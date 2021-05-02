Рух - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - ФК Александрия 02.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 02.05.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рух (Львов) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Рух в предыдущем футбольном матче 28.11.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Львов - 28.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Шахтер - 25.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

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