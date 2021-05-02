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ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 мая 2021, 17:00 - Стадион имени Владимира Бойко . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 1
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перерыв
ФК Львов
Львов
Ход матча
31' Дмитрий Топалов 33' Дмитрий Семенив 36' Алексей Быков 45' Энес Махмутович
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
40%
Ничья
13%
ФК Львов
47%
П1: 1.88 Х: 3.07 П2: 5.12
П1: 1.80 Х: 3.50 П2: 4.75
П1: 1.88 Х: 3.07 П2: 5.12
П1: 2.15 Х: 2.69 П2: 4.61
П1: 1.77 Х: 3.50 П2: 4.90
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
6
Побед
10
Игр
0
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
27.11.2020 - 19:00 ФК Львов 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 17:00 ФК Мариуполь 3 - 0 Завершен ФК Львов
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
10.02.2020 - 10:15 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
23.04.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 ФК Львов 1 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Ворскла 2 - 1 Завершен ФК Львов П
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Новости команд
Главные события
45'
Энес Махмутович
Алексей Быков
36'
33'
Дмитрий Семенив ГООЛ!
ГООЛ! Дмитрий Топалов
31'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
40%
Ничья
13%
ФК Львов
47%
П1: 1.88 Х: 3.07 П2: 5.12
П1: 1.80 Х: 3.50 П2: 4.75
П1: 1.88 Х: 3.07 П2: 5.12
П1: 2.15 Х: 2.69 П2: 4.61
П1: 1.77 Х: 3.50 П2: 4.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    31
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 2
    Алексей Быков
    Защитник
    36
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 22
    Энес Махмутович
    Защитник
    45
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
    33
  • 25
    Фране Циряк
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
Запасные игроки
  • 99
    Даниил Сикан
  • 21
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 11
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 21
    Максим Чех
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 21
    Донатас Казлаускас
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 30
    Seka Ernest
  • 45
    Юрий Захаркив
    Нападающий
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 2
    Иван Лобай
    Защитник
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Бессмертный, Анатолий
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
6
Штрафные
7
7
Фолы
6
2
Угловые
6
1
Удары мимо
4
3
Удары в створ
4
3
Сейвы
2
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
Очень интересный первый тайм получился. Не берусь утверждать, кто ближе к победе после 45 минут, но то, что обе команды стараются, а зритель не зря смотрит игру - это факт. Напомним, что особой турнирной мотивации у обеих команд уже практически нет: вылет им почти не грозит, поэтому можно играть в своё удовольствие.
45+1'
Свисток
Перерыв
45+1'
Горбунов со штрафного правее центра метров с 25-ти пробил в голову Довгого. Алексей выстоял на ногах, но был близок к нокдауну.
45'
Желтая карточка
Махмутович очень опасно выставил ногу на уровне пояса: срыв атаки и опасная игра. Это железная жёлтая для Энеса.
44'
Опасный момент
Безумный момент у Львова! Кирюханцев обрезал всю команду и передачей в центральную зону вывел Ренана один на один с Кудриком, бразилец ушёл под острый угол, отыграв вратаря и защитника Быкова, но пробил в дальнюю штангу! Фантастика!
43'
Ренан принял пас от Семенива в левой части штрафной и решил из непростого положения стрелять с разворота, но в створ не попал.
42'
Мяч метушился то на левый, то на правый край штрафной Мариуполя. Всё завершилось ударом Семенива практически с линии штрафной из центральной зоны - Кудрик среагировал на непростой удар!
39'
Инфо
Пока у нас 1:1, в параллельном матче УПЛ между Зарёй и Минаем также ничья, но безголевая. Следите за этом поединком в Матч-центре UA-Футбол.
36'
Желтая карточка
Быков получает отложенную жёлтую за то, что сзади зацепил Алваро в центральном круге.
36'
Уголовой
Подача с правого фланга на дальний угол вратарской Мариуполя, Кудрик на выходе опять едва не промазал мимо мяча, но на вратаре сфолили, поэтому мяч у приазовцев останется.
33'
Гоооол!!!
Дмитрииииииий Семениииив! Оперативный ответ от гостей! Довгий отдал передачу на Ренана в полукруг штрафной, бразилец сохранил снаряд ли Семенива и протолкнул на партнёра, вингер гостей сделал пару шагов в штрафную и пробил мимо Кудрика! 1:1!
31'
Гоооол!!!
Дмитриииииииий Топааалоооооооов! Мишнёв в центре поля сделал короткую передачу чуть правее центра на Топалова, вингер принял мяч, ушёл от троих, вошёл в штрафную и пробил под левую стойку! 1:0!
30'
Ременяк зацепился за мяч перед мариупольской штрафной, вошёл в зону и с правой пробил из-под защитника - Кудрик забрал мяч.
28'
Уголовой
С угловыми у хозяев сегодня похуже. Снова без удара.
28'
Острый прострел с правого фланга от Кирюханцева никто из его партнёров не замкнул. Зато на противоположной бровке мяч догнал Топалов, ещё раз попробовал загрузить в штрафную и заработал для Мариуполя угловой.
26'
Инфо
Резвая четверть тайма. 2:0 по ударам в створ пока в пользу хозяев. Но самый опасный шанс был, пожалуй, как раз у львовян, когда Кудрик не смог выбить мяч из своей вратарской.
22'
Уголовой
Угловой для Мариуполя и несколько попыток для ударов по воротам блокируются.
21'
Горбунов сместился ближе к центру и с линии полукруга штрафной бил в створ на средней высоте - Ильющенков в прыжке отбивает!
20'
Опасный момент
Паника около ворот Мариуполя после подачи слева со штрафного! Кудрик снова запутался в мыслях и не смог сыграть надёжно. Подстраховал Быков, выбив мяч почти из ворот.
19'
Уголовой
Ещё один угловой в пользу гостей. Ещё одна подача в центр вратарской. Ещё раз Кудрик плохо играет кулаком, оставляя львовянам возможность продолжить атаку. На этот раз это будет штрафной.
17'
Неплохой шанс у Львова! После розыгрыша углового атака гостей перешла в позиционную. Из глубины Бусько выполнил заброс к правому углу вратарской на Махмутовича, но кэп львовян головой пробил мимо створа.
16'
Уголовой
Чирьяк с углового загружал в центр вратарской, Кудрик не лучшим образом сыграл на выходе, выбив мяч на ещё один угловой.
13'
Вот теперь Бондаренко в створ пробил. Перед штрафной "убрал" Романчука, взяв под свою левую, и выстрелил низом прямо в Ильющенкова.
13'
Бондаренко принял мяч в чужой штрафной и получил от защитников коридор для удара. Но вместо выстрела с правой начал подбирать под удобную левую и возможность записать на свой счёт первый в поединке удар в створ упустил.
11'
Кирюханцев с аута на своей половине подарил мяч Алваро, тот с левого фланга немного сместился к центру и пробил метров с тридцати мимо рамки.
9'
Танковский с правого фланга подавал на дальний угол вратарской, Ильющенков решил сыграть на выходе и ударом кулаком по мячу разрядил ситуацию.
7'
Уголовой
С углового гости никакой угрозы не создали - Мариуполь спокойно отбился.
6'
Чирьяк со штрафного недалеко от правой бровки забрасывал мяч практически за шиворот Кудрику, голкипер сыграл понадёжней и просто перевёл снаряд на угловой.
6'
Кулаков пошёл в очень жёсткий подкат против Довгого. Центрхав львовян едва не накинулся на соперника, но арбитр успокоил футболиста.
4'
Хозяева с первых минут больше владеют мячом, но пока к воротам Ильющенкова не добирались. Львов в атаке себя пока также не проявил.
1'
Свисток
Матч стартовал! Хозяева первыми сегодня разыграли с центра.
Известны стартовые составы команд.
Инфо
Львов (запас): Костик - Брикнер, Эрнест, Захаркив, Казлаускас, Крушинский, Лобай, Ныч, Сабино.
Инфо
Львов (старт): Ильющенков - Бусько, Махмутович, Романчук, Грисьо - Семенив, Довгий, Чирьяк, Ременяк - Алваро - Ренан
Инфо
Мариуполь (запас): Гальчук - Кащук, Мампаси, Меличенко, Очеретько, Петерман, Сикан, Стасюк, Чех.
Инфо
Мариуполь (старт): Кудрик - Драмбаев, Быков, Сагуткин, Кирюханцев - Танковский, Бондаренко, Мишнёв - Топалов, Кулаков, Горбунов.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча УПЛ! Мариуполь во второй раз в этом сезоне играет в родном городе, и против него сегодня Львов. Две любопытные команды нижней половины таблицы. Будет интересно.
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Анонс матча ФК Мариуполь - ФК Львов 02.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 27.11.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Бессмертный, Анатолий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Львов можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Рух - 23.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Рух - 28.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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