третьем матче подряд. На счету воспитанника Шахтера в этом сезоне уже 6 голов и 8 результативных передач.
22'
Гоооол!!!
Малиновский!!! Есть гол от Руслана! Муриэль вывел украинца на идеальную позицию, а тот бильярдным ударом послал мяч в дальний угол. Браво!
20'
Аталанта перехватила инициативу после агрессивного старта от Болоньи. Муриэль, Малиновский и Сапата все активней наседают на владения Скорупски.
19'
Сапата стреляет выше ворот. Ассистировал колумбийцу Малиновский.
17'
Ромеро после подачи Малиновского с углового головой пробил прямо по центру ворот.
13'
Опасный момент
Голлини потащил опасный дальний удар Сков Ольсена! Очень недурно датчанин закручивал мяч в нижнюю «шестерку».
11'
А вот и первая пристрелка от Малиновского! Получилось не очень – Скорупски легко забрал мяч в руки.
10'
Опасный момент
Сков Ольсен не реализовал выход один на один! Голлини выскочил навстречу датчанину и принял мяч на себя.
8'
Де Сильвестри немного не дотянулся до мяча на дальней штанге. Оборона Аталанты прозевала подключение ветерана Болоньи.
6'
Скорупски вступил в игру после удара Муриэля левой. Сегодня вратарь Болоньи будет одним из главных действующих лиц.
Инфо
Матч первого круга между Болоньей и Аталантой завершился вничью (2:2). Наш Малиновский в том поединке провел всего 6 минут.
2'
Сванберг стрелял с дальней дистанции – легкий мяч для Голлини.
1'
Свисток
Матч начался! Сможет ли Аталанта воспользоваться сегодняшней осечкой Ювентуса и как минимум до завтрашнего матча Милана подняться на второе место?
Руслан Малиновский привычно в стартовом составе Аталанты. Виктор Коваленко не менее привычно в запасе:
Аталанта: Голлини, Де Рон, Джимсити, Малиновский, Мехле, Муриэль, Ромеро, Сапата, Толои, Фройлер, Хатебур.
Болонья: Скорупски, Антов, Барроу, Данило, Де Сильвестри, Паласио, Сванберг, Сков Ольсен, Сориано, Сумаро, Шутен.
Добрый вечер! Мы начинаем текстовую трансляцию матча 33-го тура итальянской Серии А между Аталантой и Болоньей. Поединок начнется в 21:45 по Киеву.
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Анонс матча "Аталанта" - Болонья 25.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Болонья (Болонья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Болонья (Болонья):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Болонья и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 23.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Болонья можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Болонья, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Рома" - 22.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович

Прошедший матч команды Болонья был сыгран против Торино - 21.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Болонья онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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