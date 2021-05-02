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Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 мая 2021, 14:00 - Стадион имени Богдана Маркевича . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Рух
Львов
2 - 1
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89'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
15' Максим Третьяков 32' Андрей Кухарук Вышел: Prytula, Ostap 33' Роман Карасюк Вышел: Ярослав Мартынюк 38' Ярослав Мартынюк
46' Павел Пашаев Вышел: Мишенко, Богдан 52' Prytula, Ostap 54' Богдан Бойчук 57' Шасталь, Дмитрий Вышел: Устименко, Денис 58' Валерий Бондаренко Вышел: Александр Мельник 67' Роман Вантух Вышел: Тимур Стецьков 78' Максим Третьяков Вышел: Иван Калюжный
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Рух
23%
Ничья
31%
ФК Александрия
46%
П1: 1.13 Х: 7.29 П2: 17.00
П1: 1.22 Х: 4.75 П2: 15.00
П1: 1.13 Х: 7.29 П2: 17.00
П1: 1.10 Х: 8.30 П2: 17.00
П1: 1.27 Х: 4.80 П2: 18.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
1
Игр
0
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
28.11.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
23.04.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Динамо П
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Новости команд
Главные события
78'
Максим Третьяков
Вышел: Иван Калюжный
67'
Роман Вантух
Вышел: Тимур Стецьков
58'
Валерий Бондаренко
Вышел: Александр Мельник
57'
Шасталь, Дмитрий
Вышел: Устименко, Денис
ГООЛ! Богдан Бойчук
54'
ГООЛ! Prytula, Ostap
52'
46'
Павел Пашаев
Вышел: Мишенко, Богдан
Ярослав Мартынюк
38'
Роман Карасюк
Вышел: Ярослав Мартынюк
33'
Андрей Кухарук
Вышел: Prytula, Ostap
32'
15'
Максим Третьяков ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Рух
23%
Ничья
31%
ФК Александрия
46%
П1: 1.13 Х: 7.29 П2: 17.00
П1: 1.22 Х: 4.75 П2: 15.00
П1: 1.13 Х: 7.29 П2: 17.00
П1: 1.10 Х: 8.30 П2: 17.00
П1: 1.27 Х: 4.80 П2: 18.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
    54
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
    32
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
    33
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 90
    Каспарс Дубра
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
    58
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
    67
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
    57
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
    46
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
    78 15
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
    38
  • 11
    Lytvynenko, Ivan
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
    52
  • 95
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 90
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 94
    Myronovych, Carbine Yaroslav
    Нападающий
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
  • 34
    Иван Калюжный
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 8
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
Тренеры
  • Fedik, Ivan
  • Володимир Шаран
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
23
Штрафные
19
16
Фолы
20
5
Удары в створ
6
5
Сейвы
2
2
Удары мимо
2
3
Офсайды
3
1
Угловые
1
1
ЖК
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
86'
Много верхового мяча сейчас на поле. Сумбур.
84'
Замена
Зец сменил Белого.
82'
Гагун перехватил передачу Мишенко в левый фланг атаки.
80'
Банада исполнил удар из центра штрафной, получив передачу с правого фланга. В ближний угол бил, но там уже стоял Бандура.
78'
Замена
Калюжный вышел на замену травмировавшегося Третьякова.
77'
Какие-то проблемы с левым бедром у Третьякова.
74'
Устименко в центре поля сфолил против Стаменковича, который старался перехватить передачу в его направлении.
72'
Опасный момент
Борячук в центре штрафной удачной скидкой головой создал момент для рывка Бойчука в левом фланге, после чего неудачно попытался вернуть мяч партнеру уже в штрафной, забрал отскок, но закрутил выше ворот!
70'
Бандура забрал мяч в руки, после неусильного удара головой от Банады в завершении подачи штрафного с левого фланга.
69'
Подкат на своей половине от Федорчука против Ковальца был отмечен свитком арбитра.
67'
Замена
Вантуха заменил Стецьков.
66'
Упустил мяч в правом фланге атаки Мирошниченко во время рывка в борьбе против Мысыка.
64'
Да еще и Гагун закрыл добивание от Вантуха ценой травмы для себя.
63'
Опасный момент
Мирошниченко от лицевой на правом фланге штрафной покатил в центр на Третьякова, удар которого низом сумел на линии парировать Бандура!
61'
Офсайд
Увидела офсайд у Ковальца боковая арбитр, при передаче на ход в левый фланг штрафной.
59'
Гречишкин дал подачу с левого фланга, после которой Мельник с Стаменкович потолкались, оба упали, но арбитры никак не отреагировали. А был ли повод?
58'
Замена
Мельник сменил Бондаренко.
57'
Замена
Устименко вышел на замену Шасталу.
56'
Офсайд у Борячука при забросе из глубины левого фланга обороны.
54'
Гоооол!!!
ГОЛ! Что творят! Бойчук в левом фланге штрафной качнул соперника, и пробил низом в ближний угол! Бондаренко обеспечил отскок сопернику на ногу.
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! Неожиданно для соперника выскочил на ближнюю штангу Притула в завершении прострела с правого фланга штрафной от Бойчука!
51'
Борячук упустил контроль над мячом у технической зоны в борьбе против соперника.
49'
Вантух закручивал прямиком в дальний, но мяч перелетел ворота.
48'
Штрафной на правом фланге атаки и для гостей теперь.
46'
Панькив забрал подачу Мартынюка со стандарта на дальнюю штангу.
46'
Штрафной для Руха в правом фланге.
46'
Замена
Мышенко после перерыва вышел вместо Пашаева.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме команды особо не поднимали скорости, однако гости все равно сумели извлечь приятный бонус в виде относительно быстрого забитого мяча. Нельзя было выделить более преобладающее давление с какой-либо стороны, поэтому поединок можно считать относительно равным. Однако, с этим мнением точно не будет согласен главный тренер Руха Иван Федик, который уже успел использовать два слота для замен. Хозяева немного усилили давление перед уходом на перерыв, но так и не пришли к забитому мячу, хотя момент был — вышедший на замену Притула из положения вне игры убегал на свидание с голкипером.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Желтая карточка
Федик договорился с бровки.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 2 мин.
45'
Повреждение у Федорчука, против которого грубо в отборе в центре поля сыграл Шастал.
44'
Рух заметно активизировался в данные минуты.
42'
Подача с правого фланга от Гагуна пошла в руки Панькиву.
40'
Офсайд
Гол! Притула убежал к чужим воротам, после передачи Федорчука со своей половины, пробил в левый угол, отпраздновал, но затем увидел флажок. Офсайд!
38'
Желтая карточка
Мартынюк уже на желтой. Потоптался по ногам Банады в левом фланге обороны.
36'
Борячук низом пробил из полукруга у чужой штрафной точно по центром ворот. Панькив не напрягался.
35'
Молниеносного эффекта от замен мы не наблюдаем, но Рух старается цепляться.
33'
Федику не понравилась игра его команды, поэтому и реакция соответствующая.
32'
Замена
Карасюк заменен на Мартынюка.
32'
Замена
Притула вышел на замену Кухаруку.
30'
Гречишкин ускорился в левый фланг атаки, но прострелить ему не дал Карасюк.
28'
Офсайд
Передача от Борячука в левый фланг штрафной на ход Бойчуку пришлась в офсайд.
26'
Ковалец с правого фланга исполнял прострел во вратарскую, но слишком сильно поднял мяч.
24'
Гречишкин забрасывал за спину центральным защитникам, но Ковальца к мячу так и не пустили.
22'
Перехвачена у ближнего угла вратарской подача Ковальца с правого фланга.
21'
Аут в правом фланге заработал Шастал в борьбе с соперником.
19'
Федорчук локтем сыграл в ребра против Банады в правом фланге обороны.
18'
Шастал исполнял удар со средней дистанции перед чужой штрафной, но и мяч в створ не шел, и защитник блокировал.
16'
Офсайд
Уже из зафиксированного офсайда исполнял прострел с левого фланга Вантух.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шастал с правого фланга штрафной низом исполнял удар в дальний угол, Бандура парировал перед собой, но на отскоке был первым Третьяков!
12'
Навес с правого фланга от Третьякова был перехвачен Гагуном в центре штрафной.
11'
Зажевали рывок Бойчука по правому флангу штрафной защитники. Мяч ушел от Дубры за лицевую, но арбитр дал удар от ворот. Ошибка.
10'
Пашаев атаковал со спины Климчука в правом фланге атаки.
9'
Фол со стороны Вантуха в левом фланге атаки против Гагуна.
7'
Банада шмальнул над воротами, получил скидку от Шастала в зону перед чужой штрафной. Намного выше.
6'
За пределами штрафной сыграл Панькив, после заброс на ход Борячуку.
4'
Опасный момент
Вантух передачей с левого фланга нашел перед штрафной Ковальца, после чего Кирилл пробил вторым касанием низом в ближний угол. Бандура зафиксировал.
3'
Опасный момент
Мысык здорово поймал мяч на ногу в левом фланге штрафной, после подачи с противоположной стороны поля, и пробил низом в ближний угол! Панькив на есте!
1'
Фол против Мысыка у центральной линии.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Билык, Мельник, Бабогло, Стецьков, Калюжный, Дрышлюк, Глоба, Устименко, Мышенко.
Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Ковалец — Вантух, Шастал, Третьяков.
Запасные: Мысык, Зец, Лях, Рунич, Притула, Литвиненко, Мартынюк, Копина, Карабин.
Рух: Бандура — Гагун, Стаменкович, Белый, Мысык — Карасюк — Бойчук, Федорчук, Кухарук, Климчук — Борячук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и Александрия.
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Анонс матча Рух - ФК Александрия 02.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Рух в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Александрия можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Львов - 28.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 25.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Рух - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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