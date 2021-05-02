ФК Мариуполь - ФК Львов онлайн трансляция матча

Противостояние между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.
Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой ФК Львов (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Мариуполь, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 27.11.2020 закончилось со счетом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Бессмертный, Анатолий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич
Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Рух - 23.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Рух - 28.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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