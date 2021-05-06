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Рух - Олимпик онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 мая 2021, 19:00 - Стадион имени Богдана Маркевича . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Рух
Львов
2 - 0
Обновить
25'
Олимпик
Донецк
Ход матча
4' Prytula, Ostap 17' Андрей Борячук
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Рух
44%
Ничья
25%
Олимпик
31%
П1: 1.06 Х: 15.10 П2: 23.00
П1: 1.18 Х: 7.00 П2: 11.00
П1: 1.06 Х: 15.10 П2: 23.00
П1: 1.20 Х: 7.87 П2: 10.80
П1: 1.20 Х: 7.20 П2: 13.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Олимпик
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 19:00 ФК Львов 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
23.04.2021 - 19:00 ФК Мариуполь 0 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен ФК Минай В
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Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 19:30 Олимпик 0 - 3 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2020/2021
28.04.2021 - 17:00 Олимпик 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Заря 2 - 1 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 1 Завершен Олимпик Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Андрей Борячук
17'
ГООЛ! Prytula, Ostap
4'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Рух
44%
Ничья
25%
Олимпик
31%
П1: 1.06 Х: 15.10 П2: 23.00
П1: 1.18 Х: 7.00 П2: 11.00
П1: 1.06 Х: 15.10 П2: 23.00
П1: 1.20 Х: 7.87 П2: 10.80
П1: 1.20 Х: 7.20 П2: 13.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Бандура Александр
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
    4
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 18
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
    17
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 20
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 9
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 2
    Veklyak, Bogdan
    Защитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 22
    Olabiran, Muyiwa
    Полузащитник
  • 54
    Орест Лебеденко
    Защитник
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 6
    Drame, Issiar
    Защитник
  • 19
    До Коуто, Максим
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
Запасные игроки
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 95
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 53
    Ivan, Varfolomieiev
    Полузащитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 11
    Lytvynenko, Ivan
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 94
    Myronovych, Carbine Yaroslav
    Нападающий
  • 13
    Иван Зотько
    Защитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 18
    Романовский, Даниел
    Полузащитник
  • 12
    Бетим Халими
  • 18
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Хамелюк
    Полузащитник
Тренеры
  • Fedik, Ivan
  • Санжар, Роман
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
2
Удары в створ
1
3
Штрафные
2
Угловые
1
1
Сейвы
2
Фолы
3
Удары мимо
2
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
25'
Смотрят VAR...
24'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Лебеденко на входе в левый фланг своей штрафной сбил Климчука.
23'
Неточная передача в правый фланг атаки на Бенито.
21'
Без обострения играет команда Санжара. Рух спокойно держит среднюю линию.
19'
Олимпик контролирует мяч на чужой половине.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Да какой же ГОЛАСО залетел от Руха! Контратака правым флангом, высокая подача от Бойчука, и Борячук головой сходу кладет мяч в правую девятку из центра штрафной! ШЕДЕВР!
16'
Бенито был сбит в центре поля фолом Мысыка.
14'
Вынос мяча в правый фланг атаки от Векляка оказался неточным.
12'
Бенито получил отмашку в лицо в правом фланге чужой штрафной, и теперь катается по газону, пока игра идет.
12'
Рух катает мяч по своей половине поля.
10'
Перехвачен рывок Притулы в центральную зону перед чужой штрафной.
9'
Подача с левого фланга от Лебеденко была выбита Белым из штрафной.
7'
Подача Пасича с правого фланга была перехвачена Бандурой.
6'
Олимпик контролирует мяч в центре поля.
5'
Фол со стороны Тейшейры у чужой штрафной.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! А вот и ответ от Руха! Прострел с левого фланга штрафной от Борячука завершил Притула со второго темпа!
2'
Олимпик показывает очень уверенный старт от Олимпика. "Магия Санжара"?
1'
Опасный момент
Бенито уже выскочил один на один в левом фланге чужой штрафной, но не переиграл голкипера! Полчаса было для удара!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бетим, Снурницын, Альваренга, Зотько, Романовский, Хамелюк.
Олимпик: Кичак — Пасич, Драме, Векляк, Лебеденко — Бабенко, Политыло — Бенито, Завийский, Таллес — Тейшейра.
Запасные: Кухарук, Мысак, Зец, Рунич, Карабин, Литвиненко, Карасюк, Варфоломеев, Кондраков.
Рух: Бандура — Гагун, Стаменкович, Белый, Мысык — Мартынюк, Бойчук, Федорчук, Притула, Климчук — Борячук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сергей Бойко (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и донецкий Олимпик.
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Анонс матча Рух - Олимпик 06.05.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Олимпик (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Стадион имени Богдана Маркевича.

Дата проведения матча: 06.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Олимпик (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Олимпик, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Олимпик и Рух в предыдущем футбольном матче 04.02.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Fedik, Ivan и Санжар, Роман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Олимпик можно посмотреть 06.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Олимпик, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший поединок команды Рух был сыгран против ФК Александрия - 02.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против Ингулец - 02.05.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Ингулец.

Следите за результатами матча Рух - Олимпик онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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