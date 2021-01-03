Лестер Сити - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведения матча: 07.05.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 03.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Стив Брюс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против "Саутгемптон" - 30.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился ничьей.
Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс
Предыдущий матч команды Ньюкасл был сыгран против Арсенал - 02.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Арсенал.
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