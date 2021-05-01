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Боруссия - Хольштайн онлайн трансляция матча

Кубок Германии - 01 мая 2021, 21:30 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Кристьян Дингерт
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
5 - 0
Матч завершен
Хольштайн
Киль
Ход матча
16' Джованни Рейна 22' Джованни Рейна 26' Марко Ройс 29' Серра Янни-Лука Вышел: Ахмет Арслан 32' Торган Азар 36' Хауптманн, Никлас 41' Bellingham, Jude
46' Янник Дем Вышел: Нойманн Фил 46' Фабиано Паризи Вышел: Финн-Доминик Порат 46' Джованни Рейна Вышел: Юлиан Брандт 62' Марко Ройс Вышел: Reinier 62' Эмре Джан Вышел: Делай, Томас 63' Лукаш Пищек Вышел: Морей, Матьё 68' Фин Бартельс Вышел: Меес Джошуа 74' Морей, Матьё Вышел: Томас Менье 76' Ли Чжэ Сон Вышел: Бенжамин Гирт 86' Симон Лоренц
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
44%
Хольштайн
22%
П1: 1.02 Х: 19.60 П2: 45.00
П1: 1.20 Х: 6.50 П2: 13.00
П1: 1.02 Х: 19.60 П2: 45.00
П1: 1.02 Х: 19.60 П2: 45.00
П1: 1.18 Х: 7.90 П2: 16.00
Личные встречи
Боруссия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Хольштайн
Кубок Германии 2022
01.05.2021 - 21:30 Боруссия 5 - 0 Завершен Хольштайн
Последние матчи - Боруссия
Кубок Германии 2022
01.05.2021 - 21:30 Боруссия 5 - 0 Завершен Хольштайн В
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Вольфсбург 0 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
21.04.2021 - 21:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Унион В
Чемпионат Германии 2020/2021
18.04.2021 - 16:30 Боруссия 4 - 1 Завершен Вердер В
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Боруссия 1 - 2 Завершен Манчестер Сити П
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Последние матчи - Хольштайн
Кубок Германии 2022
01.05.2021 - 21:30 Боруссия 5 - 0 Завершен Хольштайн П
Кубок Германии 2020/2021
02.02.2021 - 19:30 Хольштайн 1 - 1 Завершен Дармштадт Н
Кубок Германии 2020/2021
13.01.2021 - 21:45 Хольштайн 2 - 2 Завершен Бавария Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 15:00 Аякс 5 - 2 Завершен Хольштайн П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.08.2020 - 16:30 Хольштайн 2 - 1 Завершен Санкт-Паули В
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Главные события
86'
Симон Лоренц
76'
Ли Чжэ Сон
Вышел: Бенжамин Гирт
Морей, Матьё
Вышел: Томас Менье
74'
68'
Фин Бартельс
Вышел: Меес Джошуа
Лукаш Пищек
Вышел: Морей, Матьё
63'
Марко Ройс
Вышел: Reinier
62'
Эмре Джан
Вышел: Делай, Томас
62'
46'
Янник Дем
Вышел: Нойманн Фил
46'
Фабиано Паризи
Вышел: Финн-Доминик Порат
Джованни Рейна
Вышел: Юлиан Брандт
46'
ГООЛ! Bellingham, Jude
41'
36'
Хауптманн, Никлас
ГООЛ! Торган Азар
32'
29'
Серра Янни-Лука
Вышел: Ахмет Арслан
ГООЛ! Марко Ройс
26'
ГООЛ! Джованни Рейна
22'
ГООЛ! Джованни Рейна
16'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
33%
Ничья
44%
Хольштайн
22%
П1: 1.02 Х: 19.60 П2: 45.00
П1: 1.20 Х: 6.50 П2: 13.00
П1: 1.02 Х: 19.60 П2: 45.00
П1: 1.02 Х: 19.60 П2: 45.00
П1: 1.18 Х: 7.90 П2: 16.00
Составы команд
35
Марвин Хитц
13
Рафаэл Геррейру
15
Матс Хуммельс
16
Мануэль Аканджи
26
Лукаш Пищек
23
Эмре Джан
22
Bellingham, Jude
7
Джейдон Санчо
11
Марко Ройс
32
Джованни Рейна
10
Торган Азар
21
Дахне, Томас
20
Янник Дем
19
Симон Лоренц
24
Финн Валь, Хауке
3
Коменда Марко
7
Ли Чжэ Сон
26
Йонас Мефферт
36
Хауптманн, Никлас
31
Фин Бартельс
23
Серра Янни-Лука
11
Фабиано Паризи
Стартовый состав
  • 10
    Торган Азар
    Полузащитник
    32
  • 7
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
    62 26
  • 32
    Джованни Рейна
    46 22 16
  • 23
    Эмре Джан
    Полузащитник
    62
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
    41
  • 13
    Рафаэл Геррейру
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 26
    Лукаш Пищек
    Защитник
    63
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 31
    Фин Бартельс
    Нападающий
    68
  • 23
    Серра Янни-Лука
    29
  • 11
    Фабиано Паризи
    46
  • 7
    Ли Чжэ Сон
    Полузащитник
    76
  • 26
    Йонас Мефферт
    Полузащитник
  • 36
    Хауптманн, Никлас
    Полузащитник
    36
  • 20
    Янник Дем
    Защитник
    46
  • 19
    Симон Лоренц
    86
  • 24
    Финн Валь, Хауке
    Защитник
  • 3
    Коменда Марко
  • 21
    Дахне, Томас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 2
    Морей, Матьё
    Защитник
    74
  • 1
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 6
    Делай, Томас
    Полузащитник
  • 14
    Нико Шульц
    Защитник
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 20
    Reinier
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 35
    Рейманн, Доминик
    Вратарь
  • 6
    Ахмет Арслан
    Полузащитник
  • 8
    Александер Билер
    Полузащитник
  • 15
    Йоханнес ван дер Берг
    Защитник
  • 25
    Нойманн Фил
  • 27
    Финн-Доминик Порат
    Полузащитник
  • 29
    Меес Джошуа
  • 32
    Sterner, Jonas
    Полузащитник
  • 33
    Бенжамин Гирт
Тренеры
  • Эдин Терцис
  • Werner, Ole
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
7
Штрафные
6
Офсайды
3
6
Фолы
4
5
Удары мимо
2
10
Удары в створ
3
3
Сейвы
5
ЖК
2
6
Угловые
4
Трансляция
Второй тайм был без голевой феерии. Дортмундцы отдали мяч сопернику и сосредоточились на контратаках. Киль атаковал, было нанесено 3 удара, но все эти выстрелы не принесли успеха Хольштайну. "Боруссия" легко проходит в финал.
90'
Свисток
Матч окончен!
86'
Мяч находится в районе центрального круга. Команды доигрывают встречу.
83'
Хуммельс пытался обострить после прострела с фланга, но Дене подстраховал свою оборону.
80'
Упал темп встречи. Дортмунд с мячом.
76'
Замена
Гирт сменил Ли Чже Сона.
74'
Замена
Менье сменил Морея.
73'
Морей корчится от боли на газоне. У игрока серьезная травма.
72'
Меес сфолил против Санчо. Свободный для Дортмунда.
68'
Замена
Меес сменил Бартельса.
65'
Опасный момент
Арслан пробил головой после скидки партнера! Хитц на месте.
62'
Морей сменил Пищека. Делейни сменил Джана. Райнер сменил Ройса.
58'
Прострел Азара с правого фланга! Мяч попал в игрока Киля и ушел на угловой.
55'
Арслан нарушил правила. Без желтой карточки.
54'
Инфо
Владение мячом - 61%/39% в пользу хозяев.
51'
Опасный момент
Санчо приложился к мячу! Нет гола - Дене забрал мяч в руки.
49'
Мяч держится в центре поля. Моментов нет.
46'
Замена
Брандт сменил Рейну.
46'
Замена
Нойманн сменил Дема. Порат сменил Резе.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм был богат на голы. "Боруссия" забивает и продолжает наседать на владения Дене. Киль выглядит совсем плохо. Гости пропускают почти в каждой атаке. На поле присутствует одна команда.
45'
Свисток
Перерыв.
41'
Гоооол!!!
Удар Беллингема с 16-ти метров! Гол! 5:0! И это еще первый тайм!
36'
Хозяева полностью доминируют на поле. Киль отошел к своим воротам.
32'
Гоооол!!!
Азар вышел на рандеву с Дене и отправил мяч в сетку 4:0! Совсем плохи дела у Киля.
30'
Замена
Арслан сменил Серру.
29'
"Боруссия" продолжает давить. Ждем еще забитых мячей?
26'
Гоооол!!!
Ройс пробил с левого края штрафной! 3:0! Разгром!
25'
Инфо
Статистика ударов - 5:2 в пользу Дортмунда.
22'
Гоооол!!!
Ройс прострелил пяткой на дальннюю штанггу. Ммяч попал в ногуу игрока гостей и отскочил к Геррейру. Рафаэль пытался забить, но снова рикошет. Удар Рейны! 2:0!
19'
В спокойном темпе развивается поединок. Дортмундцы контролируют мяч.
16'
Гоооол!!!
Рейна принял передачу Санчо в центре штрафной и пробил в правый угол! 1:0!
13'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу Дортмунда.
10'
"Хольштайн" взял мяч под контроль и катает сферу в опорной зоне.
7'
Высоко прессингует команда из Киля. Дортмунд пытается перейти на чужую половину через короткий пас.
4'
Офсайд
Бартельс попал в положение вне игры.
3'
"Боруссия" владеет мячом и пытается развить атаку. Гости прессингуют соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
"Боруссия", стартовый состав: Хитц - Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Пищек - Джан, Беллингем - Санчо, Азар, Рейна - Ройс.
"Хольштайн", стартовый состав: Дене - Дем, Валь, Лоренц, Коменда - Мефферт - Резе, Ли, Хауптман, Бартельс - Серра.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Кубка Гемании: "Боруссия Д." - "Хольштайн". Начало поединка - 21:30.
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Анонс матча "Боруссия" - Хольштайн 01.05.2021, Кубок Германии

Поединок между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Хольштайн (Киль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Германии 2022, матч начнется на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Боруссия" (Дортмунд) и командой Хольштайн (Киль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Боруссия", тогда как команда Хольштайн осталась с поражением. Столкновение "Боруссия" и Хольштайн в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Эдин Терцис и Werner, Ole разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - Хольштайн можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - Хольштайн, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Прошедший матч команды "Боруссия" был сыгран против Хольштайн - 01.05.2021, в рамках чемпионата Кубок Германии 2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Хольштайн (Киль)
Год основания Хольштайн (Киль): 1900
Страна: Германия

Прошедший матч команды Хольштайн был сыгран против "Боруссия" - 01.05.2021, в рамках турнира Кубок Германии 2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Следите за результатами матча "Боруссия" - Хольштайн онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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