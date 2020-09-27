Вильярреал - Барселона онлайн трансляция матча

Вильярреал без побед над Барселона в последних 3 играх.

Жерар Морено лучший бомбардир Вильярреал с 20 голами. Лионель Месси забил 25 раз за Барселона

Альфонсо Педраса получил больше всего желтых карточек (8) в Вильярреал. Жорди Альба получил 8 в Барселона.

Наиболее популярный результат в играх между Вильярреал иБарселона, когда Вильярреал играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Вильярреал и Барселона 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Вильярреал выигрывает первый тайм в 51% матчей, Барселона выигрывает в 52% матчей.

Вильярреал выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Барселона выигрывает в 52%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Вильярреал's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Вильярреал.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Вильярреал.

Команда Вильярреал выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Вильярреал (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Вильярреал выиграла 0, команда Барселона выиграла 4, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 4 гол(а).

Вильярреал забивает 1.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 3.2 гола против команды Вильярреал (в среднем).

Вильярреал забивает 1.81 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.32 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Вильярреал и Барселона - 4.4.

Когда Вильярреал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Вильярреал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вильярреал% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вильярреал и Барселона - 3.

Вы знали, что Вильярреал забил 29% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.

Последняя домашняя победа Вильярреал над Барселона была в 2007

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Вильярреал (2-1 дома и 4-1 на выезде)

Вильярреал забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

За последние 22 встреч когда команда Вильярреал играла дома, команда Вильярреал выиграла 5 раз, 6 сыграла в ничью и 11 победы команды Барселона. Разница голов 39-31 в пользу команды Барселона.

Вильярреал не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Вильярреал выиграла 8 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 96-54 в пользу команды Барселона