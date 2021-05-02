Заря - ФК Минай онлайн трансляция матча

Первая половина нашего поединка смотрелась достаточно натужно, и проходила с минимальным количеством голевых моментов. Команды обменялись голевыми моментами на старте и перед уходом на перерыв, но конкретики в завершении мы от них так и не увидели. Затишье перед бурей?