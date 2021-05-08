Ливерпуль - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 08.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 08.05.2021

Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Саутгемптон", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Саутгемптон" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 04.01.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Ральф Хассенхюттль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Ньюкасл - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Страна: Англия

Тренер: Ральф Хассенхюттль



Предыдущий поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против Лестер Сити - 30.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился ничьей.

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