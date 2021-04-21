Монако - Лион онлайн трансляция матча

Анонс матча Монако - Лион 02.05.2021, Чемпионат Франции

Противостояние между командой Монако (Монако) и командой Лион (Лион) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2020/2021, матч начнется на стадионе Луи Ii.

Дата проведения матча: 02.05.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Монако (Монако) и командой Лион (Лион):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Монако, тогда как команда Лион осталась с поражением. Столкновение Лион и Монако в предыдущем футбольном матче 21.04.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Нико Ковач и Руди Гарсия разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Монако (Монако)

Год основания Монако (Монако): 1924

Страна: Франция

Тренер: Леонарду Жардим



Предыдущий поединок команды Монако был сыгран против Анже - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды Монако.

Команда гостей

Название: Лион (Лион)

Год основания Лион (Лион): 1950

Страна: Франция

Тренер: Руди Гарсия



Прошедший поединок команды Лион был сыгран против "Лилль" - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Лилль".

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