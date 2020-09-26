Реал - Бетис онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение Бетис и Реал в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Кадис - 21.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.
Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби
Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Атлетик - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
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