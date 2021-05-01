Шахтер - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Шахтер - СК Днепр-1 01.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 01.05.2021

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Шахтер в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Луиш Каштру



Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 24.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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