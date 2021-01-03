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Лестер Сити - Ньюкасл онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 07 мая 2021, 22:00 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Даррен Ингланд
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 1
Обновить
30'
Ньюкасл
Ньюкасл
Ход матча
22' Джозеф Уиллок
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
54%
Ничья
23%
Ньюкасл
23%
П1: 2.28 Х: 3.58 П2: 3.20
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 2.28 Х: 3.58 П2: 3.20
П1: 2.32 Х: 3.62 П2: 3.09
П1: 2.40 Х: 3.50 П2: 2.85
Интересные факты
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Лестер Сити в последних 4 играх.
  • Джейми Варди лучший бомбардир Лестер Сити с 13 голами. Каллум Вилсон забил 10 раз за Ньюкасл Юнайтед
  • Джонни Эванс получил больше всего желтых карточек (7) в Лестер Сити. Исаак Гайден получил 8 в Ньюкасл Юнайтед.
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 13 месте в таблице с 43 очками. Сейчас они на 17 месте с 36 очками.
  • Ньюкасл Юнайтед не проигрывает в последних 4 играх.
  • Лестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.
  • Лестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иНьюкасл Юнайтед, когда Лестер Сити играет дома, 0- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Ньюкасл Юнайтед 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 28% матчей, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 19% матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Ньюкасл Юнайтед выигрывает в 19%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Лестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.
  • Команда Лестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 4, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Лестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Лестер Сити забивает 2.2 гола за матч против команды Ньюкасл Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед забивает 0.6 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Лестер Сити забивает 1.63 гола, играя дома, а Ньюкасл Юнайтед забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Ньюкасл Юнайтед - 2.8.
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Ньюкасл Юнайтед - 1.
  • В прошлом сезоне Лестер Сити выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (5-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 15 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 6 раз, 5 сыграла в ничью и 4 победы команды Ньюкасл Юнайтед. Разница голов 19-10 в пользу команды Лестер Сити.
  • Лестер Сити не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 8 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 31 встреч, команда Лестер Сити выиграла 12 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-32 в пользу команды Лестер Сити
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 39% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Лестер Сити
7
Побед
11
Игр
3
Побед
Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
03.01.2021 - 16:15 Ньюкасл 1 - 2 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 16:45 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
29.09.2019 - 18:15 Лестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2018
12.04.2019 - 21:45 Лестер Сити 0 - 1 Завершен Ньюкасл
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2022
30.04.2021 - 22:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2020/2021
26.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2020/2021
22.04.2021 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Вест Бромвич Альбион В
Кубок Англии 2020/2021
18.04.2021 - 20:30 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 16:05 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Лестер Сити П
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Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2020/2021
17.04.2021 - 14:30 Ньюкасл 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Бернли 1 - 2 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2020/2021
04.04.2021 - 16:05 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
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Главные события
22'
Джозеф Уиллок ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
54%
Ничья
23%
Ньюкасл
23%
П1: 2.28 Х: 3.58 П2: 3.20
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.50
П1: 2.28 Х: 3.58 П2: 3.20
П1: 2.32 Х: 3.62 П2: 3.09
П1: 2.40 Х: 3.50 П2: 2.85
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
3
Уэсли Фофана
6
Джонни Эванс
4
Чаглар Сёюнджю
27
Тимоти Кастань
10
Мэдисон, Джеймс
25
Ндиди, Вилфред
8
Юри Тилеманс
21
Рикардо
14
Келечи Ихеаначо
9
Джейми Варди
1
Мартин Дубравка
23
Мерфи, Джакоб
17
Эмиль Крафт
18
Федерико Фернандес
3
Пол Дамметт
11
Мэтт Ритчи
28
Джозеф Уиллок
10
Сен-Максимен, Аллан
8
Джонджо Шелви
24
Мигель Альмирон
13
Вилсон, Каллум
Стартовый состав
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 13
    Вилсон, Каллум
    Нападающий
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
    22
  • 10
    Сен-Максимен, Аллан
    Нападающий
  • 8
    Джонджо Шелви
    Полузащитник
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 18
    Федерико Фернандес
  • 3
    Пол Дамметт
    Защитник
  • 11
    Мэтт Ритчи
    Полузащитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 26
    Деннис Прает
    Полузащитник
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 19
    Дженгиз Ундер
    Полузащитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 9
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 7
    Энди Кэрролл
    Нападающий
  • 5
    Киран Кларк
  • 12
    Гэйл, Дуайт
    Нападающий
  • 29
    Гиллеспи, Марк
    Вратарь
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 15
    Льюис Джамал
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 19
    Манкильо, Хави
    Защитник
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Стив Брюс
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
2
Удары в створ
2
2
Удары мимо
3
5
Штрафные
5
1
Сейвы
2
4
Фолы
4
1
Блокировано ударов
1
1
Офсайды
1
1
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
Инфо
К слову, Уиллок стал первым футболистом Ньюкасла с голами в четырех подряд матчах АПЛ со времен Паписса Сиссе, который в апреле 2012 года забивал в шести матчах кряду.
25'
Опасный момент
А вот и первый момент Лестера! Дубравка потащил удар головой Фофаны после навеса Тиллеманса со штрафного.
Инфо
Джозеф Уиллок забил 5-й мяч в текущем розыгрыше АПЛ. В первой половине сезона в составе Арсенала 21-летний англичанин набрал 6 очков (3+3) в 5 матчах группового этапа Лиги Европы.
22'
Гоооол!!!
Уиллок! 1:0. Ньюкасл закономерно выходит вперед – форвард Сорок после грубейшей ошибки Сёюнджю выскочил на Шмейхеля и четко пробил в дальний угол.
17'
Опасный момент
Шмейхель творит чудеса! Датчанин потащил в упор удар Сен-Максимена после идеальной контратаки Ньюкасла. Каспер невероятен!
14'
Опасный момент
Ух! Фернандес головой замыкал подачу Шелви со штрафного – не хватило пары десятков сантиметров.
11'
Два удара Ричи блокированы игроками Лестера. Сороки активизировались в последние минуты.
10'
Уилсон заработал опасный штрафной. Форвард Ньюкасла хотел пенальти, но на повторе четко видно, что защитник Лестера фолил за пределами штрафной.
7'
А теперь Мэддисон сам пробивал с дальней дистанции – легкий сэйв от Дубравки.
6'
Сейв - (Ньюкасл)
6'
Опасный момент
Удар по воротам Мэдисон, Джеймс - (Лестер Сити)
5'
Опасный момент
Удар от ворот - (Ньюкасл)
Свисток
Матч начался
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Анонс матча Лестер Сити - Ньюкасл 07.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 07.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой Ньюкасл (Ньюкасл):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Лестер Сити, тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 03.01.2021 закончилось с таким счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Стив Брюс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Ньюкасл можно посмотреть 07.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Ньюкасл, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий поединок команды Лестер Сити был сыгран против "Саутгемптон" - 30.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Предыдущий матч команды Ньюкасл был сыгран против Арсенал - 02.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча Лестер Сити - Ньюкасл онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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