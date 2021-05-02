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Олимпик - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 мая 2021, 19:30 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 0
Обновить
17'
Ингулец
Петрово
Ход матча
9' Chogadze, Temur
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
25%
Ничья
25%
Ингулец
50%
П1: 2.04 Х: 3.16 П2: 4.08
П1: Х: П2:
П1: 2.04 Х: 3.16 П2: 4.08
П1: 1.96 Х: 3.08 П2: 4.61
П1: 2.12 Х: 3.15 П2: 3.85
Прогноз на матч
Личные встречи
Олимпик
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
29.11.2020 - 19:30 Ингулец 2 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 17:00 Олимпик 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Десна 2 - 0 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Ингулец 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Новости команд
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Главные события
Chogadze, Temur
9'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
25%
Ничья
25%
Ингулец
50%
П1: 2.04 Х: 3.16 П2: 4.08
П1: Х: П2:
П1: 2.04 Х: 3.16 П2: 4.08
П1: 1.96 Х: 3.08 П2: 4.61
П1: 2.12 Х: 3.15 П2: 3.85
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 17
    Taddeus Nkeng
    Нападающий
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 7
    Chogadze, Temur
    Полузащитник
    9
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 15
    Vyacheslavovich, Korobenko Andrey
    Защитник
  • 7
    Gennadievich, Vasin Denis
    Защитник
  • 20
    Salem, Mohamed
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 17
    Денис Янаков
    Нападающий
  • 89
    Олег Синогуб
    Защитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 35
    Михаил Шишка
    Полузащитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 14
    Владимир Крынский
    Вратарь
Запасные игроки
  • 55
    Ekra Geo, Christ Danny
    Полузащитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 18
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 22
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
  • 8
    Евгений Могиль
    Нападающий
  • 12
    Бетим Халими
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 45
    Артем Щедрый
    Полузащитник
  • 31
    Plokhotniuk, Mikhailo
    Нападающий
  • 28
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 73
    Malysh, Artem
    Вратарь
  • 99
    Николай Квасный
    Защитник
  • 10
    Александр Козак
    Полузащитник
  • 11
    Младен Бартулович
    Полузащитник
  • 47
    Хеннос Асмелаш
    Защитник
  • 19
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
64%
Владение мячом
36%
2
Удары мимо
1
Блокировано ударов
3
Штрафные
2
2
Фолы
3
1
Удары в створ
3
Угловые
Сейвы
1
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
15'
Желтая карточка
Запорожец подавал с правого фланга на вход в центр штрафной, Васин упал в борьбе с защитником. Рисовал на желтую.
14'
Опасный момент
Нкенг ударом от правого угла штрафной закрутил мяч над дальней девяткой.
12'
Опасный момент
Закрученная подача Политыло с углового на правом фланге пришлась в ближний каркас ворот, но с отскоком от него не сумел справиться Зотько.
11'
Опасный момент
Защитник перехватил в последний момент скидку Таллеса с дальней штанги, после подачи Бабенко с левого фланга, на Нкенга!
9'
Желтая карточка
Чогадзе не успел к мячу в правом фланге обороны, в результате чего нарушил правила против Синегуба.
6'
Уголовой
Подача с углового на правом фланге от Политыло была закручена в ворота, но Крынский не проспал.
5'
Таллес направил свой навес с правого фланга прямиком в пах Синегубу. В контекст сегодняшнего праздника вписывается прекрасно.
3'
Смотрим за владением дончан в центре поля.
1'
Салем провалился в правом фланге обороны, но Таллес затем не смог остановить прострел партнера в центр.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Малыш, Шевцов, Козак, Бартулович, Павлов, Плохотнюк, Щедрый, Асмелаш, Квасный.
Ингулец: Крынский — Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб — Шишка, Коробенко — Васин, Запорожец, Янаков — Ситчинава.
Запасные: Бетим, Векляк, Альваренга, Романовский, Завийский, Снурницын, Экра, Бенито, Могиль.
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Чогадзе, Таллес, Тейшейра — Нкенг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 24-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют донецкий Олимпик и петровский Ингулец.
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Комментарии(1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.05.2021 в 12:27
знатоки, посоветуйте: смотреть Олимпик-Александрия или Ман.Юнайтед-Ливерпуль? Играют в одно время...
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Анонс матча Олимпик - Ингулец 02.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Олимпик в предыдущем футбольном матче 29.11.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Ингулец можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Заря - 28.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Олимпик - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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