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Заря - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 мая 2021, 17:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 0
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перерыв
ФК Минай
Минай
Ход матча
1' Александр Гладкий 20' Денис Фаворов 43' Пыняшко, Василий
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Заря
53%
Ничья
13%
ФК Минай
33%
П1: 1.50 Х: 3.83 П2: 7.78
П1: 1.50 Х: 5.50 П2: 6.50
П1: 1.50 Х: 3.83 П2: 7.78
П1: 1.62 Х: 3.07 П2: 8.90
П1: 1.55 Х: 3.75 П2: 7.20
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 17:00 Олимпик 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец В
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
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Новости команд
Главные события
43'
Пыняшко, Василий
Денис Фаворов
20'
Александр Гладкий
1'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Заря
53%
Ничья
13%
ФК Минай
33%
П1: 1.50 Х: 3.83 П2: 7.78
П1: 1.50 Х: 5.50 П2: 6.50
П1: 1.50 Х: 3.83 П2: 7.78
П1: 1.62 Х: 3.07 П2: 8.90
П1: 1.55 Х: 3.75 П2: 7.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Ловро Цвек
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
    1
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
    20
  • 27
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 23
    Андрей Ткачук
    Полузащитник
  • 20
    Пыняшко, Василий
    Полузащитник
    43
  • 1
    Popovich, Andrey
    Вратарь
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 22
    Mayembe, Shemmy
    Защитник
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 8
    Malepe, Ripo
    Полузащитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 33
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
  • 30
    Chato
    Защитник
Запасные игроки
  • 5
    Агрон Руфати
  • 1
    Mikolajovich, Ribak Vladislav
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
  • 4
    Sakiv, Taras
    Защитник
  • 9
    Oduenyi, Ugochukwu
    Нападающий
  • 10
    Артем Милевский
    Нападающий
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 32
    Антон Каниболоцкий
    Вратарь
  • 2
    Chushenko, Vladislav
  • 88
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 96
    Александр Снижко
    Полузащитник
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Tsymbal, Mykola
Статистика матча
2
ЖК
1
46%
Владение мячом
54%
5
Штрафные
7
7
Фолы
3
2
Угловые
2
Удары в створ
1
3
Удары мимо
2
1
Сейвы
2
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
Первая половина нашего поединка смотрелась достаточно натужно, и проходила с минимальным количеством голевых моментов. Команды обменялись голевыми моментами на старте и перед уходом на перерыв, но конкретики в завершении мы от них так и не увидели. Затишье перед бурей?
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Опасный момент
Аллахьяр срезал в ворота свой прострел с левого фланга штрафной, но Попович был как раз на ближней.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 2 мин.
45'
Ахмедзаде сбил Цвека на чужой половине.
43'
Желтая карточка
Пиняшко дал отмашку от Цвека в левом фланге чужой штрафной.
42'
Опасный момент
Фаворов ударом слету замыкал наброс от Кабаева с левого фанга штрафной, но отправил мяч выше ворот.
41'
Ахмедзаде выстрелил со входа в левый фланг штрафной над воротами.
39'
Офсайд
Фаворов забросил в касание в правый фланг атаки, но Кабаев влез в офсайд.
37'
А тут все может быть очень плохо! Весь вес Ахмедзаде пришелся на колено Вернидубу перед штрафной Зари!
35'
Пиняшко запустил мяч над воротами, получив перед чужой штрафной скидку от Багайоко.
34'
Попович забрал в руки подачу штрафного во вратарскую.
32'
Фол против Юрченко в правом фланге атаки Зари.
30'
Фаворов не смог полноценно обработать заброс в правый фланг штрафной от Кабаева.
28'
От Гладкого за лицевую отправился мяч, после аута с левого фланга от Жуниньо в штрафную.
26'
Подножка от Малепе против Кабаева в центре поля. Никто никуда не спешит сегодня.
24'
Закрученная подача Маембе с правого фланга досталась Мацапуре.
22'
Вернидуб поднимал мяч от центра поля в левый фланг штрафной, но кому?
20'
Желтая карточка
Ахмедзаде пробросил мяч в левом фланге атаки на своей половине, и тут же был сбит Фаворовым.
18'
Куда-то по трибунам пробил Кочергин с подхода к центру чужой штрафной.
16'
Попович забрал в руки заблокированный защитником прострел Кабаева с правого фланга.
14'
Кочергина окружили в момент приема мяча на своей половине. Пришлось дарить аут соперникам.
12'
Сбил ударом по ногам со спины Ткачука в центре поля Кабаев.
10'
Опасный момент
Аллхаьяр получил передачу к правому углу чужой вратарской на ход, но изловчиться пробить вторым касанием не сумел.
9'
Опасный момент
Малепе нанес удар с левого фланга штрафной в ближний угол, но там уже стоял Мацапура!
8'
Неточный поперечный пас Багайоко в правый фланг атаки пришелся в аут.
6'
Петрусенко получил между от Аллахьяра в правом фланге своей штрафной, но сумел убрать мяч на угловой.
4'
Кабаев мог бы получить пас Кочергина в правый фланг штрафной, но защитники все контролировали.
2'
Все в порядке с Петрусенко. Разбегается.
1'
Желтая карточка
Очень грубый подкат от Гладкого на чужой половине против Петрусенко.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Каниболоцкий, Бойко, Сакив, Огбонная, Кныш, Снижко, Чушенко, Милевский.
Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Малепе — Петрусенко, Ткачук — Пиняшко, Хахлев, Багайоко — Ахмедзаде.
Запасные: Рыбак, Руфати, Цыганикс, Иванисеня, Казаков, Хомченовский, Лунев, Шахаб, Громов.
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Назарина — Юрченко, Кочергин — Кабаев — Сайядманеш, Гладкий.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и закарпатский Минай.
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Анонс матча Заря - ФК Минай 02.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение ФК Минай и Заря в предыдущем футбольном матче 29.11.2020 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Tsymbal, Mykola разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ФК Минай можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Олимпик - 28.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Николай Цымбал

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против СК Днепр-1 - 24.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Заря - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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