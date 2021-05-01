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Эльче - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 мая 2021, 17:15 - Мартинез Валеро . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матча:
Эльче
Эльче
0 - 1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ход матча
23' Маркос Льоренте 36' Лемар Томас 41' Янник Феррейра Карраско
46' Morente, Tete Вышел: Пабло Пьятти 46' Элибельтон Паласиос Вышел: Антонио Барраган 57' Лемар Томас Вышел: Феликс, Жоао 65' Анхель Корреа Вышел: Коке 69' Милла, Пере 71' Милла, Пере Вышел: Нино 75' Лукас Бойе 77' Антонио Барраган 80' Иван Марконе Вышел: Josan 80' Мануэль Санчез, Хосе Вышел: Виктор Родригес Сориа 82' Хосе Мария Хименес Вышел: Фелипе 82' Луис Суарес Вышел: Сауль Ньигес
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 45.00 Х: 1.33 П2: 3.37
П1: 8.50 Х: 4.33 П2: 1.40
П1: 45.00 Х: 1.33 П2: 3.37
П1: 385.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 8.20 Х: 4.10 П2: 1.49
Интересные факты
  • Домашняя статистика Эльче ФК в сезоне 4-8-4
  • Лукас Бойе лучший бомбардир Эльче ФК с 6 голами. Луис Суарес забил 19 раз за Атлетико Мадрид
  • Тете Моренте отдал больше всего передач в Эльче ФК с 5 передачами. Маркос Льоренте лучший распасовщик Атлетико Мадрид (8 передач)
  • Гонсало Верду получил больше всего желтых карточек (10) в Эльче ФК. Стефан Савич получил 13 в Атлетико Мадрид.
  • Эльче ФК не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Атлетико Мадрид не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Наиболее популярный счет между Эльче ФК и Атлетико Мадрид 0-2. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Эльче ФК выигрывает первый тайм в 19% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 40% матчей.
  • Эльче ФК выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 40%.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче ФК's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче ФК.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче ФК.
  • Команда Эльче ФК выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче ФК (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Эльче ФК выиграла 0, команда Атлетико Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Эльче ФК забивает 0.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 2.4 гола против команды Эльче ФК (в среднем).
  • Эльче ФК забивает 0.92 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эльче ФК и Атлетико Мадрид - 2.8.
  • Когда Эльче ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эльче ФК% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эльче ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эльче ФК% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эльче ФК и Атлетико Мадрид - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Вы знали, что Эльче ФК забил 31% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Последняя домашняя победа Эльче ФК над Атлетико Мадрид была в 2002
  • За последние 5 встреч когда команда Эльче ФК играла дома, команда Эльче ФК выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 2 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 8-7 в пользу команды Эльче ФК.
  • Эльче ФК не забивает в 4 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 4 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 11 встреч, команда Эльче ФК выиграла 2 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-9 в пользу команды Атлетико Мадрид
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 22% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Эльче
0
Побед
6
Игр
6
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 15:00 Атлетико 3 - 1 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2014/2015
25.04.2015 - 19:00 Атлетико 3 - 0 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2014/2015
06.12.2014 - 17:00 Эльче 0 - 2 Завершен Атлетико
Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 22:00 Эльче 1 - 1 Завершен Вальядолид Н
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 15:00 Осасуна 2 - 0 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2020/2021
09.04.2021 - 22:00 Уэска 3 - 1 Завершен Эльче П
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Уэска В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 17:15 Атлетико 5 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Атлетико Н
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Главные события
82'
Хосе Мария Хименес
Вышел: Фелипе
82'
Луис Суарес
Вышел: Сауль Ньигес
Иван Марконе
Вышел: Josan
80'
Мануэль Санчез, Хосе
Вышел: Виктор Родригес Сориа
80'
Антонио Барраган
77'
Лукас Бойе
75'
Милла, Пере
Вышел: Нино
71'
Милла, Пере
69'
65'
Анхель Корреа
Вышел: Коке
57'
Лемар Томас
Вышел: Феликс, Жоао
Morente, Tete
Вышел: Пабло Пьятти
46'
Элибельтон Паласиос
Вышел: Антонио Барраган
46'
41'
Янник Феррейра Карраско
36'
Лемар Томас
23'
Маркос Льоренте ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
33%
Ничья
33%
Атлетико
33%
П1: 45.00 Х: 1.33 П2: 3.37
П1: 8.50 Х: 4.33 П2: 1.40
П1: 45.00 Х: 1.33 П2: 3.37
П1: 385.00 Х: 23.00 П2: 1.01
П1: 8.20 Х: 4.10 П2: 1.49
Составы команд
1
Пауло Гассанига
24
Мануэль Санчез, Хосе
2
Диего Гонсалес
12
Calvo, Dani
18
Элибельтон Паласиос
16
Фидель
4
Иван Марконе
14
Raúl Guti
11
Morente, Tete
10
Милла, Пере
9
Лукас Бойе
13
Ян Облак
23
Киран Триппьер
15
Стефан Савич
2
Хосе Мария Хименес
22
Марио Хермосо
22
Маркос Льоренте
4
Кондобиа, Джеффри
11
Лемар Томас
21
Янник Феррейра Карраско
9
Луис Суарес
10
Анхель Корреа
Стартовый состав
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
    71 69
  • 9
    Лукас Бойе
    75
  • 16
    Фидель
  • 4
    Иван Марконе
    Полузащитник
    80
  • 14
    Raúl Guti
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
    46
  • 24
    Мануэль Санчез, Хосе
    Защитник
    80
  • 2
    Диего Гонсалес
    Полузащитник
  • 12
    Calvo, Dani
    Защитник
  • 18
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
    46
  • 1
    Пауло Гассанига
    Вратарь
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
    82
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
    65
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
    23
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
    57 36
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
    41
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
    82
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Мфулу, Оменике
    Полузащитник
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 23
    Мигель Ангело Батиста
  • 15
    Луисми
    Полузащитник
  • 45
    Andreu Ruiz, Lluis
    Вратарь
  • 7
    Нино
    Нападающий
  • 8
    Виктор Родригес Сориа
    Защитник
  • 20
    Пабло Пьятти
    Полузащитник
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
  • 5
    Гонзало
  • 19
    Антонио Барраган
    Защитник
    77
  • 22
    Эмилиано Ригони
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 14
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
Тренеры
  • Фран Эскриба
  • Диего Симеоне
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
4
Удары мимо
7
17
Штрафные
20
20
Фолы
14
3
Угловые
2
Офсайды
3
Удары в створ
6
3
Сейвы
3
ЖК
2
1
Блокировано ударов
2
Трансляция
90+1'
Незабитый пенальти
Фидель пробил с "точки" и попал в штангу!
90'
Инфо
4 мин. добавлено.
90'
Льоренте сыграл рукой. Пенальти!
85'
Опасный момент
Выстрел Сауля после скидки Фелиша! Удар заблокирован!
82'
Замена
Сауль сменил Суареса. Фелипе сменил Хименеса.
80'
Замена
Хосан сменил Марконе. Родригес сменил Хосема.
79'
Желтая карточка
Барраган получил желтую за фол против Карраско.
78'
Желтая карточка
Бое получил желтую за излишние эмоции.
74'
Много фолов в поединке. Нервы у соперников на пределе.
71'
Замена
Нинья сменил Милью.
69'
Желтая карточка
Милья получил желтую за фол против Эрмосо.
65'
Замена
Коке сменил Корреа.
64'
Офсайд
Суарес забивает после выхода один на один! Арбитр отменил взятие ворот. Офсайд.
62'
Милья получает помощь медиков. Пауза в игре.
59'
Фол Гонсалеса против Облака. Свободный для гостей.
57'
Замена
Фелиш сменил Лемара.
53'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Атлетико".
51'
Савич прервал атаку Эльче через Баррагана. Мяч перехвачен.
48'
Хосема перехватил передачу Триппьера на Суареса. Атака мадридцев захлебнулась.
46'
Замена
Пьятти сменил Моренте. Барраган сменил Паласиоса.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
"Атлетико" почти не испытывает проблем с соперником. "Эльче" регулярно ошибается и позволяет "матрасникам" регулярно бить и создавать моменты. Льоренте использовал свой шанс на все 100%. Защитники гостей стояли и наблюдали за крахом своей обороны. Гости создали задел для победы.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
42'
Желтая карточка
Карраско получил желтую за разговоры.
41'
Офсайд
Бое оказался в положении вне игры.
36'
Желтая карточка
Лемар получил желтую за свой фол.
34'
Эрмосо навесил на Карраско, но Паласиос вынес на угловой.
31'
Милья нарушил правила в атаке. Без желтой карточки.
29'
Навес Марконе на дальнюю штангу! Никто не смог принять эту подача.
26'
"Атлетико" большими силами находится на чужой половине. Моментов нет.
23'
Гоооол!!!
Карраско сместился и отдал поперечную на Льоренте! Маркос пробил в касание! 0:1!
20'
Инфо
Владение мячом - 77%/23% в пользу гостей.
19'
Офсайд
Офсайд у Суареса. 0:0.
18'
Опасный момент
Суарес забивает после идеальной передачи Льоренте! Арбитр не спешит засчитывать гол. Офсайд?
15'
Инфо
Статистика ударов - 3:1 в пользу "Атлетико".
12'
Опасный момент
Диагональный пас Савича на Карраско! Мяч не дошел до адресата.
9'
Передача Триппьера на Корреа не прошла. Гонсалес мяч перехватил.
7'
Опасный момент
Лемар пробил в створ после смещения с левого фланга! Гассанига забрал мяч в руки.
5'
Офсайд
Корреа в офсайде.
3'
Кальво вынес мяч подальше после подачи Эрмосо. Хозяева отбились.
1'
Свисток
Матч начался!
"Эльче", стартовый состав: Гассанига - Хосема, Гонсалес, Кальво, Паласиос - Чавес, Марконе, Гутьеррес, Моренте - Милья, Бое.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо - Карраско, Льоренте, Кондогбия, Лемар - Корреа, Суарес.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Ла Лиги: "Эльче" - "Атлетико". Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча Эльче - "Атлетико" 01.05.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Эльче (Эльче) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч пройдет на стадионе Мартинез Валеро.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Эльче (Эльче) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и Эльче в предыдущем футбольном матче 19.12.2020 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Фран Эскриба и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эльче - "Атлетико" можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Эльче - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против Леванте - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Эльче.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший поединок команды "Атлетико" был сыгран против Атлетик - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Атлетик.

Следите за результатами матча Эльче - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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