ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн трансляция матча

Очень интересный первый тайм получился. Не берусь утверждать, кто ближе к победе после 45 минут, но то, что обе команды стараются, а зритель не зря смотрит игру - это факт. Напомним, что особой турнирной мотивации у обеих команд уже практически нет: вылет им почти не грозит, поэтому можно играть в своё удовольствие.