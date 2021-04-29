Агробизнес - Верес онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Юность.
Дата проведения матча: 29.04.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Агробизнес (Волочиск) и командой Верес (Ровно):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Агробизнес осталась с поражением. Столкновение Верес и Агробизнес в предыдущем футбольном матче 26.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский
Предыдущий матч команды Агробизнес был сыгран против Оболонь - 25.04.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2022 и закончился победой команды Агробизнес.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против МФК Николаев - 24.04.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Верес.
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