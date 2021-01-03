Лестер Сити - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Ньюкасл Юнайтед без побед над Лестер Сити в последних 4 играх.

Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити с 13 голами. Каллум Вилсон забил 10 раз за Ньюкасл Юнайтед

Джонни Эванс получил больше всего желтых карточек (7) в Лестер Сити. Исаак Гайден получил 8 в Ньюкасл Юнайтед.

Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 13 месте в таблице с 43 очками. Сейчас они на 17 месте с 36 очками.

Ньюкасл Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.

Лестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.

Лестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иНьюкасл Юнайтед, когда Лестер Сити играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Ньюкасл Юнайтед 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Лестер Сити выигрывает первый тайм в 28% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 19% матчей.

Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 19%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.

Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.

Команда Лестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.

Команда Лестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 4, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.

В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 1 гол(а).

Лестер Сити забивает 2.2 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Лестер Сити (в среднем).

Лестер Сити забивает 1.63 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Ньюкасл Юнайтед - 2.8.

Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Ньюкасл Юнайтед - 1.

В прошлом сезоне Лестер Сити выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (5-0 дома и 3-0 на выезде)

Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 7 матчах.

Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

За последние 15 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 6 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 19-10 в пользу команды Лестер Сити.

Лестер Сити не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 8 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 31 встреч, команда Лестер Сити выиграла 12 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-32 в пользу команды Лестер Сити

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 39% голов между минутами 76-90?