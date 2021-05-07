Лидс Юнайтед - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Патрик Бэмфорд лучший бомбардир Лидс Юнайтед с 14 голами. Гарри Кейн забил 21 раз за Тоттенхэм Хотспур

Год назад, Тоттенхэм Хотспур была на 9 месте в таблице с 49 очками. Сейчас они на 5 месте с 56 очками.

Лидс Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.

Наиболее популярный счет между Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур 2-1. 4 игры закончились с этим результатом.

Лидс Юнайтед выигрывает первый тайм в 24% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 52% матчей.

Лидс Юнайтед выигрывает первую половину матча в 24% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 52%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Лидс Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Недавнее выступление команды Лидс Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лидс Юнайтед.

Команда Лидс Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Команда Тоттенхэм Хотспур проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лидс Юнайтед (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Лидс Юнайтед выиграла 1, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.

В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 3 гол(а).

Лидс Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола против команды Лидс Юнайтед (в среднем).

Лидс Юнайтед забивает 1.61 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.91 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 3.

У команды Лидс Юнайтед серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Лидс Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Лидс Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лидс Юнайтед% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лидс Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур - 1.2.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 13 встреч когда команда Лидс Юнайтед играла дома, команда Лидс Юнайтед выиграла 7 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 19-15 в пользу команды Лидс Юнайтед.

Лидс Юнайтед не забивает в 6 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 26 встреч, команда Лидс Юнайтед выиграла 10 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-34 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур

Вы знали, что Лидс Юнайтед забил 22% голов между минутами 46-60?

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 0-15?