Кристал Пэлас - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Кристал Пэлас - "Манчестер Сити" 01.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Кристал Пэлас (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Селхерст Парк.

Дата проведения матча: 01.05.2021

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кристал Пэлас (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Ходжсон, Рой и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кристал Пэлас (Лондон)

Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Рой Ходжсон



Предыдущий матч команды Кристал Пэлас был сыгран против "Манчестер Сити" - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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