  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Агробизнес - Верес Смотреть онлайн
В тренде

Агробизнес - Верес онлайн трансляция матча

Первая лига - 29 апреля 2021, 16:00 - Юность . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Агробизнес
Волочиск
0 - 0
Матч завершен
Верес
Ровно
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
36%
Ничья
27%
Верес
36%
П1: 6.53 Х: 1.46 П2: 4.32
П1: 6.50 Х: 1.30 П2: 5.00
П1: 6.53 Х: 1.46 П2: 4.32
П1: 17.70 Х: 1.07 П2: 13.00
П1: 6.00 Х: 1.44 П2: 4.90
Прогноз на матч
Личные встречи
Агробизнес
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Верес
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Верес
Первая лига 2019/2020
26.10.2020 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Агробизнес
Кубок Украины 2017/2018
20.09.2017 - 16:00 Агробизнес 1 - 2 Завершен Верес
Последние матчи - Агробизнес
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Верес Н
Первая лига 2022
25.04.2021 - 16:00 Агробизнес 1 - 0 Завершен Оболонь В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 3 Завершен Динамо П
Первая лига 2020/2021
16.04.2021 - 16:00 Агробизнес 1 - 1 Завершен Горняк-Спорт Н
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 15:00 Авангард 1 - 1 Завершен Агробизнес Н
Показать больше
Последние матчи - Верес
Первая лига 2020/2021
29.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Верес Н
Первая лига 2020/2021
24.04.2021 - 14:00 Верес 3 - 1 Завершен МФК Николаев В
Первая лига 2020/2021
16.04.2021 - 16:00 Нива 0 - 1 Завершен Верес В
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 15:00 Верес 1 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2020/2021
05.04.2021 - 15:00 Кремень 1 - 2 Завершен Верес В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Агробизнес
36%
Ничья
27%
Верес
36%
П1: 6.53 Х: 1.46 П2: 4.32
П1: 6.50 Х: 1.30 П2: 5.00
П1: 6.53 Х: 1.46 П2: 4.32
П1: 17.70 Х: 1.07 П2: 13.00
П1: 6.00 Х: 1.44 П2: 4.90
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
3
Угловые
2
2
Удары в створ
2
5
ЖК
2
4
Удары мимо
Трансляция
90+4'
Курило (Агробізнес) чудово зіграв на останньому рубежі у підкаті, перервавши прорив Пасіча.
90+2'
Замена
Замість Богдана Семенця вийшов Сергій Косовський (Агробізнес).
90+1'
Удар Пасіча (Верес) після зміщення з лівого флангу в центр був заблокований.
90'
Инфо
Чотири хвилини було додано до другого тайму.
90'
Замена
Сергія Панасенка замінив Валерій Кучеров (Верес).
89'
Опасный момент
Груша прибрав суперника у штрафному майданчику рівнян, пробив, але його удар низом пройшов трохи лівіше від стійки.
89'
Богдан Когут парирував удар Романюка (Агробізнес) з-за меж штарфного майданчика.
87'
Замена
Віталій Тимофієнко вийшов на поле замість Віталія Дахновського (Верес).
85'
Опасный момент
Пасіч виконав дуже хороший ривок лівим флангом, прибрав м'яч у центр і пробив у ближній кут, але Мозіль все-таки парирував удар. На добиванні був першим Гайдучик, але він вирішив виконати простріл з гострого кута, котрий виявився неточним.
84'
Навіс Пасіча (Верес) залишив межі поля. Знову невдало.
82'
Опасный момент
Гончаренко (Верес) зі стандарту з 18-ти метрів пробив трохи вище поперечини.
82'
Замена
Арсен Слотюк вийшов замість Руслана Черненка (Агробізнес).
81'
Дахновський заробляє небезпечний стандарт поблизу воріт "Агробізнеса".
80'
Замена
Замість Микити Полюляха з'явився Сергій Петько (Верес).
80'
Желтая карточка
Черненко (Агробізнес) у підкаті ззаду збив Панасенка, зірвавши атаку, за що був "нагороджений" попередженням.
79'
Махнєв у підкаті заблокував прохід Семенюка (Агробізнес) на підступах до штрафного майданчика гостей.
78'
Замена
Замість Роберта Гегедоша вийшов Микола Гайдучик (Верес).
77'
Замена
Євгеній Немтінов з'явився замість Артема Дудіка (Агробізнес).
76'
У Шаповала (Агробізнес) зрізався м'яч, коли він намагався пробити з гострого кута.
73'
Шаповал (Агробізнес) пробив з-за меж штрафного і одразу почав апелювати за гру рукою від гравця "Вереса", котрий заблокував удар. Арбітр ніяк не відреагував.
72'
Замена
Замість Дмитра Юхимовича вийшов Віталій Груша (Агробізнес).
71'
Пасіч (Верес) проривався лівим флангом, віддав пас в центр на Гегедоша, але далі м'яч транзитом через Панасенка не вдалося прийняти Шестакову.
69'
Замена
Замість Михайла Сергійчука з'явився Михайло Шестаков (Верес).
68'
Мозіль (Агробізнес) забрав до рук не надто вдалу подачу Полюляха з правого флангу.
67'
Замена
Замість Миколи Когута вийшов Сергій Семенюк (Агробізнес).
65'
Уголовой
Пасіч (Верес) подачею від кутового прапорця влучив у найближчого суперника.
64'
Пасіч (Верес) "з двійничка" не зумів вдало зловити м'яч і пробив надто вище цілі.
61'
Уголовой
Богдан Когут (Верес) знову кулаками виніс подачу Черненка від кутового прапорця. Першим на добиванні був Микола Когут (Агробізнес), проте пробив "по горобцях".
59'
Помиляються господарі в атаці через щільну оборону "Вереса", м'яч дійшов до Богдана Когута.
57'
Дахновський (Верес) поклав на газон суперника і зміг подати до штрафного майданчика, але без адресата у червоній футболці.
55'
Пасіч (Верес) змістився з лівого флангу в центр, але дуже невдало пробив з-за меж штрафного майданчика.
54'
Черненко (Агробізнес) надто високо пробив зі стандарту з метрів 23-24-х.
53'
Желтая карточка
Полюлях (Верес) заробляє жовту картку. Півзахисник стрибнув в ноги Семенцю.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Гра на результат від обох команд. І "Агробізнес", і "Верес" намагаються обережно будувати свої атаки, щоб не залишати вільні зони супернику. Це краще виходить у господарів, адже вони створили більше гольових моментів. Поки рівняни мало що змогли зробити біля воріт Мозіля, завдавши лише кілька не дуже сильних ударів. Очікуємо на підвищення інтенсивності у другому таймі!
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Одну хвилину було додано.
44'
Богдан Когут (Верес) кулаками виніс навіс від Черненка зі стандарту.
43'
Желтая карточка
Солдат (Верес) сфолив проти Шаповала в центрі поля на жовту карточку.
42'
Дуже висока подача зі стандарту від Пасіча (Верес) перелетіла всіх у штрафному майданчику.
41'
Желтая карточка
Романюк (Агробізнес) на фланзі грубо в'їхав у ноги Полюляху і побачив перед собою жовте світло.
40'
Вертикальна передача Махнєва (Верес) низом на Сергійчука виявилася неточною.
36'
Опасный момент
Богдан Когут парирував удар Миколи Когута (Агробізнес) з-за меж штрафного майданчика, першим на добиванні був Семенець, проте його постріл знову потягнув голкіпер рівнян. Після чергового добивання вже майже по порожніх воротах Семенець пробив вище воріт.
34'
Черговий навіс Черненка (Агробізнес) зі стандарту виявився неточною.
31'
Опасный момент
Провалився центр оборони рівнян. Микола Когут (Агробізнес) міг проткнути м'яч повз Богдана Когута, але воротар гостей вдало перекрив м'яч.
31'
Пасіч (Верес) після метушні поблизу штрафного майданчика господарів слабо пробив у сторону воріт. Голкіпер "Агробізнеса" забрав м'яч до рук.
30'
Черненко (Агробізнес) виконав засильну передачу до штрафного майданчика.
29'
Тепер уже "Верес" перебрав ініціативу до своїг ніг. Загалом команди грають дуже обережно, не поспішаючи атакувати всіма силами.
25'
Махнєв (Верес) черговий раз у цьому матчі грає грубо. Семенець наразі отримує медичну допомогу.
24'
Уголовой
Подача Черненка (Агробізнес) від кутового прапорця не призвела до удару по воротах.
19'
Сергійчук (Верес) зі стандарту пробив у руки Мозілю.
15'
Панасенко (Верес) здалеку пробив, Мозіль на місці.
14'
Желтая карточка
Семенець (Агробізнес) відмахнувся у боротьбі від Гончаренка, за що отримав попередження.
13'
Під час позиційної атаки Дідик (Агробізнес) віддав неточну передачу, яка вийшла за лицьову лінію.
10'
Пасіч (Верес) отримав передачу на лінії останнії захисників, протягнув його і несильно пробив низом. Голкіпер "Агробізнеса" забрав м'яч до рук.
9'
Простріл Дахновського (Верес) з правої частини штрафного майданчика забрав до рук Мозіль.
8'
"Верес" намагається атакувати довгимим передачами. Цього разу пас знайшов Сергійчука, але Михайло невдало прийняв м'яч.
7'
Уголовой
Подачу Гегедоша (Верес) від кутового прапорця до рук забрав Мозіль.
6'
Дахновський віддав передачу на Солдата до штрафного майданчика, але захисники господарів вибили м'яч на кутовий.
3'
Махнєв (Верес) невдало запустив діагональ на правий фланг.
2'
На перших хвилинаах м'яч під свій контроль прибрали господарі. "Агробізнес" намагається побудувати позиційну атаку.
Свисток
Матч розпочався!
"Агробізнес": Мозіль - Юхимович, Дідик, Когут, Курило, Шаповал, Дудік, Бойчук, Семенець, Черненко, Романюк.
"Верес": Когут - Солдат, Махнєв, Гончаренко, Нємчанінов - Дахновський, Панесенко, Полюлях, Пасіч - Гегедош, Сергійчук.
Вітаємо всіх любителів українського футболу! UA-Футбол проведе для Вас текстову пряму трансляцію матчу 24-го туру Першої Ліги, у якому волочиський "Агробізнес" прийматиме лідера турнірної таблиці рівненський "Верес".
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Металлист 1925 Металлист 1925 3 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 2 Завершен 13:30 - Сегодня Полесье Полесье 1 Волынь Волынь 0 Завершен 22:00 - Вчера Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен 1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 Завершен 20:30 - Вчера Галатасарай Галатасарай 1 Коньяспор Коньяспор 0 Завершен 20:30 - Вчера Ризеспор Ризеспор 2 Бешикташ Бешикташ 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Агробизнес - Верес 29.04.2021, Первая лига

Противостояние между командой Агробизнес (Волочиск) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Юность.

Дата проведения матча: 29.04.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Агробизнес (Волочиск) и командой Верес (Ровно):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Верес, тогда как команда Агробизнес осталась с поражением. Столкновение Верес и Агробизнес в предыдущем футбольном матче 26.10.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Агробизнес - Верес можно посмотреть 29.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Агробизнес - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Агробизнес (Волочиск)
Год основания Агробизнес (Волочиск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Александр Чижевский

Предыдущий матч команды Агробизнес был сыгран против Оболонь - 25.04.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2022 и закончился победой команды Агробизнес.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против МФК Николаев - 24.04.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Верес.

Следите за результатами матча Агробизнес - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Первая лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен