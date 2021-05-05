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Динамо - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 мая 2021, 14:00 - Олимпийский . Трансляция: 2+2
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
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82'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
11' Карлос Де Пена 20' Сергей Горбунов 30' Вячеслав Танковский
51' Карлос Де Пена 55' Дмитрий Топалов 61' Кулаков, Андрей Вышел: Максим Чех 62' Сергей Горбунов Вышел: Кашчук, Олексий 64' Виктор Цыганков Вышел: Александр Караваев 64' Тымчук, Александр Вышел: Кеджиора, Томазш 68' Мышньов, Дмитрий 70' Вячеслав Танковский Вышел: Никита Петерман 71' Буйальский, Виталий 73' Максим Чех 75' Артем Беседин Вышел: Родригес, Герсон 75' Буйальский, Виталий Вышел: Денис Гармаш
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
61%
Ничья
17%
ФК Мариуполь
22%
П1: 5.30 Х: 1.75 П2: 3.42
П1: 3.50 Х: 1.62 П2: 5.00
П1: 5.30 Х: 1.75 П2: 3.42
П1: 6.67 Х: 1.52 П2: 4.11
П1: 4.05 Х: 1.60 П2: 5.55
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
16
Побед
19
Игр
1
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
24.11.2019 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
25.09.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020
18.05.2019 - 17:00 Динамо 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 Динамо 5 - 0 Завершен Ингулец В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 16:00 Агробизнес 0 - 3 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
17.04.2021 - 19:30 Шахтер 0 - 1 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2020/2021
23.04.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 4 - 3 Завершен Ингулец В
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Новости команд
Главные события
Артем Беседин
Вышел: Родригес, Герсон
75'
Буйальский, Виталий
Вышел: Денис Гармаш
75'
73'
Максим Чех
Буйальский, Виталий
71'
70'
Вячеслав Танковский
Вышел: Никита Петерман
68'
Мышньов, Дмитрий
Виктор Цыганков
Вышел: Александр Караваев
64'
Тымчук, Александр
Вышел: Кеджиора, Томазш
64'
62'
Сергей Горбунов
Вышел: Кашчук, Олексий
61'
Кулаков, Андрей
Вышел: Максим Чех
55'
Дмитрий Топалов
Карлос Де Пена
51'
30'
Вячеслав Танковский
20'
Сергей Горбунов
Карлос Де Пена
11'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
61%
Ничья
17%
ФК Мариуполь
22%
П1: 5.30 Х: 1.75 П2: 3.42
П1: 3.50 Х: 1.62 П2: 5.00
П1: 5.30 Х: 1.75 П2: 3.42
П1: 6.67 Х: 1.52 П2: 4.11
П1: 4.05 Х: 1.60 П2: 5.55
Составы команд
Стартовый состав
  • 41
    Артем Беседин
    Нападающий
    75
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
    64
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    64
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 4
    Денис Попов
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
    51 11
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    75 71
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 7
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    55
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
    70 30
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
    68
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 96
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 77
    Кулаков, Андрей
    Нападающий
    61
  • 17
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
    62 20
  • 1
    Галчук, Евгений
    Вратарь
  • 4
    Сергей Чоботенко
    Защитник
Запасные игроки
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 22
    Родригес, Герсон
    Нападающий
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 23
    Сидклей
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 44
    Даниил Сагуткин
    Защитник
  • 34
    Никита Петерман
    Защитник
  • 37
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 15
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 20
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
  • 6
    Максим Чех
    73
  • 99
    Даниил Сикан
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Markevych, Ostap
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
8
Угловые
5
13
Штрафные
7
2
ЖК
6
7
Фолы
9
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
4
Удары мимо
1
КК
Офсайды
3
Live Zone
Трансляция
80'
Желтая карточка
Мампасси подкатился под Гармаша в центре поля.
79'
Кендзера проводит 100-й матч за Динамо, Гармаш — уже 300-й поединок.
77'
Опасный момент
Гальчук сумел справиться с попыткой дальнего удара Сидорчука на средней высоте.
75'
Замена
Гармаш заменил Буяльского.
74'
Замена
Родригес заменил Беседина.
72'
Желтая карточка
Подкат от Чеха в правом фланге обороны остановил проход на скорости со стороны Миколенко.
70'
Желтая карточка
Грубый отбор от Буяльского со спины у центральной линии на левом фланге атаки против Чеха.
68'
Замена
Вместо Танковского на поле вышел Петерман.
67'
Желтая карточка
Мишнев пошел в жесткий подкат на чужой половине против Забарного.
64'
Замена
Кендзера сменил Тымчика.
64'
Замена
Караваев заменил Цыганкова.
62'
Замена
Кащук вышел вместо Горбунова.
61'
Уголовой
Беседин не смог головой замкнуть подачу на ближнюю штангу с углового на левом фланге.
59'
Беседин в прессинге налетел на соперника на чужой половине.
56'
Опасный момент
Гальчук на линии ворот парировал удар головой от Забарного, которым завершалась подача штрафного с правого фланга от Шапаренко.
54'
Желтая карточка
Желтую дали Топалову за стык с Бесединым в левом фланге атаки.
51'
Вторая желтая
УДАЛЕНИЕ! Горбунов пострадал от подката Де Пены в правом фланге атаки на своей половине. Вторая желтая для игрока Динамо.
50'
Опасный момент
Удар с левого фланга штрафной от Беседина с носка размял Гальчука.
47'
Штрафной был у Динамо на приличном расстоянии от чужих ворот. Цыганков пробил с него в сторону от левой штанги.
46'
Замена
Чех вышел на поле после перерыва. Вместо Меличенко.
Свисток
Второй тайм начался!
В первом тайме нашего поединка можно было отметить, что Динамо старалось использовать минимальные усилия в атаке, в то время как Мариуполь более четко расставлял акценты, в результате чего получил преимущество практически по всем статистическим показателям. Команда Маркевича симпатично смотрелась в своих контратаках, пусть и Бойко не давал их завершать забитыми мячами. Много борьбы, есть голевые моменты — многообещающее начало тура.
Замена
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Удар головой от Попова отправил мяч над перекладиной, в завершении подачи с левого фланга.
42'
В правом фланге атаки ускорялся Горбунов, но Миколенко выжал его за боковую.
40'
Опасный момент
Бойко славно и беззаботно попрыгал за мячом, после удара Топалова с острого угла на левом фланге штрафной.
38'
Уголовой
Навес с углового на правом фланге забрал на среднем выходе Бойко.
36'
Цыганков забрал себе мяч в правом фланге атаки, но пробросил его во время рывка прямиком за лицевую.
34'
Опасный момент
Только безбашенный подкат Танковского у самой линии ворот спас Мариуполь от гола Де Пены, который бы точно завершил прострел Тымчика с правого фланга!
32'
Качественно поддавил Горбунов Миколенко в правом фланге обороны в момент приема мяча.
29'
Желтая карточка
Долгая позиционная атака Мариуполя завершилась фолом Танковского в чужой штрафной против Шапаренко.
26'
Миколенко сумел перехватить передачу ему за спину, которая готовилась для Топалова.
24'
Опасный момент
Миколенко стал случайным адресатом прострела Тымчика с правого фланга, после чего сходу пробил в дальний угол. Рядом!
22'
Прессинг Цыганкова против Стасюка на чужой половине дал результат — угловой для Динамо.
21'
Танковский обокрал Цыганкова в левом фланге обороны.
19'
Желтая карточка
Горбунов получил желтую за грубый фол против Беседина в правом фланге обороны.
16'
Мариуполь вновь сел на свою половину поля. Интервальный темп с обеих сторон.
14'
Опасный момент
Бойко потащил подкрутку под перекладину с правого фланга штрафной от Топалова!
13'
Попытка подать с левого фланга от Миколенко завершилась срезкой мяча с ноги.
11'
Желтая карточка
Де Пена грубо сфолил против Танковскго во время выхода соперника в контратаку через центр поля.
9'
Уголовой
Динамо получило право на угловой в левом фланге, но разыграло его неудачно. Попов сфолил.
8'
Беседин был сбит атакой сбоку от Мишнева перед центральным входом в чужую штрафную.
6'
Шапаренко с очень дальней дистанции на левом фланге пытался пробить, но защитники блокировали.
5'
Безадресная попытка Цыганкова подать с правого фланга.
3'
Опасный момент
Остановил мяч в центре чужой штрафной Бондаренко, после чего бил в правый верхний наверняка, но голкипер потащил!
1'
Мариуполь под прессингом с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кудрик, Драмбаев, Муравский, Сагуткин, Чех, Петерман, Кащук, Сикан.
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Мампасси, Чоботенко, Стасюк — Танковский — Горбунов, Меличенко, Мишнев, Топалов — Бондаренко.
Запасные: Бущан, Леднев, Гармаш, Караваев, Родригес, Сидклей, Сирота, Супряга, Кендзера.
Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона В.С. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Динамо Киев и Мариуполь.
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Анонс матча Динамо - ФК Мариуполь 05.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 05.05.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Динамо в предыдущем футбольном матче 05.12.2020 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Markevych, Ostap разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Мариуполь можно посмотреть 05.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Ворскла - 01.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Предыдущий поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против ФК Львов - 02.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Динамо - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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