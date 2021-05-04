СК Днепр-1 - Заря онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Заря 05.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 05.05.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Заря и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Заря можно посмотреть 05.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Минай - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.