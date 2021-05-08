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Ливерпуль - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 мая 2021, 22:15 - Энфилд
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
Обновить
55'
Саутгемптон
Саутгемптон
Ход матча
31' Садио Мане
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
25%
Саутгемптон
38%
П1: 4.92 Х: 3.69 П2: 1.68
П1: 1.29 Х: 6.00 П2: 9.50
П1: 4.92 Х: 3.69 П2: 1.68
П1: 1.18 Х: 8.13 П2: 17.50
П1: 1.31 Х: 5.90 П2: 9.60
Интересные факты
  • Саутгемптон без побед в последних 4 играх.
  • В домашних матчах Ливерпуль не проигрывает Саутгемптон в последних 4 встречах.
  • Мохамед Салах лучший бомбардир Ливерпуль с 20 голами. Дэнни Ингз забил 10 раз за Саутгемптон
  • Садио Мане отдал больше всего передач в Ливерпуль с 6 передачами. Джеймс Уорд-Проуз лучший распасовщик Саутгемптон (6 передач)
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 4 играх.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 31% матчей, Саутгемптон выигрывает в 39% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Саутгемптон выигрывает в 39%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Саутгемптон's.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Саутгемптон.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Саутгемптон.
  • Команда Саутгемптон выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Саутгемптон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 4, команда Саутгемптон выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Саутгемптон.
  • В их последнюю встречу команда Саутгемптон победила в 1 гол(а).
  • Ливерпуль забивает 2.4 гола за матч против команды Саутгемптон, а Саутгемптон забивает 0.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Ливерпуль забивает 1.79 гола, играя дома, а Саутгемптон забивает 1.4 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Саутгемптон - 3.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Саутгемптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Саутгемптон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Саутгемптон - 1.4.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Саутгемптон (4-0 дома и 2-1 на выезде)
  • Саутгемптон пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 22 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 13 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Саутгемптон. Разница голов 44-18 в пользу команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не забивает в 6 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Саутгемптон не забивает в 7 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Ливерпуль выиграла 24 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Саутгемптон выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-46 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Саутгемптон забил 32% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Саутгемптон проиграла последние 3 выездных игр.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
10
Побед
19
Игр
6
Побед
Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
04.01.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
17.08.2019 - 16:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
05.04.2019 - 22:00 Саутгемптон 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2020/2021
06.04.2021 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Ливерпуль П
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Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2022
30.04.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Саутгемптон П
Кубок Англии 2020/2021
18.04.2021 - 20:30 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.04.2021 - 20:00 Вест Бромвич Альбион 3 - 0 Завершен Саутгемптон П
Кубок Англии 2020/2021
20.03.2021 - 14:15 Борнмут 0 - 3 Завершен Саутгемптон В
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Главные события
ГООЛ! Садио Мане
31'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
38%
Ничья
25%
Саутгемптон
38%
П1: 4.92 Х: 3.69 П2: 1.68
П1: 1.29 Х: 6.00 П2: 9.50
П1: 4.92 Х: 3.69 П2: 1.68
П1: 1.18 Х: 8.13 П2: 17.50
П1: 1.31 Х: 5.90 П2: 9.60
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
46
Williams, Rhys
47
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнолд, Трент
8
Вейналдум, Джорджиньо
17
Фабиньо
10
Тьяго Алькантара
10
Садио Мане
20
Диого Жота
11
Мохамед Салах
44
Фрейзер Форстер
14
Кайл Уокер-Питерс
35
Ян Беднарек
4
Янник Вестергор
5
Джек Стивенс
32
Тео Уолкотт
17
Уорд-Проуз Джеймс
17
Армстронг, Стьюарт
23
Tella, Nathan
19
Че Адамс
11
Нейтан Редмонд
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    31
  • 20
    Диого Жота
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 8
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 17
    Фабиньо
    Защитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 46
    Williams, Rhys
    Защитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 19
    Че Адамс
    Полузащитник
  • 11
    Нейтан Редмонд
    Полузащитник
  • 32
    Тео Уолкотт
    Полузащитник
  • 17
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 17
    Армстронг, Стьюарт
    Полузащитник
  • 23
    Tella, Nathan
    Нападающий
  • 14
    Кайл Уокер-Питерс
    Защитник
  • 35
    Ян Беднарек
    Защитник
  • 4
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 5
    Джек Стивенс
    Защитник
  • 44
    Фрейзер Форстер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 89
    Koumetio, Billy
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 20
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 23
    Шакири Джердан
  • 58
    Бенджамин Вудбёрн
    Нападающий
  • 47
    Ферри, Уилл
    Нападающий
  • 19
    Дьенепо, Мусса
    Полузащитник
  • 40
    N`Lundulu, Daniel
    Нападающий
  • 27
    Дьялло, Ибрахима
    Полузащитник
  • 22
    Мохаммед Салису
  • 1
    Алекс Маккарти
    Вратарь
  • 14
    Майкл Обафеми
  • 64
    Jankewitz, Alexandre
    Полузащитник
  • 31
    Ремси, Кейн
    Защитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Ральф Хассенхюттль
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
5
Угловые
3
6
Удары мимо
5
4
Штрафные
10
9
Фолы
4
5
Удары в створ
3
3
Сейвы
4
2
Блокировано ударов
2
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
54'
Тиаго перехватил подачу с левого фланга от Редмонда.
52'
Уильямс успел опередить Теллу на мяче перед своей штрафной во время передачи сопернику на ход из глубины.
50'
Опасный момент
Мане поставил заслон под рывок Жоты в левом фланге штрафной, после чего Форстеру пришлось отражать плотный удар в ближний угол!
48'
Телла откровенно удерживал за футболку Тиаго во время борьбы в центре поля.
47'
Пас с правого фланга от Уолкотта пришелся точно в руки Алиссону.
46'
Ливерпуль начал вторую половину с игры в обороне.
Свисток
Второй тайм начался!
Первый тайм нашего поединка можно было разделить на две короткие фазы, сопровождающиеся атаками гостей, а также один внушительный период контроля ситуации от хозяев поля, который они увенчали забитым мячом. Ливерпуль вновь создает достаточно качественных подходов к чужим воротам, но реализация продолжает достаточно сильно хромать. К счастью, для "красных", пока что, они побеждают.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Опасный момент
Мяч в воротах Ливерпуля, после удара от Адамса с ближней дистанции, но кто-то из его партнеров изрядно потолкался локтями при подаче штрафного с правого фланга.
45'
Опасный момент
Телла головой замыкал подачу с левого фланга в центр штрафной, но пробил точно в руки Алиссону.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
43'
Офсайд
Офсайд у Робертсона при передаче ему на ход в левый фланг чужой штрафной.
42'
Телла был отправлен на газон перед своей штрафной фолом со стороны Жоты.
40'
Фол от Мане против Уолкотта у лицевой на левом фланге обороны Ливерпуля.
38'
Очередная попытка Редмонда нанести дальний удар увенчалась промахом.
37'
Тиаго наносил удар с отскока перед чужой штрафной, но Вестергор принял на себя этот выстрел.
36'
Опасный момент
Салах получил мяч на входе в правый фланг чужой штрафной, начал накручивать соперников, прошел троих, но пробить забыл.
35'
Подача Уокера-Питеса с правого фланга штрафной на дальнюю штангу так и не нашла партнеров по атаке.
33'
Фол у центра поля против Теллы со стороны Вейналдума.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Салах с правого фланга мягко подал на дальнюю штангу, а Мане прокатился на спине у защитника и в падении головой нанес удар в свободный угол!
30'
Опасный момент
Алиссон ошибся с выходом на прострел Теллы с правого фланга, мяч дошел к Адамсу, но Че не переиграл голкипера в ближнем бою!
28'
Редмонд запустил мяч над воротами, сместившись в зону перед чужой штрафной!
28'
Заброс на Жоту с левого фланга пришел прямиком в руки Форстеру.
26'
Опасный момент
Перекладина! Вейналдум выскочил в центр штрафной под подачу углового с правого фланга, но головой пробил прямиком в верхний каркас ворот!
24'
Опасный момент
Жота отправил мяч прямиком в Форстера, зайдя в левый фланг штрафной на дриблинге под скидку от Мане!
22'
Редмон вырезал на дальнюю подачу с левого фланга штрафной, но просто отправил мяч за лицевую.
20'
Высокий навес с правого фланга от Трента Форстер забрал без проблем.
19'
Опасный момент
Филлипс головой завершал подачу углового с правого фланга на дальний угол вратарской, но отправил мяч в сторону от штанги!
19'
Опасный момент
Вейналдум обеспечил отскок перед чужой штрафной, Тиаго продлил в правый фланг на Салаха, но Мохаммед пробил прямиком в голкипера с острого угла.
17'
Мане возглавил контратаку в левый фланг, но подал точно в руки Форстеру.
15'
Трент блокировал удар с левого фланга штрафной от Редмонда. Угловой.
14'
Подача Теллы с правого фланга была слишком высокой для Адамса.
12'
Ливерпуль уверенно контролирует мяч на чужой половине.
10'
Опасный момент
Мане получил мяч в полукруге у чужой штрафной, обработал под удар, но пробил выше перекладины!
9'
Передача Мане на обострение в зону перед штрафной на Жоту была перехвачена.
7'
Прорыв Редмонда левым флангом атаки был остановлен Трентом.
5'
Тиаго длинным переводом мяча со своей половины загрузил мяч в руки Форстеру.
4'
Посредственный темп выбрали команды.
3'
Фол в центре поля от Тиаго против Уолкотта.
2'
Уокер-Питерс своим прорывом по правому флангу заработал угловой.
1'
Гост на первых минутах стараются атаковать.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Маккарти, Салису, Рэмси, Дженепо, Диалло, Ферри, Янкевиц, Обафеми, Н'Лундулу.
Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Вестергор, Стивенс — Уолкотт, Уорд-Праус, Армстронг, Телла — Адамс, Редмонд.
Запасные: Адриан, Цимикас, Н. Уильямс, Куметио, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Шакири, Вудберн, Фирмино.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Р. Уильямс, Роберстон — Тиаго, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Жота, Мане.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Кевин Френд (Лестер, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и Саутгемптон.
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Комментарии(1)
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Андрей (Odessa)
08.05.2021 в 22:33
А звідки 0:3? Хто забивав?
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон" 08.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Саутгемптон", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Саутгемптон" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 04.01.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Ральф Хассенхюттль разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон" можно посмотреть 08.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Ньюкасл - 24.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий поединок команды "Саутгемптон" был сыгран против Лестер Сити - 30.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Саутгемптон" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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