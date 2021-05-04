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СК Днепр-1 - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 мая 2021, 19:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
перерыв
Заря
Луганск
Ход матча
13' Владислав Дубинчак 40' Дмитрий Иванисеня 44' Виталий Вернидуб 45' Владимир Адамюк
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
32%
Ничья
32%
Заря
36%
П1: 3.38 Х: 2.61 П2: 2.68
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 3.38 Х: 2.61 П2: 2.68
П1: 3.38 Х: 2.51 П2: 2.79
П1: 3.05 Х: 2.65 П2: 2.90
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
1
Побед
4
Игр
2
Побед
Заря
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 17:00 Заря 3 - 1 Завершен СК Днепр-1
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
11.08.2020 - 17:00 Заря 2 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
03.11.2019 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 4 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
04.08.2019 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 17:00 Олимпик 2 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершен Заря П
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Новости команд
Главные события
Владимир Адамюк
45'
44'
Виталий Вернидуб
40'
Дмитрий Иванисеня
Владислав Дубинчак
13'
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
32%
Ничья
32%
Заря
36%
П1: 3.38 Х: 2.61 П2: 2.68
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.88
П1: 3.38 Х: 2.61 П2: 2.68
П1: 3.38 Х: 2.51 П2: 2.79
П1: 3.05 Х: 2.65 П2: 2.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
    45
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
    13
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
    44
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 29
    Егор Назарина
    Полузащитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 21
    Дмитрий Иванисеня
    Полузащитник
    40
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Сарнавский
    Вратарь
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 35
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Гринь
    Полузащитник
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
  • 5
    Агрон Руфати
  • 1
    Mikolajovich, Ribak Vladislav
  • 8
    Лунов, Максим
    Нападающий
  • 48
    Максим Казаков
    Полузащитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 97
    Андрейс Цыганикс
    Полузащитник
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
Тренеры
  • Йовичевич, Игор
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
48%
Владение мячом
52%
5
Угловые
1
9
Штрафные
5
5
Фолы
9
2
ЖК
2
1
Удары в створ
Сейвы
1
1
Удары мимо
3
Live Zone
Трансляция
Достаточно равный первый тайм. Почти без моментов. Вся острота была у ворот Мацапуры - 2 удара Пихаленка. В обоих случаях кипер "Зари "показал свой класс.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Желтая карточка
Дуглас получил желтую за грубую игру.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Желтая карточка
Вернидуб получил желтую за свой фол.
42'
Опасный момент
Удар Булецы со штрафного! Выше створа!
40'
Желтая карточка
Иванисеня получил желтую за подкат сзади.
36'
Опасный момент
Пихаленок пробил со средней дистанции! Рикошет! Мяч летел под перекладину, но Мацапкра кулаком вынес сферу на угловой.
32'
Сваток приходит в себя после столкновения с Громовым.
29'
"Заря" держит мяч под контролем на своей половине. "Днепр" прессингует.
26'
Опасный момент
Прострел Довбика с правого фланга во вратарскую! Дубинчак не смог нанести удар!
24'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Днепра".
21'
Опасный момент
Удар Кочергина с 15-ти метров! Мимо цели мяч летит!
19'
Грубый подкат от Игнатенко. Без желтой карточки.
17'
Назарина нарушил правила в центре поля.
15'
Желтая карточка
Дубинчак получил желтую за фол против Громова.
12'
Опасный момент
Удар Пихаленка низом! Мацапура спас ворота гостей!
9'
"Зяря" с мячом. Моментов нет.
6'
Высоко прессингует "Заря". Гости перекрыли сопернику выход к центру поля.
4'
Иванисеня получает помощь медиков. Пауза в игре.
3'
Гости взяли мяч под контроль и пытаются развить атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
"Днепр-1", стартовый состав: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Сваток, Адамюк, Дубинчак — Булеца, Пихаленок, Игнатенко, Чуже — Довбик. Запасные: Сарнавский, Махарадзе, Сафронов, Цуриков, Хобленко, Гонсалвес, Билл, Ярмолюк, Ди Франко.
"Заря", стартовый состав: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Жуниньо — Назарина — Хомченовский, Юрченко, Кочергин — Кабаев, Громов. Запасные: Рыбак, Руфати, Цыганикс, Цвек, Казаков, Гринь, Лунев, Шахаб, Сайядманеш.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура УПЛ: "Днепр-1" - "Заря". Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Заря 05.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 05.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Заря и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Йовичевич, Игор и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Заря можно посмотреть 05.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Шахтер - 01.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против ФК Минай - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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