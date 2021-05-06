ФК Минай - Шахтер онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.
Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 18:45
История противостояний между командами ФК Минай (Минай) и командой Шахтер (Донецк):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось со счетом: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Николай Цымбал
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Заря - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против СК Днепр-1 - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
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