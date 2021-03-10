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Атлетик - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 25 апреля 2021, 22:00 - Сан-Мамес . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Атлетик
Бильбао
1 - 0
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перерыв
Атлетико
Мадрид
Ход матча
8' Алехандро Беренгер 11' Маркос Льоренте 44' Андер Капа
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
30%
Ничья
20%
Атлетико
50%
П1: 2.39 Х: 3.27 П2: 3.28
П1: 4.20 Х: 3.40 П2: 1.91
П1: 2.39 Х: 3.27 П2: 3.28
П1: 2.06 Х: 3.21 П2: 4.28
П1: 4.00 Х: 3.15 П2: 2.14
Интересные факты
  • Атлетик Бильбао без побед в последних 8 играх.
  • Алехандро Беренгер лучший бомбардир Атлетик Бильбао с 7 голами. Луис Суарес забил 19 раз за Атлетико Мадрид
  • Иньяки Уильямс отдал больше всего передач в Атлетик Бильбао с 6 передачами. Маркос Льоренте лучший распасовщик Атлетико Мадрид (8 передач)
  • Иньиго Мартинез получил больше всего желтых карточек (8) в Атлетик Бильбао. Стефан Савич получил 13 в Атлетико Мадрид.
  • Атлетик Бильбао не забивает в последних 3 матчах.
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетик Бильбао иАтлетико Мадрид, когда Атлетик Бильбао играет дома, 1- 2. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Атлетик Бильбао и Атлетико Мадрид 1-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первый тайм в 30% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Атлетик Бильбао выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 40%.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Атлетик Бильбао's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетик Бильбао.
  • Команда Атлетик Бильбао выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетик Бильбао (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетик Бильбао выиграла 1, команда Атлетико Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Атлетик Бильбао забивает 1.2 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола против команды Атлетик Бильбао (в среднем).
  • Атлетик Бильбао забивает 1.31 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.46 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетик Бильбао и Атлетико Мадрид - 2.8.
  • У команды Атлетик Бильбао серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Атлетик Бильбао лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Атлетик Бильбао проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетик Бильбао% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетик Бильбао и Атлетико Мадрид - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • За последние 26 встреч когда команда Атлетик Бильбао играла дома, команда Атлетик Бильбао выиграла 10 раз, 4 сыграла в ничью и 12 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 41-38 в пользу команды Атлетико Мадрид.
  • Игры прошлого года: 1-1 (Атлетик Бильбао дома) и 2-0 (Атлетико Мадрид дома).
  • Атлетик Бильбао не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 4 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 54 встреч, команда Атлетик Бильбао выиграла 14 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-62 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Атлетик Бильбао забил 31% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 22% голов между минутами 46-60?
Личные встречи
Атлетик
2
Побед
21
Игр
16
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 1 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2021
14.06.2020 - 15:00 Атлетик 1 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
26.10.2019 - 21:45 Атлетико 2 - 0 Завершен Атлетик
Чемпионат Испании 2018
16.03.2019 - 19:15 Атлетик 2 - 0 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетик
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 21:00 Бетис 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик П
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 17:15 Атлетик 0 - 0 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Кубок Испании 2019/2020
03.04.2021 - 22:30 Атлетик 0 - 1 Завершен Реал Сосьедад П
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Уэска В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 17:15 Атлетико 5 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 22:00 Севилья 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Атлетико 1 - 0 Завершен Алавес В
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Главные события
Андер Капа
44'
11'
Маркос Льоренте
ГООЛ! Алехандро Беренгер
8'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Атлетик
30%
Ничья
20%
Атлетико
50%
П1: 2.39 Х: 3.27 П2: 3.28
П1: 4.20 Х: 3.40 П2: 1.91
П1: 2.39 Х: 3.27 П2: 3.28
П1: 2.06 Х: 3.21 П2: 4.28
П1: 4.00 Х: 3.15 П2: 2.14
Составы команд
1
Унай Симон
24
Микель Баленсьяга
4
Мартинез, Иньиго
3
Нуньес, Унаи
21
Андер Капа
2
Morcillo, Jon
27
Vencedor, Unai
14
Дани Гарсия
12
Алехандро Беренгер
16
Сансет Тирапу, Ойян
20
Асьер Вильялибре
13
Ян Облак
23
Киран Триппьер
15
Стефан Савич
18
Фелипе
12
Ренан Лоди дос Сантос
21
Янник Феррейра Карраско
16
Эктор Эррера
6
Коке
8
Сауль Ньигес
10
Анхель Корреа
14
Маркос Льоренте
Стартовый состав
  • 16
    Сансет Тирапу, Ойян
    Полузащитник
  • 20
    Асьер Вильялибре
    Нападающий
  • 2
    Morcillo, Jon
    Полузащитник
  • 27
    Vencedor, Unai
    Полузащитник
  • 14
    Дани Гарсия
    Полузащитник
  • 12
    Алехандро Беренгер
    Полузащитник
    8
  • 24
    Микель Баленсьяга
  • 4
    Мартинез, Иньиго
    Защитник
  • 3
    Нуньес, Унаи
    Защитник
  • 21
    Андер Капа
    Полузащитник
    44
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    11
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 9
    Иньяки Уильямс
    Нападающий
  • 6
    Микель Весга
    Полузащитник
  • 13
    Эскьета, Хокин
    Вратарь
  • 15
    Иньиго Лекуэ
    Полузащитник
  • 26
    Висенте, Иньиго
    Полузащитник
  • 22
    Рауль Гарсия
    Полузащитник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Нападающий
  • 8
    Лопес Унаи
  • 7
    Ибай Гомес
    Нападающий
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 5
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
Тренеры
  • Марселино
  • Диего Симеоне
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
5
Удары мимо
4
3
Угловые
5
4
Штрафные
8
7
Фолы
3
2
Удары в створ
3
1
ЖК
1
1
Сейвы
1
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Желтая карточка
Сансет получил желтую за свой фол.
42'
Вильялибре лежит в чужой штрафной. Пауза в игре.
38'
Опасный момент
Баленсиага пробил с линии вратарской! Мяч летит выше цели!
35'
Инфо
Статистика ударов - 5:2 в пользу "матрасников".
32'
Опасный момент
Удар Вильялибре с края вратарской! Облак отбил на угловой!
30'
Сауль не смог головой замкнуть подачу Лоди с левого фланга. Мартинес вмешался в верховую борьбу.
28'
Опасный момент
Корреа пробил с разворота с 10-ти метров после передачи Сауля! Рядом с дальней штангой мяч летит!
26'
Вильялибре пытался разогнать атаку через центр, но быстро потерял мяч.
24'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
22'
Офсайд
Венседор в положении вне игры.
20'
Фелипе пробил после подачи партнера с углового. Симон забирает мяч в руки.
18'
Карраско приходит в себя после единоборства с соперником.
17'
Опасный момент
Удар Карраско с дальней дистанции! Выше ворот летит сфера!
13'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу гостей.
11'
Желтая карточка
Льоренте получил желтую за фол против Санчета.
8'
Гоооол!!!
Капа отдал с правого фланга у самой лицевой! Мяч попал в бедро Лоди и отскочил на набегавшего Беренгера! Удар! 1:0! Бильбао выходит вперед 1:0!
7'
Савич сфолил против Вильялибре. Свободный для "Атлетика".
5'
Эррера замыкал навес партнера со стандарта! Выстрел заблокирован соперником.
3'
"Атлетико" владеет мячом и пытается позиционно атаковать. "Атлетик" прессингует соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
"Атлетик", стартовый состав: Симон — Капа, Нуньес, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия, Венседор, Морсильо — Вильялибре, Санчет. Запасные: Эскьета, Весга, Гомес, Лопес, Уильямс, Лекуэ, Де Маркос, Р. Гарсия, Висенте.
"Атлетико", стартовый состав: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Феррейра Карраско, Эррера, Коке, Сауль — Корреа, Льоренте. Запасные: Грбич, Эрмосо, Врсалько, Кондогбиа, Торрейра, Лемар, Витоло, Фелиш, Суарес, Дембеле.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Ла Лиги: "Атлетик" - "Атлетико". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Атлетик - "Атлетико" 25.04.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Атлетик (Бильбао) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сан-Мамес.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Атлетик (Бильбао) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Атлетик осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Атлетик в предыдущем футбольном матче 10.03.2021 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марселино и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетик - "Атлетико" можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетик - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетик (Бильбао)
Год основания Атлетик (Бильбао): 1898
Страна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

Прошедший поединок команды Атлетик был сыгран против Бетис - 21.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Уэска - 22.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча Атлетик - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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