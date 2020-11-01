Лион - Лилль онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Лион (Лион) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2020/2021, матч начнется на стадионе Groupama Stadium.
Дата проведения матча: 25.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами Лион (Лион) и командой "Лилль" (Лилль):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Лилль" и Лион в предыдущем футбольном матче 01.11.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Руди Гарсия и Кристоф Гальтье разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия
Прошедший поединок команды Лион был сыгран против Монако - 21.04.2021, в рамках чемпионата Кубок Франции 2020/2021 и закончился победой команды Монако.
Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье
Прошедший поединок команды "Лилль" был сыгран против Монпелье - 16.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился ничьей.
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