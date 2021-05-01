Челси - Фулхэм онлайн трансляция матча

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Фулхэм (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение Челси и Фулхэм в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Parker, Scott разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Фулхэм - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Скотт Паркер
Предыдущий поединок команды Фулхэм был сыгран против Челси - 01.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
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