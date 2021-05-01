Шахтер - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Шахтер в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Предыдущий поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 24.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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