Аталанта - Болонья онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Болонья 25.04.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Болонья (Болонья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 25.04.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Болонья (Болонья):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Болонья и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 23.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Рома" - 22.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Болонья (Болонья)

Год основания Болонья (Болонья): 1909

Страна: Италия

Тренер: Синиша Михайлович



Прошедший матч команды Болонья был сыгран против Торино - 21.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился ничьей.

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