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Сассуоло - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 02 мая 2021, 16:00 - Гиглио . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Сассуоло
Сассуоло
До начала
00 : 00 : 00
Аталанта
Бергамо
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
33%
Ничья
42%
Аталанта
25%
П1: 5.85 Х: 4.74 П2: 1.45
П1: 6.00 Х: 5.00 П2: 1.45
П1: 5.85 Х: 4.74 П2: 1.45
П1: 6.20 Х: 4.94 П2: 1.48
П1: 6.20 Х: 5.00 П2: 1.48
Интересные факты
  • Сассуоло без побед над Аталанта в последних 8 играх.
  • Домашняя статистика Сассуоло в сезоне 6-7-3
  • Выездная статистика Аталанта в сезоне 9-5-2
  • Доменико Верарди лучший бомбардир Сассуоло с 14 голами. Луис Муриэль забил 19 раз за Аталанта
  • Доменико Верарди отдал больше всего передач в Сассуоло с 5 передачами. Руслан Малиновский лучший распасовщик Аталанта (9 передач)
  • Мануэль Локателли получил больше всего желтых карточек (8) в Сассуоло. Кристиан Ромеро получил 10 в Аталанта.
  • Аталанта не проигрывает в последних 6 играх.
  • Сассуоло не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Сассуоло имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Сассуоло выигрывает первый тайм в 23% матчей, Аталанта выигрывает в 42% матчей.
  • Сассуоло выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Аталанта выигрывает в 42%.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Сассуоло's.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Сассуоло.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.
  • Команда Сассуоло выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сассуоло (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Сассуоло выиграла 0, команда Аталанта выиграла 5, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 4 гол(а).
  • Сассуоло забивает 1.2 гола за матч против команды Аталанта, а Аталанта забивает 4.4 гола против команды Сассуоло (в среднем).
  • Сассуоло забивает 1.87 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сассуоло и Аталанта - 5.6.
  • Когда Сассуоло лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Сассуоло проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сассуоло и Аталанта - 2.6.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Сассуоло выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Последняя домашняя победа Сассуоло над Аталанта была в 2013
  • В прошлом сезоне Аталанта выиграл обе игры против Сассуоло (4-1 дома и 4-1 на выезде)
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Сассуоло забивал хотя бы раз в последних 8 матчах.
  • Вы знали, что Сассуоло забил 5% голов между минутами 16-30? Это худший процент в лиге.
  • За последние 8 встреч когда команда Сассуоло играла дома, команда Сассуоло выиграла 1 раз, 2 сыграла в ничью и 5 победы команды Аталанта. Разница голов 20-7 в пользу команды Аталанта.
  • Сассуоло не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Аталанта не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 20 встреч, команда Сассуоло выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Аталанта выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-17 в пользу команды Аталанта
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Аталанта забил 21% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Сассуоло забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Сассуоло
2
Побед
16
Игр
10
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
03.01.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 1 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2021
21.06.2020 - 20:30 Аталанта 4 - 1 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2019/2020
28.09.2019 - 22:15 Сассуоло 1 - 4 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2018/2019
26.05.2019 - 23:30 Сассуоло 1 - 3 Завершен Аталанта
Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
24.04.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 0 Завершен Сампдория В
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2020/2021
17.04.2021 - 19:00 Сассуоло 3 - 1 Завершен Фиорентина В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.04.2021 - 21:45 Беневенто 0 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2020/2021
07.04.2021 - 19:45 Интер 2 - 1 Завершен Сассуоло П
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2020/2021
22.04.2021 - 19:30 Рома 1 - 1 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 21:45 Фиорентина 2 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Удинезе В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
33%
Ничья
42%
Аталанта
25%
П1: 5.85 Х: 4.74 П2: 1.45
П1: 6.00 Х: 5.00 П2: 1.45
П1: 5.85 Х: 4.74 П2: 1.45
П1: 6.20 Х: 4.94 П2: 1.48
П1: 6.20 Х: 5.00 П2: 1.48
Трансляция
"Сассуоло", стартовый состав: Консильи - Кирьякопулос, Кирикеш, Марлон, Мюлдюр - Локателли, Обьянг - Бога, Траоре, Берарди - Дефрель.
"Аталанта", стартовый состав: Голлини - Толой, Ромеро, Джимсити - Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс - Пессина - Малиновский, Сапата.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии А: "Сассуоло" - "Аталанта". Начало поединка - 16:00.
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Анонс матча Сассуоло - "Аталанта" 02.05.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Сассуоло (Сассуоло) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Сассуоло осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 03.01.2021 закончилось со следующими результатом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сассуоло - "Аталанта" можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Сассуоло - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Сассуоло был сыгран против Сампдория - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Сассуоло.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Болонья - 25.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Сассуоло - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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