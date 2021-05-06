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ФК Минай - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 мая 2021, 18:45 - Mynay-Arena . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
Матч перенесен
Шахтер
Донецк
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
38%
Ничья
23%
Шахтер
38%
П1: 27.00 Х: 11.00 П2: 1.08
П1: 19.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 27.00 Х: 11.00 П2: 1.08
П1: 1.05 Х: 17.80 П2: 19.90
П1: 33.00 Х: 18.00 П2: 1.03
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2022
21.04.2021 - 14:00 ФК Львов 1 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 14:00 ФК Минай 3 - 1 Завершен Десна В
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай П
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
38%
Ничья
23%
Шахтер
38%
П1: 27.00 Х: 11.00 П2: 1.08
П1: 19.00 Х: 13.00 П2: 1.04
П1: 27.00 Х: 11.00 П2: 1.08
П1: 1.05 Х: 17.80 П2: 19.90
П1: 33.00 Х: 18.00 П2: 1.03
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Додо
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 15
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 91
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 49
    Vitao
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 95
    V'Yunnik, Bogdan
    Нападающий
Тренеры
  • Луиш Кастру
Трансляция
Футболисты Миная покинули раздевалку и готовы выйти на поле. Тем временем Шахтер завершил повторную разминку.
Инфо
Ассистент главного тренера Миная объявил, что команда выйдет на поле! Но как же разминка? А где протоколы от Миная?
Два неназванных футболиста Миная уговаривают команду не выходить на поле. Об этом только что в прямом эфире сообщил журналист телеканалов Футбол Виталий Плецан.
Игроки Шахтера вернулись на поле для повторной разминки. Хороший сигнал?
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что ФК Минай окончательно еще не принял решение по матчу с Шахтером. В любом случае, судьба матча окончательно прояснится в ближайшие 15 минут.
Инфо
Согласно регламенту, если судья до 19:30 не даст стартовый свисток, то ФК Минай получит техническое поражение.
По последней информации, диалог с Минаем начался. Футболисты до сих пор не переоделись и пока не собираются выходить на разминку.
Инфо
Журналист телеканалов Футбол сообщает, что игроки Миная закрылись в раздевалке и не идут на контакт с официальными представителями УПЛ. А тем временем матч должен был начаться в эти секунды…
Инфо
За 5 минут до стартового свистка стало известно, что футболисты Миная отказываются выходить на матч с Шахтером! Об этом сообщают наши коллеги из Tribuna.com.
Инфо
ФК Минай просит отложить стартовый свисток матча. Команда все еще не предоставила судьям официальный протокол. Продолжаем следить за развитием ситуации.
За 15 минут до стартового свистка до сих пор неясно, кто выйдет в основе у Миная. Господа, это УПЛ.
Инфо
По последней информации, стартовый свисток прозвучит в 19:00. Минай выйдет на поле без разминки.
ФК Минай все же прибыл на НСК Олимпийский! Маловероятно, что номинальные хозяева успеют за 25 минут подготовиться к стартовому свистку.
Инфо
Минай решает кардинально противоположные задачи. За два тура до финиша закарпатский клуб замыкает турнирную таблицу с 3-очковым отставанием от Олимпика.
За 30 минут до стартового свистка футболисты Шахтера вовсю разминаются. Минай не прибыл на стадион НСК Олимпийский. Эксперт телеканалов Футбол Йожеф Сабо предположил, что у Миная по дороге в Киев сломался автобус.
Инфо
Шахтер в случае победы над Минаем за тур до конца сезона обеспечит себе второе место и путевку в квалификацию Лиги Чемпионов.
Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Хочолава, Корниенко – Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тете, Соломон – Дентиньо.
На официальном сайте УПЛ до сих пор нет информации о стартовом составе Миная.
Инфо
По информации нашего портала, ФК Минай не собирается выходить на матч с Шахтером. Причина – аномально подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 25-го тура УПЛ между Минаем и донецким Шахтером. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени.
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Анонс матча ФК Минай - Шахтер 06.05.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Шахтер можно посмотреть 06.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Николай Цымбал

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Заря - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против СК Днепр-1 - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

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