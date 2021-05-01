Челси - Фулхэм онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Фулхэм 01.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 01.05.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Фулхэм (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение Челси и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Parker, Scott разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший матч команды Челси был сыгран против Фулхэм - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Фулхэм (Лондон)

Год основания Фулхэм (Лондон): 1879

Страна: Англия

Тренер: Скотт Паркер



Предыдущий поединок команды Фулхэм был сыгран против Челси - 01.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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