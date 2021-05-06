Рух - Олимпик онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - Олимпик 06.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 06.05.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Рух в предыдущем футбольном матче 04.02.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Санжар, Роман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 02.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Юрий Калитвинцев



Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Ингулец - 02.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

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