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Барселона - Гранада онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 29 апреля 2021, 20:00 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
1 - 0
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перерыв
Гранада
Гранада
Ход матча
20' Роберто Сольдадо 23' Лионель Месси 43' Патрисио Перес
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
38%
Ничья
31%
Гранада
31%
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 36.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 51.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 36.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 36.00
П1: 1.13 Х: 9.30 П2: 22.00
Интересные факты
  • Гранада без побед над Барселона в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Гранада в последних 7 встречах.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 11-4-1
  • Лионель Месси лучший бомбардир Барселона с 25 голами. Роберто Сольдадо забил 9 раз за Гранада
  • Лионель Месси отдал больше всего передач в Барселона с 8 передачами. Антонио Пуэртас лучший распасовщик Гранада (5 передач)
  • Жорди Альба получил больше всего желтых карточек (8) в Барселона. Херман Санчес получил 8 в Гранада.
  • Барселона не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Барселона выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 53% матчей, Гранада выигрывает в 28% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Гранада выигрывает в 28%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Гранада's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Гранада.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Гранада.
  • Команда Гранада выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Гранада (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 4, команда Гранада выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 2 гол(а).
  • Барселона забивает 2.8 гола за матч против команды Гранада, а Гранада забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.31 гола, играя дома, а Гранада забивает 1.51 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Гранада - 4.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Гранада лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Гранада проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Гранада% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Гранада - 1.2.
  • Гранада пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • За последние 7 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 7 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Гранада. Разница голов 23-3 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 1-0 (Барселона дома) и 2-0 (Гранада дома).
  • Барселона не забивает в 0 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Гранада не забивает в 3 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 16 встреч, команда Барселона выиграла 13 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Гранада выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 42-11 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Гранада забил 37% голов между минутами 76-90?
  • В Ла Лига, Барселона одержала 4 домашних побед подряд.
Личные встречи
Барселона
13
Побед
16
Игр
2
Побед
Гранада
Кубок Испании 2020/2021
03.02.2021 - 22:00 Гранада 3 - 5 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 21:45 Барселона 1 - 0 Завершен Гранада
Чемпионат Испании 2019/2020
21.09.2019 - 22:00 Гранада 0 - 0 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2020/2021
05.04.2021 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Вальядолид В
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Последние матчи - Гранада
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Севилья 2 - 1 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Гранада 4 - 1 Завершен Эйбар В
Лига Европы 2020/2021
15.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Вальядолид 1 - 2 Завершен Гранада В
Лига Европы 2020/2021
08.04.2021 - 22:00 Гранада 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
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Новости команд
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Главные события
43'
Патрисио Перес
ГООЛ! Лионель Месси
23'
20'
Роберто Сольдадо
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
38%
Ничья
31%
Гранада
31%
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 36.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 51.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 36.00
П1: 1.04 Х: 15.00 П2: 36.00
П1: 1.13 Х: 9.30 П2: 22.00
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
23
Умтити, Самюэль
3
Пике, Жерар
28
Óscar Mingueza
5
Серхио Бускетс
18
Альба, Жорди
27
Ilaix, Moriba
21
Френки де Йонг
20
Серхи Роберто
7
Антуан Гризманн
10
Лионель Месси
13
Эсканделл, Аарон
15
Патрисио Перес
6
Санчес, Херман
16
Диаз, Виктор
2
Димитри Фулкье
21
Эррера Янгель
8
Этеки, Ян
17
Кини
9
Suarez, Luis
11
Дарвин Мачис
9
Роберто Сольдадо
Стартовый состав
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
    23
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 9
    Роберто Сольдадо
    20
  • 9
    Suarez, Luis
    Нападающий
  • 11
    Дарвин Мачис
    Нападающий
  • 2
    Димитри Фулкье
    Защитник
  • 21
    Эррера Янгель
  • 8
    Этеки, Ян
    Полузащитник
  • 17
    Кини
    Защитник
  • 15
    Патрисио Перес
    Полузащитник
    43
  • 6
    Санчес, Херман
    Защитник
  • 16
    Диаз, Виктор
    Защитник
  • 13
    Эсканделл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 29
    Де ла Фуенте, Конрад
    Нападающий
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 12
    Кина, Домингуш
    Полузащитник
  • 42
    Barcia, Sergio
    Защитник
  • 18
    Адриан Марин
    Защитник
  • 4
    Максим Гоналонс
  • 31
    Fabrega, Arnau
    Вратарь
  • 26
    Soro, Alberto
    Полузащитник
  • 23
    Хорхе Молина
    Нападающий
  • 35
    Жоао Коста
    Вратарь
  • 14
    Феде Вико
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Martinez, Diego
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
9
Штрафные
3
3
Фолы
9
4
Удары мимо
2
4
Угловые
1
3
Удары в створ
Сейвы
2
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
43'
Желтая карточка
Желтая для Переса за фол против Лео в центре поля, штрафной.
42'
Подача от Месси в сторону рамки соперника, но сильно, от ворот.
41'
Уголовой
Контратака от гранадцев, прострел от Сольдадо с правого угла, мяч после рикошета вышел на угловой, который опасностью не завершился.
39'
Удар из-за пределов штрафной Барселоны от Этеки, очень высоко и не точно.
37'
Уголовой
Подача с правого фланга во вратарскую гостей, удар головой, снова голкипер на высоте, надежен и невозмутим.
36'
Опасный момент
Бускетс шикарным пасом вывел Месси на рандеву с Эсканделем, голикипер выручает свою команду.
34'
Кини лежит на газоне и корчится от боли, Пике сыграл грубо против него, но рефери нарушение не заффиксировал.
32'
Розыгрыш, прострел от Роберто с левого фланга, мяч не нашел своего адресата и покинул пределы штрафной.
31'
Нарушение правил со стороны Переса против капитана Барсы, перспективный стандарт.
29'
И снова Месси пробивает с линии вратарской, и снова его удар заблокирован. Неутомимый сегодня аргентинец.
28'
Мориба отдал неточный пас на Леонеля на подходе к штрафной гранадцев, защита перехватила.
26'
Месси пробивает с линии вратарской Эсканделя, выстрел заблокирован.
24'
Гоооол!!!
Месси расскатал на пару с Гризманом атаку на правом фланге, Лео получил мяч в углу штрафной соперника и точным выстрелом отправил круглого мимо голкипера. Шикарная комбинация.
22'
Хороший заброс во вратарскую каталонцев на Мачиса, но немного сиьльно, от ворот для Тер Штегена.
20'
Желтая карточка
Сольдадо получает горчичник за фол против Гризмана в центре поля.
19'
Опасный момент
Плотный удар низом от Гризмана с линии штрафной Гранады, мяч в руках голкипера.
17'
Пике в центре поля нарушает правила против Санчеса, стандарт.
16'
Уголовой
Корнер для своей команды заработал Гризман, розыгрыш, подача от Месси, на выходе снова Эскандель.
14'
Подача от Диаса во вратарскую Барселоны, совсем без адресата.
13'
Заброс по правому флангу на ход Суаресу, Тер Штеген первый на мяче.
11'
Продолжают хозяева держать мяч, но совсем без опасности для оппонентов. Надо отметить и оборону гранадцев, которые не дают разогнаться сопернику.
9'
Уголовой
Угловой для каталонцев, розыгрыш, навес с левого фланга во владения Эсканделя, голкипер на выходе забирает мяч.
7'
Умтити фолит в атаке против Чарриса, много грубой игры от обеих команд в начале встречи.
5'
Мориба заработал перспективный стандарт у ворот соперника, розыгрыш, Альба пытался навесит с правого фланга, но Перес заблокировал передачу.
3'
Эррера фолит на правом фланге атаки проти Бускетса, штрафной.
2'
Прогнозированно с самого начала поединка мяч под свой контроль взяли хозяева, пытаются они построить свою атаку, гости в глухой обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче Барселона возглавит испанский чемпионат и обойдет на 1 пункт своего ближайшего соперника - мадридский Атлетико.
Инфо
Стартовый состав (Гранада): Эскандель, Диас (кап), Санчес, Перес, Кини, Этеки, Эррера, Фулькье, Мачис, Чаррис, Сольдадо.
Инфо
Стартовый состав (Барселона): Тер Штеген, Месси (кап), Мингеса, Пике, Умтити, Бускетс, Роберто, Де Йонг, Мориба, Альба, Гризман.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию тектовая трансляция матча 33 тура испанской Ла-Лиги сезона 2020/2021 между командами Барселона и Гранада.
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Анонс матча "Барселона" - Гранада 29.04.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой Гранада (Гранада) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 29.04.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Гранада (Гранада):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Гранада осталась с поражением. Столкновение Гранада и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 03.02.2021 закончилось со счетом: 3:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Martinez, Diego разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Гранада можно посмотреть 29.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Гранада, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Вильярреал - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Гранада (Гранада)
Год основания Гранада (Гранада): 1931
Страна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Предыдущий поединок команды Гранада был сыгран против "Севилья" - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Севилья".

Следите за результатами матча "Барселона" - Гранада онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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