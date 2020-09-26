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Реал - Бетис онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 24 апреля 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
64'
Бетис
Севилья
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
40%
Бетис
30%
П1: 2.00 Х: 2.45 П2: 8.02
П1: 1.45 Х: 3.10 П2: 6.50
П1: 2.00 Х: 2.45 П2: 8.02
П1: 2.06 Х: 2.38 П2: 8.03
П1: 1.57 Х: 4.60 П2: 5.60
Интересные факты
  • Реал Бетис получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 21 голами. Серхио Каналес забил 8 раз за Реал Бетис
  • Тони Кроос отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 8 передачами. Серхио Каналес лучший распасовщик Реал Бетис (7 передач)
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Гидо Родригес получил 10 в Реал Бетис.
  • Год назад, Реал Бетис была на 14 месте в таблице с 34 очками. Сейчас они на 6 месте с 47 очками.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 16 играх.
  • Реал Бетис не проигрывает в последних 5 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Реал Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иРеал Бетис, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Реал Бетис 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 47% матчей, Реал Бетис выигрывает в 25% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Реал Бетис выигрывает в 25%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Реал Бетис выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Реал Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Бетис, а Реал Бетис забивает 1.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.14 гола, играя дома, а Реал Бетис забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Реал Бетис - 2.6.
  • У команды Реал Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Реал Бетис - 1.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • За последние 25 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 14 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Реал Бетис. Разница голов 45-22 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Игры прошлого года: 0-0 (Реал Мадрид дома) и 2-1 (Реал Бетис дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Бетис не забивает в 5 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 50 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 25 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Бетис выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-51 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Бетис забил 33% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Реал Мадрид одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Реал
10
Побед
17
Игр
4
Побед
Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
26.09.2020 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 22:00 Бетис 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
08.03.2020 - 21:45 Бетис 2 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
02.11.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадис 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 21:00 Бетис 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Бетис 2 - 2 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 17:15 Эльче 1 - 1 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
19.03.2021 - 22:00 Бетис 2 - 0 Завершен Леванте В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
30%
Ничья
40%
Бетис
30%
П1: 2.00 Х: 2.45 П2: 8.02
П1: 1.45 Х: 3.10 П2: 6.50
П1: 2.00 Х: 2.45 П2: 8.02
П1: 2.06 Х: 2.38 П2: 8.03
П1: 1.57 Х: 4.60 П2: 5.60
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
4
Угловые
2
5
Удары мимо
2
2
Удары в створ
1
1
ЖК
Live Zone
Трансляция
57'
Опасный момент
Лайнес разогнал атаку правым флангом, сместился в центр и пробил! Мимо створа!
55'
Опасный момент
Ударище от Родриго с острого угла в дальний угол! Мяч попал в перекладину! Вот это моментище!
53'
Опасный момент
Навес от Родриго! Некому замкнуть!
49'
Заброс на Бензема из глубины. Карим до мяча дотянулся, но не более.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Очень спокойный первый тайм. "Реал" держал мяч под контролем и выходил в атаки большим числом, но исполнение подвело. В решающей стадии у хозяев большие проблемы. "Бетис" имел свои моменты, но защитники "бланкос" справились.
45'
Свисток
Перерыв.
41'
Хоакин ворвался в штрафную, подработал мяч, но на удар не решился. Передержал мяч Хоакин. Момент упущен.
39'
Офсайд
Бензема в офсайде.
37'
Офсайд
Иглесиас в положении вне игры.
34'
Желтая карточка
Иско получил желтую за грубую игру.
30'
Опасный момент
Карвахаль! С правого фланга навесил Дани на дальнюю штангу! Не получился удар у Бензема.
29'
Инфо
Статистика ударов - 6:1 в пользу хозяев.
27'
Усиливается дождь на "Альфредо ди Стефано". Погода не радует.
25'
Опасный момент
Бензема пробил с левого края штрафной! Браво спас "Бетис".
23'
Уголовой
Модрич навесил с углового. Некому замкнуть подачу Луки.
20'
Опасный момент
Иско пробил со штрафного! Мяч летит на трибуны.
18'
Фол против Каземиро на границе штрафной. Свободный для "Реала".
16'
"Реал" подбирается к чужой штрафной, но моментов нет.
13'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "Бетиса".
11'
Милитао сфолил против Гуардадо. Свободный для "Бетиса".
9'
Хоакин не смог пройти Модрича у кромки поля. Мяч от игрока гостей ушел за боковую. Аут.
6'
Передача Родриго на Бензема не дошла до адресата. Гидо перехватил.
3'
"Реал" владеет мячом. Хозяева выбирают направление атаки.
1'
Свисток
Матч начался!
"Реал", стартовый состав: Куртуа - Карвахаль, Варан, Милитао, Начо - Модрич, Каземиро, Иско - Родриго, Бензема, Асенсио. Запасные: Лунин, Альтубе, Азар, Аррибас, Бланко, Винисиус, Мариано, Марсело, Одриосола.
"Бетис", стартовый состав: Браво - Эмерсон, Манди, Руис, Миранда - Родригес, Гуардадо - Хоакин, Каналес, Лайнес - Иглесиас. Запасные: Акуоку, Бартра, Карвалью, Лорен, Монтойя, Морено, Роблес, Родри, Гарсия, Сидней, Фекир, Хуанми.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Ла Лиги: "Реал" - "Бетис". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Реал - Бетис 24.04.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 24.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Реал (Мадрид) и командой Бетис (Севилья):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение Бетис и Реал в предыдущем футбольном матче 26.09.2020 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Бетис можно посмотреть 24.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Бетис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против Кадис - 21.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби

Прошедший поединок команды Бетис был сыгран против Атлетик - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Бетис онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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