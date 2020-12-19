Валенсия - Барселона онлайн трансляция матча

Валенсия без побед в последних 5 играх.

Домашняя статистика Валенсия в сезоне 6-7-3

Карлос Солер лучший бомбардир Валенсия с 8 голами. Лионель Месси забил 26 раз за Барселона

Хосе Луис Гайа отдал больше всего передач в Валенсия с 6 передачами. Лионель Месси лучший распасовщик Барселона (8 передач)

Год назад, Валенсия была на 10 месте в таблице с 46 очками. Сейчас они на 14 месте с 36 очками.

Валенсия не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Валенсия иБарселона, когда Валенсия играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Валенсия и Барселона 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Валенсия выигрывает первый тайм в 21% матчей, Барселона выигрывает в 53% матчей.

Валенсия выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Барселона выигрывает в 53%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.

Команда Валенсия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Валенсия выиграла 2, команда Барселона выиграла 1, 2 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Валенсия забивает 2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2 гола против команды Валенсия (в среднем).

Валенсия забивает 1.55 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.31 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Валенсия и Барселона - 4.

Когда Валенсия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Валенсия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Валенсия и Барселона - 2.

Валенсия пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Валенсия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.

Вы знали, что Валенсия забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

За последние 31 встреч когда команда Валенсия играла дома, команда Валенсия выиграла 7 раз, 10 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 48-35 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 2-0 (Валенсия дома) и 5-2 (Барселона дома).

Валенсия не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 64 встреч, команда Валенсия выиграла 14 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-78 в пользу команды Барселона

Вы знали, что Валенсия забил 27% голов между минутами 61-75?