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Челси - Фулхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 мая 2021, 19:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
2 - 0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Ход матча
10' Хавертц, Кай 41' Курт Зума
49' Хавертц, Кай 66' Хаким Зийех Вышел: Канте, Н`Голо 76' Маунт, Мейсон Вышел: Тэмми Абрахам 78' Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро Вышел: Джошуа Онома 78' Марио Лемина Вышел: Carvalho, Fabio 81' Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон Вышел: Маркос Алонсо 81' Джош Маджа Вышел: Александар Митрович
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Фулхэм
33%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 414.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 401.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 414.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 414.00
П1: 1.01 Х: 25.00 П2: 55.00
Интересные факты
  • Фулхэм без побед в последних 5 играх.
  • Фулхэм без побед над Челси в последних 6 играх.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Фулхэм в последних 15 встречах.
  • Выездная статистика Фулхэм в сезоне 3-8-5
  • Тимо Вернер отдал больше всего передач в Челси с 6 передачами. Адемола Лукман лучший распасовщик Фулхэм (4 передач)
  • Н`Голо Канте получил больше всего желтых карточек (7) в Челси. Бобби Рейд получил 7 в Фулхэм.
  • Челси не проигрывает в последних 4 играх.
  • Челси не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иФулхэм, когда Челси играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Фулхэм выигрывает в 22% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Фулхэм выигрывает в 22%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Фулхэм.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.
  • Команда Фулхэм выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 5, команда Фулхэм выиграла 0, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Челси забивает 2 гола за матч против команды Фулхэм, а Фулхэм забивает 0.4 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 1.9 гола, играя дома, а Фулхэм забивает 1.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Фулхэм - 2.4.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Фулхэм лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Фулхэм проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Фулхэм - 0.8.
  • Фулхэм пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 15 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 9 раз, 6 сыграла в ничью и 0 победы команды Фулхэм. Разница голов 25-12 в пользу команды Челси.
  • Челси не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Фулхэм не забивает в 5 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 31 встреч, команда Челси выиграла 19 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Фулхэм выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-22 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Челси забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Фулхэм забил 28% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
7
Побед
10
Игр
0
Побед
Фулхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
16.01.2021 - 19:30 Фулхэм 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
03.03.2019 - 15:45 Фулхэм 1 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2018
02.12.2018 - 14:00 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм В
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челси 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Фулхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
09.04.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 18:30 Астон Вилла 3 - 1 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
19.03.2021 - 22:00 Фулхэм 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед П
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Главные события
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
Вышел: Маркос Алонсо
81'
81'
Джош Маджа
Вышел: Александар Митрович
78'
Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро
Вышел: Джошуа Онома
78'
Марио Лемина
Вышел: Carvalho, Fabio
Маунт, Мейсон
Вышел: Тэмми Абрахам
76'
Хаким Зийех
Вышел: Канте, Н`Голо
66'
ГООЛ! Хавертц, Кай
49'
Курт Зума
41'
ГООЛ! Хавертц, Кай
10'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Челси
33%
Ничья
33%
Фулхэм
33%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 414.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 401.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 414.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 414.00
П1: 1.01 Х: 25.00 П2: 55.00
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
18
Курт Зума
6
Тьяго Силва
6
Андреас Кристенсен
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
19
Маунт, Мейсон
23
Gilmour, Billy
24
Джеймс Моррисон
11
Тимо Вернер
22
Хаким Зийех
29
Хавертц, Кай
1
Альфонс Ареола
34
Ола Айна
5
Андерсен, Иоахим
16
Олуватосин Адарабиойо
33
Робинсон Антони
14
Рейд, Бобби
29
Ангуисса, Андрэ Замбо
18
Марио Лемина
19
Адемола Лукман
27
Джош Маджа
17
Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    49 10
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 22
    Хаким Зийех
    66
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
    81
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
    76
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
    41
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 27
    Джош Маджа
    81
  • 17
    Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро
    Нападающий
    78
  • 14
    Рейд, Бобби
    Нападающий
  • 29
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 18
    Марио Лемина
    Полузащитник
    78
  • 19
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 34
    Ола Айна
  • 5
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 16
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 33
    Робинсон Антони
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 5
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 55
    Anjorin, Faustino
    Полузащитник
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 23
    Марек Родак
    Вратарь
  • 13
    Тим Рим
    Защитник
  • 25
    Джошуа Онома
    Полузащитник
  • 4
    Денис Одой
  • 9
    Александар Митрович
  • 3
    Майкл Гектор
    Защитник
  • 48
    Carvalho, Fabio
    Полузащитник
  • 23
    Джо Брайан
    Защитник
  • 2
    Кенни Тете
    Защитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Parker, Scott
Статистика матча
45%
Владение мячом
55%
9
Штрафные
23
1
Угловые
8
16
Фолы
9
4
Удары в створ
3
1
Удары мимо
7
3
Сейвы
2
2
Блокировано ударов
2
7
Офсайды
1
ЖК
Трансляция
Фулхэм местами в данном поединке выглядел неплохо, но что-то придумать так и не смог. Теперь дачников от вылета спасет только чудо – команда должна побеждать в оставшихся четырёх матчах и надеяться на серьезные очковые потери конкурентов.
Челси довольно легко берет три очка и укрепляется на 4-м месте и теперь со спокойной душей может готовится к ответному матчу ЛЧ с Реалом. Синие забили в начале каждого из таймов, причем оба гол сделали Хавертс и Вернер.
90+5'
Свисток
Ну вот и Френд дает финальный свисток. 2:0, победа Челси!
90+5'
Опасный момент
Удар Алонсо со штрафного – в стенку, добивание – и снова стенка!
90+4'
Желтая карточка
Вернер полполя пробежал в контратаке, уже почти вошел в штрафную, и его снес Аина. Опасный штрафной.
90+2'
Но все в порядке, игра возобновилась.
90+1'
Менди после столкновения с Карвалью получил травму. Держится за голову вратарь Челси, медики на поле.
90'
Четыре минуты компенсировал рефери ко второму тайму.
87'
Робинсон вот решил пробить из-за пределов штрафной. Ну хоть что-то.
85'
Уголовой
Девятый угловой для Фулхэма. Навес, Митрович поборолся и даже выиграл мяч, но пробить не сумел акцентированно.
84'
1:1 по ударам во втором тайме. Челси свой реализовал, Фулхэм – нет.
81'
Замена
А вот и Митрович у гостей появился – вместо Маджи.
81'
Замена
Алонсо вышел на замену, Чилуэлл ушел с поля.
80'
Кажется, обе команды уже согласны с итоговым результатом, осталось только доиграть поединок.
78'
Замена
Двойная замену у гостей: Онома вместо Кавалейру и Карвалью вместо Рида.
75'
Замена
Абрахам вместо Маунта у Челси.
72'
Одна из немногих атак Челси, но снова судья зажег флажок – офсайд.
69'
Маунт на газоне, неудачно приземлился хавбек синих и держится за спину.
67'
Уголовой
Еще один угловой для Фулхэма, но качество не переходит в количество. Дачники упорно вешают на ближнюю штангу, но никакой опасности это не несет.
66'
Замена
Первая замена в матче - Канте выходит вместо Зиеша.
62'
Хавертс выскочил в опасную зону по центру, однако судья поднял флажок – вне игры.
61'
Уголовой
6:1 по угловым в пользу Фулхэма. Но был бы от этого толк…
59'
Спокойная игра в эти минуты. Одним не могут, вторые не хотят.
57'
Уголовой
Угловой для Фулхэма, но навес неудачный – до первого защитника.
53'
Фулхэм держит мяч в центре поля, но с продвижением и обострением у гостей беда.
49'
Гоооол!!!
А это да! И снова Хавертц и Вернер делают вещи! Хавертц с фланга на Вернера, тот придержал, подождал пока Кай сместится в центр и отдал на выход один на один, который Хавертц и реализовал! Красота! 2:0!
47'
Вернер и Хавертц на двоих пытались просочиться в чужую штрафную. Стеночка накоротке, но далеко такие действия разведчиков не зашли.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Выходят на второй тайм команды.
В принципе, Фулхэм тоже не был мальчиком для битья. Команда придерживается своей игры, пытается атаковать, но вот в завершающей стадии дачникам изобретательности не хватает.
В первом тайме Чесли выглядел как фаворит – забил гол и должен был забивать еще как минимум раз.
45+2'
Свисток
Свисток на перерыв!
45+1'
Опасный момент
На последних секундах тайма Фулхэм создает шальной момент. Эйне после прострела пробивал, мяч после рикошета изменил направление полета, но Менди все-таки среагировал!
45'
Минуту компенсировал Френд к первому тайму.
41'
Желтая карточка
Первая желтая в матче. Зума опасно сзади принял Ангисса.
39'
Опасный момент
Охохо! Какой момент у Челси! После быстрой фланговой атаки Вернер вырезал в центр на Зиеша, тот с 12 метров буквально расстреливал вратаря, но Ареоля тянет!
38'
А вот фолит Челси больше. 6:2 по фолам пока что.
37'
Уголовой
Первый угловой для Челси. Навес пошел простенький, и защитники без труда вынесли мяч.
34'
Рефери Френд случайно помешал развитию атаки Фулхэма. Бывает… Но круглого гостям вернули.
31'
Двухминутка от Челси, но ничего интересного в атаке подопечные Тухеля не придумали.
29'
Дачники комбинируют в центре поля, но в последнюю треть хозяева их не пускают.
26'
Фулхэм в последние минуты больше контролирует мяч, но без особых обострений.
24'
Пара угловых для Фулхэма. В типично британском стиле пободались наверху команды, но без обострений.
22'
А вот прессинг Фулхэма в действии. Обокрали Гилмора, но Тиагу Силва заблокировал удар Рида.
20'
Подход от Фулхэма – Эйна издалека ударил, но гораздо выше идет мяч.
19'
Над Западным Лондоном зарядил дождь, причем довольно сильный. Англия, сэр.
17'
Опасный момент
А вот и второй пошел! Хавертс забивает гол, но из явного офсайда. Не считается такое.
16'
Фулхэм выглядит несколько растерянно, словно не знают дачники, что теперь им делать и как переломить ситуацию.
13'
После забитого гола Челси контролирует мяч в центре поля.
10'
Гоооол!!!
Гоол!!! Силва на полполя зарядил на Маунта. Маунт красавчик после забегания прекрасным пасом вывел Хавертса один на один, и Кай реализовал этот выход! Простая но очень эффектная комбинация
7'
А вот и интересная атака Челси – Маунт простреливал на Вернера, но Тимо не дотянулся до мяча. Могло быть опасно.
6'
Удар от Андерсена, но довольно неточно. Кажется, Челси не ожидал такой активности соперника с первых минут.
5'
Первый угловой в матче – для Фулхэма. Лукман вешал, но ничего интересного гости не вынесли из этого стандарта.
4'
Фулхэм активно начал. Активно, в смысле прессинга на чужой половине поля. Дачники не дают синим спокойно разыгрывать матч.
1'
Свисток
Матч начался, синие начали с центра поля!
Челси занимает четвертую строчку в таблице, ведя борьбу за зону ЛЧ. Фулхэм на 18-й строчке и еще пытается спастись от вылета, так что дерби Западного Лондона должно быть упорным. Обеим командам есть что терять.
Судить поединок будет Кевин Френд.
Фулхэм: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Лемина, Замбо Ангисса, Рид, Майя, Адемола Лукман, Кавалейру
Стартовые составы команд: Челси: Менди, Зума, Тьяго Силва, Кристенсен, Чилуэлл, Джеймс, Зиеш, Маунт, Гилмор, Хаверц, Вернер
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 34-го тура АПЛ, в рамках которого Челси примет Фулхэм.
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Анонс матча Челси - Фулхэм 01.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Фулхэм (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение Челси и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Parker, Scott разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Фулхэм можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Фулхэм, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Фулхэм - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Скотт Паркер

Предыдущий поединок команды Фулхэм был сыгран против Челси - 01.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Челси - Фулхэм онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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