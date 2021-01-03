Сассуоло - Аталанта онлайн трансляция матча

Поединок между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Гиглио.
Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Сассуоло (Сассуоло) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Сассуоло осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 03.01.2021 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший матч команды Сассуоло был сыгран против Сампдория - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Сассуоло.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Болонья - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".
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