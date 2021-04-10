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Вердер - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Кубок Германии - 30 апреля 2021, 21:30 - Везерштадион
Главный судья: Графе, Мануэль
Рейтинг матча:
Вердер
Бремен
0 - 0
Обновить
37'
РБ Лейпциг
Лейпциг
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вердер
30%
Ничья
30%
РБ Лейпциг
40%
П1: 9.95 Х: 4.07 П2: 1.40
П1: 9.00 Х: 4.00 П2: 1.40
П1: 9.95 Х: 4.07 П2: 1.40
П1: 9.77 Х: 3.40 П2: 1.51
П1: 9.00 Х: 4.50 П2: 1.38
Интересные факты
  • Вердер Бремен без побед над РБ Лейпциг в последних 4 играх.
  • Вердер Бремен имеет проигрышную серию из 4 матчей дома
  • Вердер Бремен проиграл 4 матчей подряд.
  • Вердер Бремен выигрывает первый тайм в 31% матчей, РБ Лейпциг выигрывает в 40% матчей.
  • Вердер Бремен выигрывает первую половину матча в 31% случаев, РБ Лейпциг выигрывает в 40%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • РБ Лейпциг's performance of the last 5 matches is better than Вердер Бремен's.
  • Команда РБ Лейпциг проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вердер Бремен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Вердер Бремен выиграла 1, команда РБ Лейпциг выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда РБ Лейпциг.
  • В их последнюю встречу команда РБ Лейпциг победила в 3 гол(а).
  • Вердер Бремен забивает 0.6 гола за матч против команды РБ Лейпциг, а РБ Лейпциг забивает 2.6 гола против команды Вердер Бремен (в среднем).
  • Вердер Бремен забивает 1.32 гола, играя дома, а РБ Лейпциг забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вердер Бремен и РБ Лейпциг - 3.2.
  • Когда Вердер Бремен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вердер Бремен% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Вердер Бремен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вердер Бремен% своих матчей.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вердер Бремен и РБ Лейпциг - 2.
  • За последние 5 встреч когда команда Вердер Бремен играла дома, команда Вердер Бремен выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 2 победы команды РБ Лейпциг. Разница голов 9-7 в пользу команды РБ Лейпциг.
  • Во время последних 12 встреч, команда Вердер Бремен выиграла 3 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда РБ Лейпциг выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 24-14 в пользу команды РБ Лейпциг
Личные встречи
Вердер
2
Побед
10
Игр
7
Побед
РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Вердер 1 - 4 Завершен РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
12.12.2020 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Вердер
Чемпионат Германии 2019/2020
15.02.2020 - 16:45 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершен Вердер
Чемпионат Германии 2019/2020
21.09.2019 - 19:15 Вердер 0 - 3 Завершен РБ Лейпциг
Последние матчи - Вердер
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Унион 3 - 1 Завершен Вердер П
Чемпионат Германии 2020/2021
21.04.2021 - 21:30 Вердер 0 - 1 Завершен Майнц П
Чемпионат Германии 2020/2021
18.04.2021 - 16:30 Боруссия 4 - 1 Завершен Вердер П
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Вердер 1 - 4 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2020/2021
04.04.2021 - 16:30 Штутгарт 1 - 0 Завершен Вердер П
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Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2020/2021
25.04.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершен Штутгарт В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.04.2021 - 19:30 Кёльн 2 - 1 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2020/2021
16.04.2021 - 21:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Хоффенхайм Н
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Вердер 1 - 4 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершен Бавария П
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вердер
30%
Ничья
30%
РБ Лейпциг
40%
П1: 9.95 Х: 4.07 П2: 1.40
П1: 9.00 Х: 4.00 П2: 1.40
П1: 9.95 Х: 4.07 П2: 1.40
П1: 9.77 Х: 3.40 П2: 1.51
П1: 9.00 Х: 4.50 П2: 1.38
Составы команд
23
Иржи Павленка
18
Никлас Мойсандер
36
Кристиано Дель Гроссо
13
Милош Велькович
6
Людвиг Аугустинссон
19
Джошуа Сарджент
34
Мбом, Жан Мануэль
35
Максимилиан Эггештайн
23
Теодор Гебре Селассие
9
Дейви Зельке
11
Никлас Фуллкруг
1
Петер Гулачи
6
Уилли Орбан
6
Ибраима Конате
5
Упамекано, Дайот
44
Кевин Кампль
22
Мукьеле, Норди
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
8
Амаду Хайдара
3
Анджелино
19
Сорлоф, Александр
9
Забитцер Марсель
Стартовый состав
  • 9
    Дейви Зельке
    Нападающий
  • 11
    Никлас Фуллкруг
    Нападающий
  • 6
    Людвиг Аугустинссон
  • 19
    Джошуа Сарджент
  • 34
    Мбом, Жан Мануэль
    Полузащитник
  • 35
    Максимилиан Эггештайн
    Полузащитник
  • 23
    Теодор Гебре Селассие
    Защитник
  • 18
    Никлас Мойсандер
    Защитник
  • 36
    Кристиано Дель Гроссо
    Защитник
  • 13
    Милош Велькович
    Защитник
  • 23
    Иржи Павленка
    Вратарь
  • 19
    Сорлоф, Александр
    Нападающий
  • 9
    Забитцер Марсель
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 5
    Упамекано, Дайот
    Защитник
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Мохвальд
    Полузащитник
  • 15
    Юя Осако
  • 10
    Леонардо Биттенкурт
    Полузащитник
  • 20
    Романо Шмид
  • 33
    Рикманн, Джулиан
    Защитник
  • 29
    Патрик Эррас
    Полузащитник
  • 44
    Филипп Баргфреде
    Полузащитник
  • 43
    Dinkci, Eren
    Нападающий
  • 33
    Мартинес Хосеп
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 14
    Тайлер Адамс
  • 16
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
Тренеры
  • Флориан Кофельдт
  • Юлиан Нагельсманн
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
8
Штрафные
6
6
Фолы
5
Офсайды
3
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
8
1
Угловые
3
1
Сейвы
1
Блокировано ударов
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
38'
Уголовой
Подача с углового на правом фланге от Анхелиньо так и не завершилась ударом.
36'
Опасный момент
К Вельковичу перед чужой вратарской отскочила подача углового с правого фланга, но удар в завершении не получился.
35'
Желтая карточка
Фюлькруг отправился на газон, после явного фола Айдара на чужой половине.
34'
Забитцер пробросил между Гроссу в левом фланге атаки, но затем был сбит соперником.
32'
Подача от Забитцера с левого фланга была перехвачена в центре штрафной.
30'
Опасный момент
Да как же сейчас не попал в ворота Саргент?! Выиграл силовую борьбу перед чужой штрафной у Конате, после скидки Зельке, но пробил в сторону от правой штанги!
27'
Велькович толкнул в спину Ольмо при подаче с правого фланга в центр штрафной, но это была борьба, по мнению арбитра.
25'
Повреждение получил Конате в верховой борьбе против Зельке в центре поля.
23'
Офсайд
Офсайд был у Серлота в левом фланге чужой штрафной, а уже после этого последовал неудачный удар в дальний угол.
22'
Серлот с правого фланга штрафной сбросил на Ольмо, но Дани не дали пробить.
21'
Саргента опередил внутри своей штрафной на мяче Забитцер, за что и получил толчок в спину.
19'
Греффе таки дал фол за накладку от Аугустинссон в левом фланге атаки против Мукиэле.
18'
Конате толчком в спину отправил Зельке на газон на чужой половине.
17'
Мукиэле получил мяч в правом фланге атаки, после чего нанес неточный удар под дальнюю штангу.
16'
Попытка дальнего удара от Ольмо прошла намного выше ворот.
14'
РБ не отдает мяч соперникам. Широкий розыгрыш.
13'
Опасный подкат от Кампля в центре поля под Эггештайна.
12'
Офсайд
И еще один офсайд в левом фланге атаки для Анхелиньо.
11'
Павленка снял высокую подачу Анхелиньо со штрафного на правом фланге.
10'
Попытка Кампля пробить от полукруга у чужой штрафной была блокирована. Угловой в левом фланге.
9'
Не выпустили Серлота в контратаку через левый фланг.
7'
Подача с левого фланга от Забитцера была блокирована.
5'
Опасный момент
Саргента вывели в левый фланг штрафной передачей на ход, но удар низом в центр ворот прочитал Гулачи.
5'
Опасный момент
Ольмо зашел в правый фланг штрафной на рывке, но в ближний пробил слишком высоко.
4'
Удар с левого фланга штрафной от Забитцера в дальний угол был блокирован.
4'
Опасный момент
Павленка классно на линии парировал удар головой от Серлота под опорную ногу, в завершении подачи с левого фланга от Анхелиньо!
2'
Анхелиньо с левого фланга исполнял прострел, но Эггештайн чуть не срезал его в свои ворота от лицевой границы штрафной. Красивая получилась свечка.
1'
Офсайд
Офсайд у Анхелиньо при передаче в левый фланг атаки.
1'
Фол в центре поля против Ольмо от Заргента.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Мартинес, Поульсен, Форсберг, Хван, Адамс, Клостерманн, Нкунку, Лаймер, Хенрихс
РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано, Конате — Мукиэле, Айдара, Кампль, Анхелиньо — Забитцер, Ольмо — Серлот.
Запасные: Цеттерер, Мовальд, Осако, Битенкур, Шмид, Эррас, Рикманн, Динкчи, Баргфреде.
Вердер: Павленка — Гросс, Велькович, Мойсандер — Аугустинссон, Саргент, Эггештайн, Мбом, Гебре Селасси — Фюлькруг, Зельке.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Мануэль Грефе (Берлин, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка Кубка Германии. На поле стадиона "Везерштадион" (Бремен, Германия) сыграют бременский Вердер и РБ Лейпциг.
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Анонс матча Вердер - "РБ Лейпциг" 30.04.2021, Кубок Германии

Противостояние между командой Вердер (Бремен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Германии 2022, матч начнется на стадионе Везерштадион.

Дата проведения матча: 30.04.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вердер (Бремен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "РБ Лейпциг", тогда как команда Вердер осталась с поражением. Столкновение Вердер и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Флориан Кофельдт и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вердер - "РБ Лейпциг" можно посмотреть 30.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Германии. Текстовую трансляцию матча Вердер - "РБ Лейпциг", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вердер (Бремен)
Год основания Вердер (Бремен): 1899
Страна: Германия
Тренер: Флориан Кофельдт

Предыдущий матч команды Вердер был сыгран против "Унион" - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Унион".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Штутгарт - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

Следите за результатами матча Вердер - "РБ Лейпциг" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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