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Шахтер - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 мая 2021, 17:00 - Металлист . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
СК Днепр-1
Днепр
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
47%
Ничья
12%
СК Днепр-1
41%
П1: 1.42 Х: 4.40 П2: 8.40
П1: 1.44 Х: 4.20 П2: 6.50
П1: 1.42 Х: 4.40 П2: 8.40
П1: 1.44 Х: 4.70 П2: 6.15
П1: 1.42 Х: 4.90 П2: 7.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
4
Побед
4
Игр
0
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 19:30 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
04.03.2020 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
06.10.2019 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Шахтер
Кубок Украины 2018
17.04.2019 - 18:30 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
47%
Ничья
12%
СК Днепр-1
41%
П1: 1.42 Х: 4.40 П2: 8.40
П1: 1.44 Х: 4.20 П2: 6.50
П1: 1.42 Х: 4.40 П2: 8.40
П1: 1.44 Х: 4.70 П2: 6.15
П1: 1.42 Х: 4.90 П2: 7.00
Трансляция
Запасные: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуриков, Хобленко, Гонсалвес, Билл, Ярмолюк.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубинчак — Батагов, Ди Франко — Булеца, Когут, Чуже — Довбик.
Запасные: Пятов, Корниенко, Витао, Маркос Антонио, Болбат, Судаков, Мудрик, Фернандо, Вьюнник.
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Соломон — Дентиньо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Шурман (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Шахтер - СК Днепр-1 01.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Шахтер в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - СК Днепр-1 можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 24.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Шахтер - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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