Реал - Бетис онлайн трансляция матча

Реал Бетис получил 7 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Ла Лига

Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 21 голами. Серхио Каналес забил 8 раз за Реал Бетис

Тони Кроос отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 8 передачами. Серхио Каналес лучший распасовщик Реал Бетис (7 передач)

Каземиро получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Гидо Родригес получил 10 в Реал Бетис.

Год назад, Реал Бетис была на 14 месте в таблице с 34 очками. Сейчас они на 6 месте с 47 очками.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 16 играх.

Реал Бетис не проигрывает в последних 5 играх.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Реал Мадрид выиграл 5 домашних матчей подряд.

Реал Мадрид не пропускает в 3 матчах подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иРеал Бетис, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Реал Бетис 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 47% матчей, Реал Бетис выигрывает в 25% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Реал Бетис выигрывает в 25%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Реал Бетис's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Бетис.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Реал Бетис выиграла 2, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Реал Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Бетис, а Реал Бетис забивает 1.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Реал Мадрид забивает 2.14 гола, играя дома, а Реал Бетис забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Реал Бетис - 2.6.

У команды Реал Мадрид серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Бетис лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Реал Бетис проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Бетис% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Реал Бетис - 1.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Реал Мадрид выиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

За последние 25 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 14 раз, 6 сыграла в ничью и 5 победы команды Реал Бетис. Разница голов 45-22 в пользу команды Реал Мадрид.

Игры прошлого года: 0-0 (Реал Мадрид дома) и 2-1 (Реал Бетис дома).

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Бетис не забивает в 5 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 50 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 25 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Бетис выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-51 в пользу команды Реал Мадрид

Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Реал Бетис забил 33% голов между минутами 76-90?