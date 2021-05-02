Олимпик - Ингулец онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Олимпик (Донецк) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Олимпик (Донецк) и командой Ингулец (Петрово):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ингулец, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Ингулец и Олимпик в предыдущем футбольном матче 29.11.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Заря - 28.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Олимпик.
Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команды Ингулец был сыгран против Динамо - 25.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.
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