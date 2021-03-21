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Динамо - Динамо Бухарест онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 27 марта 2021, 17:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
18'
Динамо Бухарест
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
24%
Динамо Бухарест
38%
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2020/2021
18.03.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Заря 0 - 2 Завершен Динамо В
Лига Европы 2020/2021
11.03.2021 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен Вильярреал П
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Динамо Бухарест
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.06.2020 - 11:00 Динамо Бухарест 1 - 0 Завершен Рапид В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.01.2020 - 18:00 Динамо Бухарест 1 - 2 Завершен Краснодар П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.01.2020 - 17:00 Динамо Бухарест 1 - 1 Завершен Осиек Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.01.2020 - 18:30 Бохум 1 - 1 Завершен Динамо Бухарест Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.01.2020 - 18:00 Динамо Бухарест 0 - 1 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
38%
Ничья
24%
Динамо Бухарест
38%
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Динамо Бухарест 27.03.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой Динамо Бухарест будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2022.

Дата проведения матча: 27.03.2021
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Рух - 21.03.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Динамо Бухарест

Прошедший матч команды Динамо Бухарест был сыгран против Рапид - 04.06.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Динамо Бухарест.

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