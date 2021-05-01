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Кристал Пэлас - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 01 мая 2021, 14:30 - Селхерст Парк
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Кристал Пэлас
Лондон
0 - 2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
49' Лука Миливоевич 57' Серхио Агуэро 59' Ферран Торрес 60' Риедевалд, Джайро Вышел: Джеффри Шлупп 67' Фернандиньо Вышел: Александр Зинченко 68' Кристиан Бентеке Вышел: Жан-Филипп Матета 81' Куяте, Шейху 82' Таунсенд, Андрос Вышел: Джордан Айю
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
33%
Ничья
22%
Манчестер Сити
44%
П1: 11.10 Х: 4.61 П2: 1.38
П1: 10.00 Х: 3.50 П2: 1.44
П1: 11.10 Х: 4.61 П2: 1.38
П1: 392.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 9.20 Х: 4.00 П2: 1.45
Интересные факты
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 12-3-1
  • Вильфрид Заа лучший бомбардир Кристал Пэлас с 10 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити
  • Андрос Таунсенд отдал больше всего передач в Кристал Пэлас с 4 передачами. Кевин Де Брeйне лучший распасовщик Манчестер Сити (10 передач)
  • Лука Миливоевич получил больше всего желтых карточек (7) в Кристал Пэлас. Фернандиньо получил 5 в Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 20 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 17 матчей на выезде
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Кристал Пэлас выигрывает первый тайм в 29% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 54% матчей.
  • Кристал Пэлас выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 54%.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.
  • Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Кристал Пэлас выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 4 гол(а).
  • Кристал Пэлас забивает 1.2 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.6 гола против команды Кристал Пэлас (в среднем).
  • Кристал Пэлас забивает 1.09 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кристал Пэлас и Манчестер Сити - 3.8.
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кристал Пэлас и Манчестер Сити - 1.6.
  • Последняя домашняя победа Кристал Пэлас над Манчестер Сити была в 2015
  • Манчестер Сити пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Кристал Пэлас забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 14 встреч когда команда Кристал Пэлас играла дома, команда Кристал Пэлас выиграла 4 раз, 2 сыграла в ничью и 8 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 22-13 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Игры прошлого года: 0-2 (Кристал Пэлас дома) и 2-2 (Манчестер Сити дома).
  • Кристал Пэлас не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 28 встреч, команда Кристал Пэлас выиграла 5 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 61-23 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Кристал Пэлас забил 24% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Кристал Пэлас
2
Побед
17
Игр
13
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 21:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2019/2020
19.10.2019 - 19:15 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
26.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Кристал Пэлас 1 - 4 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 21:15 Тоттенхэм 4 - 1 Завершен Кристал Пэлас П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок Англии 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Челси 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
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Новости команд
Главные события
Таунсенд, Андрос
Вышел: Джордан Айю
82'
Куяте, Шейху
81'
Кристиан Бентеке
Вышел: Жан-Филипп Матета
68'
67'
Фернандиньо
Вышел: Александр Зинченко
Риедевалд, Джайро
Вышел: Джеффри Шлупп
60'
59'
Ферран Торрес ГООЛ!
57'
Серхио Агуэро ГООЛ!
Лука Миливоевич
49'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Кристал Пэлас
33%
Ничья
22%
Манчестер Сити
44%
П1: 11.10 Х: 4.61 П2: 1.38
П1: 10.00 Х: 3.50 П2: 1.44
П1: 11.10 Х: 4.61 П2: 1.38
П1: 392.00 Х: 51.00 П2: 1.00
П1: 9.20 Х: 4.00 П2: 1.45
Составы команд
31
Висенте Гуайта
27
Mitchell, Tyrick
6
Скотт Данн
8
Куяте, Шейху
2
Джоэл Уорд
25
Эзе, Эберечи
4
Лука Миливоевич
44
Риедевалд, Джайро
11
Заа, Вильфрид
20
Кристиан Бентеке
10
Таунсенд, Андрос
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
14
Ляпорт, Эмерик
6
Натан Аке
22
Бенжамин Менди
21
Ферран Торрес
16
Родри
25
Фернандиньо
7
Рахим Стерлинг
10
Серхио Агуэро
9
Жезус, Габриэль
Стартовый состав
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
    68
  • 10
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
    82
  • 25
    Эзе, Эберечи
    Полузащитник
  • 4
    Лука Миливоевич
    Полузащитник
    49
  • 44
    Риедевалд, Джайро
    Полузащитник
    60
  • 27
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 6
    Скотт Данн
    Защитник
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
    81
  • 2
    Джоэл Уорд
    Защитник
  • 31
    Висенте Гуайта
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
    57
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
    59
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
    67
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 1
    Джек Батленд
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 24
    Гэри Кэхилл
    Защитник
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 22
    Джеймс Маккарти
    Полузащитник
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 12
    Ван Анхолт, Патрик
    Защитник
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
Тренеры
  • Ходжсон, Рой
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
29%
Владение мячом
71%
12
Штрафные
13
10
Фолы
11
3
Удары мимо
10
1
Блокировано ударов
7
2
Угловые
6
4
Удары в створ
4
2
Сейвы
4
3
Офсайды
1
2
ЖК
Трансляция
90+3'
Уже завтра команда Гвардиола может стать чемпионом, но для этого нужно, чтобы Ливерпуль во всеанглийском дерби обыграл Манчестер Юнайтед.
90+3'
В не самой яркой игре горожане берут 3 очка, победив на классе и забив два гола за три минуты в начале второго тайма.
90+3'
Свисток
Ну вот и все. Финальный свисток. 2:0 в пользу Сити!
90'
Три минуты компенсированы ко второму тайму.
88'
Агуэро пробежался и пробил с очень острого угла. Кипер хозяев на месте
86'
Пэлас пытается атаковать. Сити неспешно и без особых проблем отбивается.
85'
Зинченко фолит на левой бровке, толкая в спину соперника. Абсолютно ненужный фол. Хорошо, что без карточки.
84'
Зинченко выдал пас на Стерлинга, Рахим оторвался от защитника, пробил, но в рамку не попал.
83'
Замена
Айю вместо Таунсенда у Пэлас.
81'
Желтая карточка
Куяте рукой придержал Стерлинга. Горчичник.
80'
На Стерлинга с фланга неплохо вырезали низом, но Гуайта первый на мяче. Красивый пас, красивая игра кипера.
76'
Пэлас сбегал в атаку. Фланговую атаку с последующим навесом – не опасно, ибо Эдерсон выше всех.
74'
Гвардиола уже спокоен и о чем-то мило беседует с помощниками. За результат матча можно не волноваться.
72'
Зинченко с лета пробил из-за штрафной. Мяч улетел в направлении углового флажка.
70'
Жезус апеллирует, что защитник хозяев в падении сыграл рукой в штрафной, но судья безучастен к таким просьбам о пенальти.
68'
Замена
Матета вместо Бентеке у Пэлас.
67'
Замена
Зинченко выходит вместо Фернандиньо! В полузащиту, скорее всего.
64'
Опасный момент
И опять опасно! После навеса с углового и пары рикошетов Ляпорт пробивал, но Бентеке принял на себя опасный удар!
63'
Опасный момент
Стерлинг с острого угла попал в штангу. Кажется, хозяева находятся в легком нокдауне.
60'
Замена
Шлюпп вместо Ридевалда выходит у КП.
59'
Гоооол!!!
2:0. Ферран пододрал мяч и пробил с линии штрафной. После рикошета круглый залетел в угол. Кажется, игру можно закрывать!
57'
Гоооол!!!
А вот и гол! Менди с левого фланга вырезал в центр на Агуэро, где Серхио вторым касанием разобрался!
55'
Ферна и Заха немного потолкались в центре поля… Фернандиньо неправ, но судья обошелся устным внушением.
53'
Опасный момент
Ох, а вот это опасно! После верхового заброса Ферран головой пытался поперек скинуть на Жезуса, но защитники Пэлас разрядили ситуацию.
51'
Как-то все просто в исполнении Сити. Не напрягают они оборону орлов.
49'
Желтая карточка
Горчичник Миливоевичу за неаккуратный фол в центре поля.
48'
Неспешное начало второго тайма. Команды не форсируют.
46'
Свисток
Возвращаемся в поединок. Второй тайм начался.
45+1'
Банальность, но все решится во втором тайме. В первом тайме Сити владел неоспоримым территориальным преимуществом, но реализовать его не сумел. Гол Жезуса из офсайда да один момент у Кристал Пэлас – вот и все запоминающиеся моменты до порыва.
45+1'
Свисток
Свисток на перерыв. 0:0 в матче Кристал Пэлас – Манчестер Сити после первого тайма.
45'
Минуту к первому тайму добавил реф.
44'
Стерлинг просочился в штрафную. Могло быть опасно, но Эзе его остановил на обводке.
43'
Хозяева сходили в атаку, заработали штрафной, навес с которого пришелся в руки Эдерсону.
42'
Пеп недоволен и начинает выказывать нервозность. Владение 72-28, а результата нет…
38'
Агуэро пробил – но снова мимо кассы. Вроде и поддавливает Сити, но все не то…
35'
Опасный момент
Почти забил Сити. Жезус выскочил после флангового навеса и головой отправил мяч в ворота. Но выскочил из офсайда…. Довольно явного.
31'
И снова Сити контролирует мяч, и снова пока что безрезультатно.
28'
Опасный момент
Ох, Пэлас пару минут катал мяч, пока не обострил подачей с фланга. После рикошета Бентеке пробивал, но Эдерсон на месте! Пожалуй, первый действительно опасный момент в матче
25'
Пеп на бровке пока что спокоен, хотя и пытается давать указания подопечным на поле.
23'
Половина первого тайма, между тем, уже истекла. Сити владеет преимуществом, но пока что без серьезных обострений.
19'
А вот это хорошо! Стерлинг ворвался в штрафную, воспользовался ошибкой Куяте на отскоке мяча, но пробить толком не сумел. Еже один полумомент у горожан.
16'
Сбегал в атаку и Кристал Пэлас. Заха на подходе к штрафной прошел одного защитника, но второго не сумел.
15'
Стерлинг зарядил с угла штрафной – не вышел удар, неточно.
13'
Сити контролирует мяч, но в атаке пока что не очень получается. Миливоевич поскользнулся на мяче и коснулся круглого рукой. Такой себе фол.
10'
Опасный момент
А вот это первый почти момент! Менди вещал в штрафную, Феран пробивал, но после рикошета мяч ускакал на угловой, который ни к чему не привел.
8'
Пэлас сходил в атаку, даже нанес удар… Заблокировали горожане, ничего опасного.
5'
После этого фола Сити подал штрафной и затем угловой, но к обострению это не привело.
4'
Заа отмахнулся от Канселу в центре поле. Рефери свистнул.
4'
Пока что без осложнений. Команды больше топчутся в центре поля.
1'
Свисток
Хозяева начинают с центра поля. Стартовый свисток. Матч начался!
4-3-3 у Пэлас, 4-4-2 у Сити.
Инфо
Украинец Александр Зинченко остался в запасе.
Судить игру будет Дэвид Кут.
Инфо
Уже известны стартовые составы команд: Кристал Пэлас: Гуайта, Митчелл, Данн, Уорд, Куйяте, Эзе, Миливоевич, Ридевальд, Таунсенд, Бентеке, Заха Ман Сити: Эдерсон, Лапорт, Жоау Канселу, Менди, Аке, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Жезус, Стерлинг, Торрес, Агуэро
Добрый день уважаемые любители футбола. Портал UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ, в котором Кристал Пэлас примет Манчестер Сити.
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Анонс матча Кристал Пэлас - "Манчестер Сити" 01.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Кристал Пэлас (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Селхерст Парк.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кристал Пэлас (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ходжсон, Рой и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кристал Пэлас - "Манчестер Сити" можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Кристал Пэлас - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Предыдущий матч команды Кристал Пэлас был сыгран против "Манчестер Сити" - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Кристал Пэлас - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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