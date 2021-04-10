Вердер - РБ Лейпциг онлайн трансляция матча

Анонс матча Вердер - "РБ Лейпциг" 30.04.2021, Кубок Германии

Противостояние между командой Вердер (Бремен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Германии 2022, матч начнется на стадионе Везерштадион.

Дата проведения матча: 30.04.2021

Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вердер (Бремен) и командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "РБ Лейпциг", тогда как команда Вердер осталась с поражением. Столкновение Вердер и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Флориан Кофельдт и Юлиан Нагельсманн разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вердер (Бремен)

Год основания Вердер (Бремен): 1899

Страна: Германия

Тренер: Флориан Кофельдт



Предыдущий матч команды Вердер был сыгран против "Унион" - 24.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Унион".

Команда гостей

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Юлиан Нагельсманн



Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Штутгарт - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "РБ Лейпциг".

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