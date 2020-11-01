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Лион - Лилль онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 25 апреля 2021, 22:00 - Groupama Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Лион
Лион
2 - 1
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перерыв
Лилль
Лилль
Ход матча
20' Ислам Слимани 35' Жозе Фонте 43' Бенжамин Андре 45' Бурак Йылмаз
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лион
30%
Ничья
40%
Лилль
30%
П1: 1.46 Х: 4.65 П2: 7.55
П1: Х: П2:
П1: 1.46 Х: 4.65 П2: 7.55
П1: 1.08 Х: 11.00 П2: 20.00
П1: 2.14 Х: 3.45 П2: 3.60
Личные встречи
Лион
3
Побед
19
Игр
7
Побед
Лилль
Чемпионат Франции 2019/2020
01.11.2020 - 21:45 Лилль 1 - 1 Завершен Лион
Чемпионат Франции 2019/2020
08.03.2020 - 21:45 Лилль 1 - 0 Завершен Лион
Чемпионат Франции 2019/2020
04.12.2019 - 21:00 Лион 0 - 0 Завершен Лилль
Чемпионат Франции 2019/2020
03.12.2019 - 22:00 Лион 0 - 1 Завершен Лилль
Последние матчи - Лион
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 22:10 Лион 0 - 2 Завершен Монако П
Чемпионат Франции 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Нант 1 - 2 Завершен Лион В
Чемпионат Франции 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Лион 3 - 0 Завершен Анже В
Кубок Франции 2020/2021
08.04.2021 - 20:00 Ред Стар 2 - 2 Завершен Лион Н
Чемпионат Франции 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Ланс 1 - 1 Завершен Лион Н
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Последние матчи - Лилль
Чемпионат Франции 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Лилль 1 - 1 Завершен Монпелье Н
Чемпионат Франции 2020/2021
09.04.2021 - 22:00 Метц 0 - 2 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2020/2021
03.04.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2020/2021
21.03.2021 - 18:05 Лилль 1 - 2 Завершен Ним Олимпик П
Кубок Франции 2020/2021
17.03.2021 - 18:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Лилль П
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Новости команд
Главные события
45'
Бурак Йылмаз ГООЛ!
43'
Бенжамин Андре
ГООЛ! Жозе Фонте
35'
ГООЛ! Ислам Слимани
20'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лион
30%
Ничья
40%
Лилль
30%
П1: 1.46 Х: 4.65 П2: 7.55
П1: Х: П2:
П1: 1.46 Х: 4.65 П2: 7.55
П1: 1.08 Х: 11.00 П2: 20.00
П1: 2.14 Х: 3.45 П2: 3.60
Составы команд
1
Антони Лопеш
26
Bard, Melvin Michel Maxence
22
Маттиа Де Шильо
6
Марсело
14
Лео Дюбуа
23
Мендеш, Тьяго
25
Какере Максенс
10
Мемфис Депай
12
Пакета, Лукас
7
Карл Токо Экамби
20
Ислам Слимани
23
Майгнан, Мике
2
Celik Zeki
6
Жозе Фонте
14
Свен Ботман
29
Домагой Брадарич
11
Иконе, Джонатан
21
Бенжамин Андре
24
Бубакари Сумаре
18
Ренату Саншеш
20
David, Jonathan
17
Бурак Йылмаз
Стартовый состав
  • 20
    Ислам Слимани
    Нападающий
    20
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 12
    Пакета, Лукас
    Полузащитник
  • 7
    Карл Токо Экамби
    Нападающий
  • 23
    Мендеш, Тьяго
    Полузащитник
  • 25
    Какере Максенс
  • 26
    Bard, Melvin Michel Maxence
    Защитник
  • 22
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 6
    Марсело
    Вратарь
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 1
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 20
    David, Jonathan
    Нападающий
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
  • 11
    Иконе, Джонатан
    Полузащитник
  • 21
    Бенжамин Андре
    Полузащитник
  • 24
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 2
    Celik Zeki
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
    35
  • 14
    Свен Ботман
  • 29
    Домагой Брадарич
  • 23
    Майгнан, Мике
    Вратарь
Запасные игроки
  • 8
    Ауар, Уссем
    Полузащитник
  • 3
    Бенламри, Джамел
    Защитник
  • 18
    Cherki, Rayan
    Нападающий
  • 27
    Корнет, Максвел
    Нападающий
  • 5
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 17
    Gusto, Malo
    Защитник
  • 11
    Тино Кадевере
    Нападающий
  • 30
    Поллерсбекк, Юлиан
    Вратарь
  • 39
    Bruno Guimaraes
    Полузащитник
  • 7
    Бомба, Жонатан
    Нападающий
  • 8
    Шека
    Полузащитник
  • 15
    Джало, Тиагу
    Защитник
  • 11
    Луис Араужо
    Нападающий
  • 1
    Орестис Карнезис
    Вратарь
  • 19
    Лиаджи, Исаак
    Нападающий
  • 28
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
  • 26
    Пиед, Джереми
    Защитник
  • 12
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
Тренеры
  • Руди Гарсия
  • Кристоф Гальтье
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
1
Удары мимо
2
4
Угловые
2
1
Блокировано ударов
1
8
Штрафные
8
7
Фолы
7
1
Удары в створ
1
1
Офсайды
1
1
Сейвы
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Страшной силы удар в левую девятку от Йылмаза со штрафного перед чужими владениями!
45'
Мендес откровенно хватал за корпус Сумаре, который заходил в центр штрафной.
43'
Желтая карточка
Андре грубо сбил Пакета в центре поля.
42'
Депай не смог сыграть на верховом мяче при подаче Какере с правого фланга.
41'
Бард снял с дальней штанги подачу Брадарича с левого фланга. Угловой.
39'
Экамби проходил по левому флангу, но пробросить мяч мимо Фонте не смог.
37'
Лопеш забрал прострел с правого фланга штрафной от Йылмаза.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача со штрафного с правого фланга от Дюбуа завершалась столкновением Ботмана и Меньяна, после чего Фонте рукой переправил мяч в сетку своих ворот!
34'
Штрафной заработал Депай в борьбе против Ботмана на правом фланге атаки.
32'
Дэвид из правого фланга штрафной ударом низом размял Лопеша.
31'
Ух! Мощно прилетел мяч в лицо Какере от смещавшегося с левого фланга штрафной Ренату.
29'
Уголовой
Разыграли угловой в левом фланге игроки Лиона через пас, но Какере тут же вернул в офсайд на Депая. Спешат.
28'
Сняли мяч с дальней штанги защитники, опередив Марсело при подаче с левого фланга.
27'
Какере ушел в центре поля от двоих, перевел на Экамби в правый фланг штрафной, но партнер прострелил на дальнюю неудачно.
25'
Фол от Слимани в правом фланге штрафной против Бадарича.
23'
Офсайд
Да какой же шедевр мог получиться, если бы Йылмаз не влез в офсайд при выносе из штрафной от Маньяна! Затем, последовал прострел с левого фланга штрафной, который Дэвис завершал уже лежа на газоне! Споткнулся, но забил!
22'
Лион продолжает играть агрессивно в атаке.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Какере сумел прострелить в падении от лицевой в правом фланге штрафной, после чего прострелил на ближний угол вратарской, а Слимани проби в девятку!
19'
Санчеш подал точно в руки Лопешу.
19'
Штрафной для Лилля в левом фланге атаки.
17'
Опасный момент
Слимани чудом избежал офсайда при передаче с левого фланга от Депая, но перебросил и голкипера, и ворота!
16'
Иконе запорол рывок в контратаку через центральную зону неточной передачей на Дэвида в правый фланг.
16'
Ботман вытолкал Слимани за пределы поля на левом фланге обороны в попытке забрать мяч.
14'
Много борьбы у нас. Статус матча подталкивает.
13'
Фол от Пакета при подаче с правого фланга от Дюбуа на дальнюю штангу.
11'
Фол в атаке со стороны Фонте при попытке завершить подачу углового с левого фланга.
10'
Ренату прорвался в левый фланг штрафной, но Дюбуа таки выжал его за лицевую. Угловой.
8'
Опасный момент
Экамби намеревался завершать прострел от лицевой на правом фланге штрафной, но соперники перехватили.
5'
Подача с правого фланга от Иконе была блокирована.
3'
Лилль показывает блок от центральной линии по схеме 4-2-4. Очень занятный вариант.
1'
Лион на старте забрал мяч под свой контроль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Карнезис, Далот, Бамба, Шека, Араухо, Языджи, Лихаджи, Пье, Мандава.
Лилль: Маньян — Челик, Фонте, Ботман, Брадарич — Иконе, Андре, Сумаре, Санчес — Дэвид, Йылмаз.
Запасные: Поллерсбек, Бенламри, Денайер, Ауар, Кадевере, Густо, Шерки, Корне, Бруно.
Лион: Лопеш — Дюбуа, Марсело, Де Шильо, Бард — Какере, Мендес — Экамби, Пакета, Депай — Слимани.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Франсуа Летесье (Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 34-го тура французской Лиги 1. На поле стадиона "Парк Олимпик Лионе" (Лион, Франция) сыграют Лион и Лилль.
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Анонс матча Лион - "Лилль" 25.04.2021, Чемпионат Франции

Противостояние между командой Лион (Лион) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2020/2021, матч начнется на стадионе Groupama Stadium.

Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лион (Лион) и командой "Лилль" (Лилль):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Лилль" и Лион в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Руди Гарсия и Кристоф Гальтье разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лион - "Лилль" можно посмотреть 25.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Лион - "Лилль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия

Прошедший поединок команды Лион был сыгран против Монако - 21.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Франции 2020/2021 и закончился победой команды Монако.

Команда гостей

Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший поединок команды "Лилль" был сыгран против Монпелье - 16.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лион - "Лилль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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