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Вильярреал - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 25 апреля 2021, 17:15 - Эстадио де ла Серамика . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Вильярреал
Вильярреаль
1 - 2
Обновить
47'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
20%
Ничья
30%
Барселона
50%
П1: 4.58 Х: 4.06 П2: 1.65
П1: 4.60 Х: 4.20 П2: 1.67
П1: 4.58 Х: 4.06 П2: 1.65
П1: 17.40 Х: 6.99 П2: 1.20
П1: 5.10 Х: 4.50 П2: 1.62
Интересные факты
  • Вильярреал без побед над Барселона в последних 3 играх.
  • Жерар Морено лучший бомбардир Вильярреал с 20 голами. Лионель Месси забил 25 раз за Барселона
  • Альфонсо Педраса получил больше всего желтых карточек (8) в Вильярреал. Жорди Альба получил 8 в Барселона.
  • Наиболее популярный результат в играх между Вильярреал иБарселона, когда Вильярреал играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Вильярреал и Барселона 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Вильярреал выигрывает первый тайм в 51% матчей, Барселона выигрывает в 52% матчей.
  • Вильярреал выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Барселона выигрывает в 52%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.
  • Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).
  • Вильярреал забивает 1.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Вильярреал (в среднем).
  • Вильярреал забивает 1.81 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.32 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Барселона - 4.4.
  • Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Барселона - 3.
  • Вы знали, что Вильярреал забил 29% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Вильярреал над Барселона была в 2007
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Вильярреал (2-1 дома и 4-1 на выезде)
  • Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • За последние 22 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 5 раз, 6 сыграла в ничью и 11 победы команды Барселона. Разница голов 39-31 в пользу команды Барселона.
  • Вильярреал не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Вильярреал выиграла 8 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-54 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Вильярреал
0
Побед
19
Игр
14
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
24.09.2019 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
24.09.2019 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Вильярреал
Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 22:00 Алавес 2 - 1 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Леванте 1 - 5 Завершен Вильярреал В
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 1 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 2 Завершен Осасуна П
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Вильярреал В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 6 Завершен Барселона В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вильярреал
20%
Ничья
30%
Барселона
50%
П1: 4.58 Х: 4.06 П2: 1.65
П1: 4.60 Х: 4.20 П2: 1.67
П1: 4.58 Х: 4.06 П2: 1.65
П1: 17.40 Х: 6.99 П2: 1.20
П1: 5.10 Х: 4.50 П2: 1.62
Трансляция
"Барселона" сосредоточилась на позиционных атаках. Передачи Альбы и Лангле находили Гризманна, но Антуан забил свои голы после жутких провалов "подводников" в центре обороны. "Вильярреал" открыл счет в поединке, но оборона хозяев была не готова к быстрому ответу каталонцев.
45+1'
Свисток
Перерыв.
42'
"Барса" катает мяч в центре поля. Моментов нет.
38'
Фол против Морено. Свободный для хозяев.
35'
Гоооол!!!
Отвратительная передача Фойта на Асенхо! Гризманн перехватил и пробил кипера хозяев! 1:2!
33'
Альба прострелил на Гризманна. Антуан не смог развить атаку.
31'
Барселона держит мяч на своей половине. Немного упал темп встречи.
28'
Гоооол!!!
Гризманн принял заброс из глубины! Асенхо вышел из ворот, но не смог спасти. 1:1!
26'
Гоооол!!!
Чуквезе вырвался в атаку, обыграл защитника и голкипера и катнул в пустые! 1:0!
25'
Офсайд
Алькасер в офсайде.
22'
Чуквезе сфолил в центре поля. Свободный для "Барсы".
20'
Инфо
Статистика ударов - 7:2 в пользу гостей.
18'
Опасный момент
Месси пробил из-под защитника с острого угла! Асенхо на месте!
17'
Опасный момент
Позиционная атака "Барсы"! Де Йонг принял прострел партнера, осталось забить! Френки пробил прямо в Асенхо!
15'
Попытка Лангле прострелить закончилась перехватом Асенхо.
13'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу хозяев.
11'
Офсайд
Дест в положении вне игры.
10'
Опасный момент
Месси пробил со штрафного! Мяч попал в стенку!
7'
Опасный момент
Де Йонг скинул на Гризманна с левого фланга. Антуан пробил! Асенхо успел среагировать и спас хозяев!
6'
Альба принял длинный пас от партнера, но не смог прострелить как следует.
3'
Мяч держится в середине поля. "Барселона" с мячом.
1'
Свисток
Матч начался!
"Вильярреал", стартовый состав: Асенхо - Морено, Торрес, Альбиоль, Фойт - Тригерос, Парехо, Капу, Чуквезе - Алькасер, Морено.
"Барселона", стартовый состав: Тер Штеген - Мингеса, Пике, Лангле - Бускетс - Дест, Де Йонг, Педри, Альба - Месси, Гризманн.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам матч 32-го тура Ла Лиги: "Вильярреал" - "Барселона". Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча Вильярреал - "Барселона" 25.04.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Эстадио де ла Серамика.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вильярреал (Вильярреаль) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Вильярреал в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вильярреал - "Барселона" можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Вильярреал - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Предыдущий матч команды Вильярреал был сыгран против "Алавес" - 21.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Алавес".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Хетафе - 22.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Вильярреал - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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