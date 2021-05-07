  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лидс Юнайтед - Тоттенхэм Смотреть онлайн
В тренде

Лидс Юнайтед - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 мая 2021, 14:30 - Элланд Роуд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Лидс Юнайтед
Лидс
1 - 0
Обновить
24'
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
13' Стюарт Даллас
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
30%
Ничья
30%
Тоттенхэм
40%
П1: 2.19 Х: 3.91 П2: 3.14
П1: 1.95 Х: 4.00 П2: 3.40
П1: 2.19 Х: 3.91 П2: 3.14
П1: 2.15 Х: 3.86 П2: 3.27
П1: 2.05 Х: 3.80 П2: 3.30
Интересные факты
  • Патрик Бэмфорд лучший бомбардир Лидс Юнайтед с 14 голами. Гарри Кейн забил 21 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Год назад, Тоттенхэм Хотспур была на 9 месте в таблице с 49 очками. Сейчас они на 5 месте с 56 очками.
  • Лидс Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.
  • Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур 2-1. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 24% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 52% матчей.
  • Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 52%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Лидс Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Недавнее выступление команды Лидс Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.
  • Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 1, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 3 гол(а).
  • Лидс Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).
  • Лидс Юнайтед забивает 1.61 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 3.
  • У команды Лидс Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 1.2.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 13 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 7 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 19-15 в пользу команды Лидс Юнайтед.
  • Лидс Юнайтед не забивает в 6 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 26 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 10 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-34 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 22% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лидс Юнайтед
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
02.01.2021 - 14:30 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2020/2021
19.04.2021 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2020/2021
10.04.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 2 - 1 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 21:15 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед П
Показать больше
Новости команд
Главные события
ГООЛ! Стюарт Даллас
13'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Лидс Юнайтед
30%
Ничья
30%
Тоттенхэм
40%
П1: 2.19 Х: 3.91 П2: 3.14
П1: 1.95 Х: 4.00 П2: 3.40
П1: 2.19 Х: 3.91 П2: 3.14
П1: 2.15 Х: 3.86 П2: 3.27
П1: 2.05 Х: 3.80 П2: 3.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Патрик Бэмфорд
    Нападающий
  • 22
    Джек Харрисон
    Полузащитник
  • 18
    Тайлер Робертс
    Нападающий
  • 43
    Матеуш Клич
  • 15
    Стюарт Даллас
    Полузащитник
    13
  • 5
    Робин Кох
    Защитник
  • 10
    Алиоски, Эзгиян
    Полузащитник
  • 21
    Стрёйк, Паскал
    Защитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 2
    Айлинг, Люк
    Защитник
  • 23
    Иллан Меслиер
  • 17
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 24
    Серж Орье
    Защитник
  • 4
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 11
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 7
    Сон Хын-Мин
Запасные игроки
  • 23
    Калвин Филлипс
    Полузащитник
  • 13
    Касилла, Кико
    Вратарь
  • 18
    Рафинья
    Защитник
  • 24
    Дэвис, Лейф
    Защитник
  • 46
    Джейми Шеклтон
  • 20
    Родриго Морено
  • 17
    Поведа, Иан
    Нападающий
  • 28
    Гаэтано Берарди
    Защитник
  • 19
    Хернандез, Пабло
    Полузащитник
  • 17
    Мусса Сиссоко
    Полузащитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 7
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 11
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 12
    Джо Харт
    Вратарь
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
Тренеры
  • Марсело Бьелса
  • Mason, Ryan
Статистика матча
62%
Владение мячом
38%
2
Угловые
2
2
Удары в створ
Сейвы
1
2
Удары мимо
2
2
Штрафные
4
4
Фолы
2
1
Блокировано ударов
2
Live Zone
Трансляция
Инфо
4-0 по ударам в пользу Лидса после первой трети тайма. Счет по игре.
Инфо
Это уже 8-й гол Далласа в сезоне 2020-2021. Как тут не вспомнить, что именно Стюарт недавно дублем поставил на колени Ман Сити. Эксперт по статусным клубам.
14'
Гоооол!!!
Лидс открывает счет в матче! Льорис справился с первым ударом, но на добивании никто не помешал Стюарту Далласу расстрелять сетку с нескольких метров.
9'
Стрейк бил с лета после подачи углового – мяч ушел выше ворот. Неожиданная активность от Лидса на первых минутах, а вот Тоттенхэм пока в тени.
4'
Опасный момент
Льорис потащил удар Бэмфорда в дальний угол. Первый момент в матче!
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
О турнирном положении команд. Тоттенхэм замыкает топ-6 с 5 очковым отставанием от зоны Лиги Чемпионов. Лидс идет на 11-м месте без особых перспектив на попадание в еврокубки.
Стартовые составы команд:
Лидс: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски – Кох, Даллас, Клих, Робертс, Харрисон – Бэмфорд.
Тоттенхэм: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Орье – Хейбьерг, Ло Селсо, Сон, Алли, Бэйл – Кейн.
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 35-го тура чемпионата Англии между Лидсом и Тоттенхэмом. Поединок на Элланд Роуд начнется в 14:30 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 23:15 - Вчера Боавишта Боавишта 1 Тондела Тондела 1 Завершен 22:00 - Вчера Ланс Ланс 0 Лилль Лилль 3 Завершен 22:00 - Вчера Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 Эльче Эльче 0 Завершен 22:00 - Вчера Лестер Сити Лестер Сити 2 Ньюкасл Ньюкасл 4 Завершен 21:45 - Вчера Генк Генк 3 Брюгге Брюгге 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Лидс Юнайтед - "Тоттенхэм" 08.05.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Элланд Роуд.

Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лидс Юнайтед (Лидс) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Тоттенхэм", тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 02.01.2021 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марсело Бьелса и Mason, Ryan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Тоттенхэм" можно посмотреть 08.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лидс Юнайтед - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия

Прошедший поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Следите за результатами матча Лидс Юнайтед - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен