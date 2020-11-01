Лион - Лилль онлайн трансляция матча

Офсайд

Да какой же шедевр мог получиться, если бы Йылмаз не влез в офсайд при выносе из штрафной от Маньяна! Затем, последовал прострел с левого фланга штрафной, который Дэвис завершал уже лежа на газоне! Споткнулся, но забил!