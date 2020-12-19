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Валенсия - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 02 мая 2021, 22:00 - Месталья . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Валенсия
Валенсия
1 - 3
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75'
Барселона
Барселона
Ход матча
35' Урош Рачич
50' Габриэль Паулиста 56' Антонио Латорре 58' Лионель Месси 63' Антуан Гризманн 64' Антонио Латорре Вышел: Муктар Диакаби 65' тер Стеген, Марк-Андре 69' Лионель Месси
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
36%
Ничья
27%
Барселона
36%
П1: 89.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 34.00 Х: 7.50 П2: 1.10
П1: 89.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 222.00 Х: 41.00 П2: 1.01
П1: 8.70 Х: 6.10 П2: 1.32
Интересные факты
  • Валенсия без побед в последних 5 играх.
  • Домашняя статистика Валенсия в сезоне 6-7-3
  • Карлос Солер лучший бомбардир Валенсия с 8 голами. Лионель Месси забил 26 раз за Барселона
  • Хосе Луис Гайа отдал больше всего передач в Валенсия с 6 передачами. Лионель Месси лучший распасовщик Барселона (8 передач)
  • Год назад, Валенсия была на 10 месте в таблице с 46 очками. Сейчас они на 14 месте с 36 очками.
  • Валенсия не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Валенсия иБарселона, когда Валенсия играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Валенсия и Барселона 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Валенсия выигрывает первый тайм в 21% матчей, Барселона выигрывает в 53% матчей.
  • Валенсия выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Барселона выигрывает в 53%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Валенсия's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Валенсия.
  • Команда Валенсия проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Валенсия выиграла 2, команда Барселона выиграла 1, 2 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Валенсия забивает 2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2 гола против команды Валенсия (в среднем).
  • Валенсия забивает 1.55 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.31 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Валенсия и Барселона - 4.
  • Когда Валенсия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Валенсия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Валенсия% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Валенсия и Барселона - 2.
  • Валенсия пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Валенсия забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 16 матчах.
  • Вы знали, что Валенсия забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 31 встреч когда команда Валенсия играла дома, команда Валенсия выиграла 7 раз, 10 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 48-35 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 2-0 (Валенсия дома) и 5-2 (Барселона дома).
  • Валенсия не забивает в 3 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Валенсия выиграла 14 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 32 раз. Разница забитых и пропущенных голов 127-78 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Валенсия забил 27% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Валенсия
4
Побед
24
Игр
13
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 17:15 Барселона 2 - 2 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 Валенсия 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 22:00 Барселона 5 - 2 Завершен Валенсия
Чемпионат Испании 2019/2020
14.09.2019 - 21:45 Барселона 5 - 2 Завершен Валенсия
Последние матчи - Валенсия
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Валенсия 1 - 1 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Осасуна 3 - 1 Завершен Валенсия П
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Бетис 2 - 2 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 17:15 Валенсия 2 - 2 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2020/2021
04.04.2021 - 19:30 Кадис 2 - 1 Завершен Валенсия П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона П
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Новости команд
Главные события
69'
Лионель Месси ГООЛ!
65'
тер Стеген, Марк-Андре
Антонио Латорре
Вышел: Муктар Диакаби
64'
63'
Антуан Гризманн ГООЛ!
58'
Лионель Месси ГООЛ!
Антонио Латорре
56'
ГООЛ! Габриэль Паулиста
50'
Урош Рачич
35'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Валенсия
36%
Ничья
27%
Барселона
36%
П1: 89.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 34.00 Х: 7.50 П2: 1.10
П1: 89.00 Х: 29.00 П2: 1.01
П1: 222.00 Х: 41.00 П2: 1.01
П1: 8.70 Х: 6.10 П2: 1.32
Составы команд
13
Киллессен, Джаспер
3
Антонио Латорре
5
Габриэль Паулиста
15
Гильямон, Хуго
19
Урош Рачич
14
Гайа, Хосе Луис
8
Карлос Солер Барраган
18
Даниэль Васс
2
Коррейя, Тьерри
7
Гонсало Гуэдес
22
Макси Гомес
22
тер Стеген, Марк-Андре
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
15
Клеман Лангле
5
Серхио Бускетс
2
Дест, Серджиньо
21
Френки де Йонг
20
Gonzalez, Pedro
18
Альба, Жорди
7
Антуан Гризманн
10
Лионель Месси
Стартовый состав
  • 7
    Гонсало Гуэдес
    Нападающий
  • 22
    Макси Гомес
    Полузащитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 8
    Карлос Солер Барраган
  • 18
    Даниэль Васс
    Полузащитник
  • 2
    Коррейя, Тьерри
    Защитник
  • 19
    Урош Рачич
    Полузащитник
    35
  • 3
    Антонио Латорре
    Защитник
    64 56
  • 5
    Габриэль Паулиста
    50
  • 15
    Гильямон, Хуго
    Защитник
  • 13
    Киллессен, Джаспер
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    63
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
    69 58
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
    65
Запасные игроки
  • 6
    Феррейра, Франсиско
    Защитник
  • 24
    Кристиано Пиччини
    Защитник
  • 10
    Кристиан Олива
  • 30
    Musah, Yunus
    Полузащитник
  • 4
    Эльяким Мангала
    Защитник
  • 20
    Кангин, Ли
    Полузащитник
  • 9
    Кевин Гамейро
    Нападающий
  • 1
    Хауме Доменек
    Вратарь
  • 12
    Муктар Диакаби
  • 17
    Денис Черышев
    Полузащитник
  • 16
    Бланко, Алекс
    Полузащитник
  • 21
    Ману Вальехо
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 19
    Fernandes, Matheus
    Полузащитник
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
Тренеры
  • Грасия, Хавьер
  • Рональд Куман
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
3
Удары мимо
7
13
Штрафные
11
2
Офсайды
1
9
Фолы
12
3
Удары в створ
3
1
Сейвы
3
2
Угловые
1
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
71'
Опасный момент
Рачич пробил со средней дистанции. Араухо заблокировал выстрел.
69'
Гоооол!!!
Шикарный удар от Месси со штрафного!Мяч от штанги отскочил в сетку! 1:3!
67'
Инфо
Статистика ударов - 9:5 в пользу "Барселоны".
64'
Замена
Диахаби сменил Латторе.
63'
Гоооол!!!
Навес Альбы с левого фланга! Де Йонг пробил! Силлессен отбил перед собой! Гризманн точен на добивании! 1:2!
61'
Инфо
Владение мячом - 71%/29% в пользу "Барселоны".
58'
Гоооол!!!
Месси не забил с пенальти, но забил с игры! Трое игроков Валенсии во вратарской не смогли помешать Лео пробить! Полный кошмар в обороне хозяев! 1:1!
56'
Желтая карточка
Латторе сыграл рукой в своей штрафной. Желтая и пенальти!
53'
Араухо врезался в Силлессена при верховой борьбе. Кипер хозяев приходит в себя.
50'
Гоооол!!!
Паулиста переиграл в воздухе Лангле и головой отправил мяч в сетку после подачи с углового! 1:0!
49'
Опасный момент
Какая классная атака "Валенсии" и какое бестолковое исполнение от Гедеша! Без передачи, без точного удара. Хоть угловой заработали.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Активный первый тайм от "Барсы". Каталонцы много и красиво атаковали, но с ключевыми передачами и ударами большая беда. У "Валенсии" в обороне настоящий карнавал. Гости могли вести 3:0 уже к 18-й минуте, но точность подвела нападающих "Барселоны".
45+1'
Свисток
Перерыв.
43'
Макси Гомес получает помощь медиков. Пауза в игре.
38'
Инфо
Статистика ударов - 4:2 в пользу "Барселоны".
35'
Желтая карточка
Рачич получил желтую за фол против Педри.
31'
Месси перебросил стенку со штрафного, но в створ не попал.
29'
Лангле нарушил правила в центре поля. Без желтой карточки.
26'
Опасный момент
Плотный удар от Рачича со средней дистанции! Тер Штеген дотянулся!
23'
Опасный момент
Прострел Альбы на Месси не прошел, но оборона хозяев явно проспала момент!
20'
Опасный момент
Неплохая атака "Валенсии"! Гайя пробил с левого фланга в дальний угол! Мимо цели мяч летит!
18'
Опасный момент
Гризманн прострелил с левого полуфланга! Де Йонг не смог замкнуть эту передачу.
15'
Инфо
Владение мячом - 69%/31% в пользу "Барселоны".
12'
Опасный момент
Мягкий навес от Месси со штрафного! Силлессен помешал Араухо пробить! Мяч перехвачен.
10'
Опасный момент
Гризманн пробил после навеса Лангле! Выше ворот!
8'
Валенсия не может пройти центр поля. "Барса" активно прессингует.
6'
"Барселона" владеет мячом и пытается атаковть через фланги.
3'
Опасный момент
Педри пробил с 12-ти метров поле позиционной атаки! Мимо створа мяч летит!
1'
Свисток
Матч начался!
"Валенсия", стартовый состав: Силлессен - Коррейя, Габриэль, Гильямон, Латорре, Гайя - Васс, Солер, Рачич, Гедеш - Гомес. Запасные: Бланко, Вальехо, Гамейро, Диахаби, Доменек, Ли, Мангаля, Мусах, Олива, Пиччини, Ферро, Черышев.
"Барселона", стартовый состав: Тер Штеген - Араухо, Пике, Лангле - Бускетс - Дест, де Йонг, Педри, Альба - Месси, Гризманн. Запасные: Дембеле, Мингеса, Мориба, Нето, Пуч, Пьянич, Роберто, Тенас, Тринкао, Умтити, Фернандес, Фирпо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Ла Лиги: "Валенсия" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Валенсия" - "Барселона" 02.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Валенсия" (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Месталья.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Валенсия" (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и "Валенсия" в предыдущем футбольном матче 19.12.2020 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Грасия, Хавьер и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Валенсия" - "Барселона" можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Валенсия" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Валенсия" (Валенсия)
Год основания "Валенсия" (Валенсия): 1919
Страна: Испания
Тренер: Альберт Селадес

Предыдущий поединок команды "Валенсия" был сыгран против "Алавес" - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Гранада - 29.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Гранада.

Следите за результатами матча "Валенсия" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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