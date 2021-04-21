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Монако - Лион онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 02 мая 2021, 22:00 - Луи Ii . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Клеман Тюрпен
Рейтинг матча:
Монако
Монако
1 - 1
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75'
Лион
Лион
Ход матча
25' Кевин Фолланд 29' Джейсон Денайер Вышел: Diomande, Sinaly 30' Какере Максенс
46' Лео Дюбуа Вышел: Тино Кадевере 57' Мемфис Депай 61' Сеск Фабрегас Вышел: Matazo, Eliot 61' Дисаси, Аксель Вышел: Бадиашиле Мукинаи, Бенуа 64' Фофана Юссуф
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Монако
43%
Ничья
29%
Лион
29%
П1: 2.95 Х: 2.06 П2: 4.82
П1: 2.38 Х: 3.75 П2: 2.75
П1: 2.95 Х: 2.06 П2: 4.82
П1: 2.78 Х: 2.07 П2: 5.32
П1: 2.55 Х: 3.80 П2: 2.65
Личные встречи
Монако
6
Побед
15
Игр
7
Побед
Лион
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 22:10 Лион 0 - 2 Завершен Монако
Чемпионат Франции 2019/2020
25.10.2020 - 21:30 Лион 4 - 1 Завершен Монако
Чемпионат Франции 2019/2020
09.08.2019 - 21:30 Монако 0 - 3 Завершен Лион
Чемпионат Франции 2018
24.02.2019 - 22:00 Монако 2 - 0 Завершен Лион
Последние матчи - Монако
Чемпионат Франции 2020/2021
25.04.2021 - 18:05 Анже 0 - 1 Завершен Монако В
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 22:10 Лион 0 - 2 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2020/2021
18.04.2021 - 18:05 Бордо 0 - 3 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2020/2021
11.04.2021 - 18:05 Монако 3 - 0 Завершен Дижон В
Кубок Франции 2020/2021
06.04.2021 - 19:45 Монако 0 - 0 Завершен Метц Н
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Последние матчи - Лион
Чемпионат Франции 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Лион 2 - 3 Завершен Лилль П
Кубок Франции 2020/2021
21.04.2021 - 22:10 Лион 0 - 2 Завершен Монако П
Чемпионат Франции 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Нант 1 - 2 Завершен Лион В
Чемпионат Франции 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Лион 3 - 0 Завершен Анже В
Кубок Франции 2020/2021
08.04.2021 - 20:00 Ред Стар 2 - 2 Завершен Лион Н
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Новости команд
Главные события
Фофана Юссуф
64'
Сеск Фабрегас
Вышел: Matazo, Eliot
61'
Дисаси, Аксель
Вышел: Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
61'
57'
Мемфис Депай ГООЛ!
46'
Лео Дюбуа
Вышел: Тино Кадевере
30'
Какере Максенс
29'
Джейсон Денайер
Вышел: Diomande, Sinaly
ГООЛ! Кевин Фолланд
25'
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Монако
43%
Ничья
29%
Лион
29%
П1: 2.95 Х: 2.06 П2: 4.82
П1: 2.38 Х: 3.75 П2: 2.75
П1: 2.95 Х: 2.06 П2: 4.82
П1: 2.78 Х: 2.07 П2: 5.32
П1: 2.55 Х: 3.80 П2: 2.65
Составы команд
40
Бенжамен Леком
12
Кайо Энрике
20
Дисаси, Аксель
3
Гильермо Марипан
29
Джибриль Сидибе
14
Тчуамени, Орельен
22
Фофана Юссуф
4
Сеск Фабрегас
26
Рубен Агилар
22
Виссам Бен Йеддер
31
Кевин Фолланд
12
Антони Лопеш
14
Лео Дюбуа
6
Марсело
5
Джейсон Денайер
22
Маттиа Де Шильо
23
Мендеш, Тьяго
25
Какере Максенс
10
Мемфис Депай
12
Пакета, Лукас
27
Корнет, Максвел
13
Карл Токо Экамби
Стартовый состав
  • 22
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
    25
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 22
    Фофана Юссуф
    64
  • 4
    Сеск Фабрегас
    Полузащитник
    61
  • 26
    Рубен Агилар
    Защитник
  • 12
    Кайо Энрике
  • 20
    Дисаси, Аксель
    Защитник
    61
  • 3
    Гильермо Марипан
    Защитник
  • 29
    Джибриль Сидибе
    Защитник
  • 40
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 13
    Карл Токо Экамби
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
    57
  • 12
    Пакета, Лукас
    Полузащитник
  • 27
    Корнет, Максвел
    Нападающий
  • 23
    Мендеш, Тьяго
    Полузащитник
  • 25
    Какере Максенс
    30
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
    46
  • 6
    Марсело
    Вратарь
  • 5
    Джейсон Денайер
    Защитник
    29
  • 22
    Маттиа Де Шильо
    Защитник
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
Запасные игроки
  • 34
    Matsima, Chrislain
    Защитник
  • 12
    Маецкий Радослав
  • 2
    Фоде Туре
    Полузащитник
  • 13
    Виллем Геббельс
    Нападающий
  • 19
    Пьетро Пеллегри
    Нападающий
  • 32
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 35
    Луиш, Флорентину
    Полузащитник
  • 36
    Matazo, Eliot
    Полузащитник
  • 42
    Мийо, Энзо
    Нападающий
  • 4
    Diomande, Sinaly
    Защитник
  • 8
    Ауар, Уссем
    Полузащитник
  • 14
    Тино Кадевере
    Нападающий
  • 17
    Gusto, Malo
    Защитник
  • 18
    Cherki, Rayan
    Нападающий
  • 19
    Ozkacar, Cenk
    Защитник
  • 29
    Soumare, Yaya
    Полузащитник
  • 30
    Поллерсбекк, Юлиан
    Вратарь
  • 39
    Bruno Guimaraes
    Полузащитник
Тренеры
  • Нико Ковач
  • Руди Гарсия
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
6
Удары мимо
11
16
Штрафные
16
1
Офсайды
3
15
Фолы
13
1
Удары в створ
3
1
Блокировано ударов
2
4
Угловые
5
1
ЖК
2
Сейвы
1
КК
1
Live Zone
Трансляция
70'
Красная карточка
Арбітр вилучає Какере з поля через другу жовту. Ліон залишається в меншості.
67'
Опасный момент
Як же небезпечно зараз! Монако атакує, а Марсело зрізає м'яч прямо на Фоланда. Той віддає на фланг, проте дуже віддано грає воротар Ліона.
65'
Опасный момент
Екамбі з правого флангу скидає в центр на Депая. Гравець не обробляє м'яч та падає в воротарському майданчику. Без фолу, на думку арбітра.
64'
Желтая карточка
А ось і друга жовта в матчі. Її отримує Фофана.
62'
Опасный момент
Депай обіграв половину захисту Монако та ввійов у штрафний. Пробив нідерландець в дальній кут дуже невдало.
60'
Захисник Ліона Діоманде йде в обіграш та обходить трьох гравців Монако в межах штрафного. Навіс у гравця не вийшов.
57'
Гоооол!!!
Ліон виходить в контратаку, Депай зміщується справа в центр та сильно пробиває в дальній кут. М'яч з рикошетом залітає в ворота. Весь захист Монако проспав удар Мемфіса.
55'
Опасный момент
Пакета віддає пас на Кадевере в центр штрафного. Той пробиває ,але вище воріт.
53'
Контратака Монако. Агілар з правого флангу пасує на Фоланда, але тому не дають обробити м'яч.
50'
Ліон контролює м'яч та намагається виходити в атаку. Поки що безуспішно.
48'
Ліон виконує штрафний з лівого флангу. Після подачі Депая монегаски без проблем відбиваються.
46'
Замена
Заміна після перерви в складі Ліону. Кадевере виходить замість Дюбуа. Видно, що команда не збирається сидіти в захисті.
46'
Свисток
Повертаємося в поєдинок. Другий тайм розпочався.
45+1'
В першому таймі команди були майже рівними. І Монако, і Ліон не втомлювалися атакувати та бігти вперед. Монегаски мають перевагу в один м'яч, проте гол стався після індивідуальної помилки захисника. Видно, що команда Ковача більше мотивована на цю гру.
45+1'
Свисток
Свисток на перерву. 1:0 в матчі Монако - Ліон після першого тайму.
45'
Монако грає в пас в центрі поля. Поки жодного загострення.
41'
Опасный момент
Небезпечно б'є Фоланд з 17 метрів. М'яч пішов вище.
40'
Опасный момент
Після кутового пробивав головою Пакета. Вище воріт.
37'
Фоланд з межі штрафного віддає пас на Бен Йеддера. Марсело блокує удар.
33'
Захист Монако порушує правила проти Екамбі на межі штрафного. Проте перед цим нападник забіг в офсайд.
31'
Рефері фіксує фол в атаці. Порушив правила Фоланд
29'
Замена
Одразу після результативної помилки тренер Ліона міняє Денайєра на Діоманде.
25'
Гоооол!!!
А ось і гол! Денайєр далеко відпускає Фоланда, той влучно пробиває з меж штрафної в ближній кут. Воротар з ударом не впорався.
24'
Дюбуа фолить проти Фоланда. Без жовтої картки.
23'
Дрібний фол проти Денайєра. Ліон виконав штрафний удар.
20'
Монако контролює гру та намагається виходити в атаку
16'
Депай накручує половину захисту Монако, але лише заробляє кутовий.
14'
Опасный момент
Удар низом від Екамбі. Лекомт приборкує м'яч.
12'
Удар від Фоланда. Більше схоже на передачу. Нічого небезпечного.
10'
Монако намагається вийти в атаку, але Ліон гарно відпрацьовує в обороні.
7'
Пакета віддає пас на Депая, удар головою в того не вийшов
4'
Опасный момент
Небезпечний удар Дюбуа з пасу Депая. М'яч знову йде вище.
1'
Вже на першій хвилині дальній удар від Бен Йеддера. М'яч пішов вище воріт.
1'
Свисток
Господарі починають з центру поля. Стартовий свисток. Матч розпочався!
Инфо
Уже відомі склади на матч: Монако: Лекомт, Сідібе, Маріпан, Дісасі, Агілар, Олівейра, Фофана, Тчуамені, Фабрегас, Бен Йеддер, Фолланд. Ліон: Лопеш, Денайер, Марсело, Де Шильо, Дюбуа, Менедес, Какере, Корне, Депай, Пакета, Екамбі
Добрий день, шановні любителі футболу. Портал UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію матчу 35-го туру Ліги 1, в якому Монако прийме Ліон.
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Анонс матча Монако - Лион 02.05.2021, Чемпионат Франции

Противостояние между командой Монако (Монако) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2020/2021, матч начнется на стадионе Луи Ii.

Дата проведения матча: 02.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Монако (Монако) и командой Лион (Лион):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Монако, тогда как команда Лион осталась с поражением. Столкновение Лион и Монако в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Нико Ковач и Руди Гарсия разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Монако - Лион можно посмотреть 02.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Монако - Лион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Леонарду Жардим

Предыдущий поединок команды Монако был сыгран против Анже - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды Монако.

Команда гостей

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Руди Гарсия

Прошедший поединок команды Лион был сыгран против "Лилль" - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Лилль".

Следите за результатами матча Монако - Лион онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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