Сассуоло - Аталанта онлайн трансляция матча

Сассуоло без побед над Аталанта в последних 8 играх.

Домашняя статистика Сассуоло в сезоне 6-7-3

Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-5-2

Доменико Верарди лучший бомбардир Сассуоло с 14 голами. Луис Муриэль забил 19 раз за Аталанта

Доменико Верарди отдал больше всего передач в Сассуоло с 5 передачами. Руслан Малиновский лучший распасовщик Аталанта (9 передач)

Мануэль Локателли получил больше всего желтых карточек (8) в Сассуоло. Кристиан Ромеро получил 10 в Аталанта.

Аталанта не проигрывает в последних 6 играх.

Сассуоло не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Сассуоло имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Сассуоло выигрывает первый тайм в 23% матчей, Аталанта выигрывает в 42% матчей.

Сассуоло выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Аталанта выигрывает в 42%.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Сассуоло.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.

Команда Сассуоло выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сассуоло (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Сассуоло выиграла 0, команда Аталанта выиграла 5, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 4 гол(а).

Сассуоло забивает 1.2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 4.4 гола против команды Сассуоло (в среднем).

Сассуоло забивает 1.87 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Сассуоло и Аталанта - 5.6.

Когда Сассуоло лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Сассуоло проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сассуоло и Аталанта - 2.6.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Сассуоло выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Последняя домашняя победа Сассуоло над Аталанта была в 2013

В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Сассуоло (4-1 дома и 4-1 на выезде)

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Сассуоло забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.

Вы знали, что Сассуоло забил 5% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.

За последние 8 встреч когда команда Сассуоло играла дома, команда Сассуоло выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Аталанта. Разница голов 20-7 в пользу команды Аталанта.

Сассуоло не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Аталанта не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 20 встреч, команда Сассуоло выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-17 в пользу команды Аталанта

Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 61-75?