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Барселона - Атлетико онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 08 мая 2021, 17:15 - Камп Ноу . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 2
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перерыв
Атлетико
Мадрид
Ход матча
14' Лемар Томас Вышел: Сауль Ньигес 32' Серхио Бускетс Вышел: Ilaix, Moriba 35' Сауль Ньигес
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
61%
Ничья
17%
Атлетико
22%
П1: 2.23 Х: 3.03 П2: 3.96
П1: 2.05 Х: 3.00 П2: 4.75
П1: 2.23 Х: 3.03 П2: 3.96
П1: 2.36 Х: 3.07 П2: 3.56
П1: 1.73 Х: 3.90 П2: 4.90
Интересные факты
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Атлетико Мадрид в последних 20 встречах.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 11-4-2
  • Лионель Месси лучший бомбардир Барселона с 28 голами. Луис Суарес забил 19 раз за Атлетико Мадрид
  • Лионель Месси отдал больше всего передач в Барселона с 8 передачами. Маркос Льоренте лучший распасовщик Атлетико Мадрид (8 передач)
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иАтлетико Мадрид, когда Барселона играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Барселона выигрывает первый тайм в 53% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 41%.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Недавнее выступление команды Атлетико Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 2, команда Атлетико Мадрид выиграла 2, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Барселона забивает 1.4 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона забивает 2.27 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.43 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Атлетико Мадрид - 2.6.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Атлетико Мадрид - 0.6.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 31 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 18 раз, 9 сыграла в ничью и 4 победы команды Атлетико Мадрид. Разница голов 70-38 в пользу команды Барселона.
  • Последняя гостевая победа Атлетико Мадрид над Барселона была в 2006
  • Игры прошлого года: 2-2 (Барселона дома) и 0-1 (Атлетико Мадрид дома).
  • Барселона не забивает в 0 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Атлетико Мадрид не забивает в 4 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 64 встреч, команда Барселона выиграла 31 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 17 раз. Разница забитых и пропущенных голов 124-90 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Барселона
16
Побед
30
Игр
4
Побед
Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
30.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 2 Завершен Атлетико
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 3 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершен Хетафе В
Кубок Испании 2020/2021
17.04.2021 - 22:30 Барселона 4 - 0 Завершен Атлетик В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 17:15 Эльче 0 - 1 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 22:00 Атлетик 2 - 1 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 20:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Уэска В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 17:15 Атлетико 5 - 0 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 22:00 Бетис 1 - 1 Завершен Атлетико Н
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Главные события
35'
Сауль Ньигес
Серхио Бускетс
Вышел: Ilaix, Moriba
32'
14'
Лемар Томас
Вышел: Сауль Ньигес
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
61%
Ничья
17%
Атлетико
22%
П1: 2.23 Х: 3.03 П2: 3.96
П1: 2.05 Х: 3.00 П2: 4.75
П1: 2.23 Х: 3.03 П2: 3.96
П1: 2.36 Х: 3.07 П2: 3.56
П1: 1.73 Х: 3.90 П2: 4.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
    32
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 22
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
    14
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 23
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
    35
  • 14
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 1
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 19
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Диего Симеоне
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
3
Удары в створ
6
4
Сейвы
13
Штрафные
7
6
Фолы
12
2
Угловые
3
Удары мимо
3
1
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
45'
Целых четыре минуты компенсировано к первому тайму.
44'
Все-таки как активно работают фланги у мадридцев. Корреа прошелся, но Ленгле успевает заблокировать прострел.
43'
Хорошая контра у Атлетико, Карраско по флангу прошел, срезал угол, но вот с ударом затянул, и в итоге накрыли все-таки этот прорыв защитники Барсы.
41'
Опасный момент
Ой-ой-ой! Месси как на велосипеде, как он может, прошел трех защитников Атлетико, изловчился пробить, но Облак кончиками пальцев тянет! Моментище! Так может только Месси. Ну и Облак тоже!
39'
Офсайд
Месси неплохо в разрез на Гризманна отдавал, с намеком на остроту, но боковой зажег офсайд.
37'
Опасный момент
Еще один момент у Атлетико! Корраско с остро угла стреляет, но тер Штеген тянет, Суарес на добивание не успел!
35'
Желтая карточка
Первая желтая в матче, Сауль отличился.
34'
Опасный момент
Ох, моменту Атлетико! Карраско на рывке ушел от защитника и вырезал в центр штрафной на Льоренте, тот пробивал в уголок, но тер Штеген тянет!
31'
Замена
Мориба выходит вместо Бускетса.
31'
Нет, падает Бускетс в центре поля… Не может он продолжать игру. Вынужденная замена и у Бврсы.
30'
Все в порядке с Бускетсом, вернулся он на поле, с ватным тампоном в носу.
29'
Бускетс за межами поля, ему останавливают кровь из носа, а вот Барса сотворила первый удар – Гризманн стукнул мимо после флангового навеса.
28'
Бускетс и Савмч столкнулись головами. Серхио нужна помощь врачей, а Стефан только потер ушибленный лоб.
26'
Очередной затяжной розыгрыш мяча каталонцами ничем не окончился. Куман задумчиво на все это взирает с трибуны.
24'
Примерно три четверти времени мяч у Барселоны, но у хозяев пока что нет ударов по воротам, в то время как у мадридцев три, причем один довольно опасный.
22'
Суаресу досталось локтем по зубам от Пике в центре Поля. Жерар всем своим видом показывает, что он совершенно не виноват.
20'
Опасный момент
Ох, а вот опасная быстрая атака Атлетико – Эрносо после рывка по флангу отдавал на Корреа, тот замыкал, но Пике успел вставить ногу, после чего мяч ушёл на угловой. Было неплохо и очень остро!
17'
Барса подала штрафной с правого фланга, но так просто Атлетико на втором этаже не возьмешь – отбились гости.
16'
15 минут матча прошло, полет спокойный. Опасных моментов и обострений со стороны любой из команд мы не наблюдали пока что.
13'
Замена
Да, первая замена уже на 13-й минуте. Лемар из-за травмы уходит, вместо него Сауль. Неприятный эпизод.
12'
У Лемара проблемы, получил он травму в стыке с кем-то из каталонцев.
10'
Опасный штрафной для Атлетико у угла штрафной, Суарес решил пробить, но тер Штеген без проблем забирает мяч.
8'
Дест пытался пролезть правым флангом, пошел на двух защитников матрасников, но не прошел.
7'
Довольно спокойное начало матча у нас, команды не форсируют события, хотя каталонцы на данный момент больше контролируют мяч.
5'
Вот и Барса флангом прошлась, но подача ушла куда-то далеко к боковой линии.
3'
Первая атака мадридцев – после навеса с правого фланга мяч перелетел в штрафной всех, хотя подача была потенциально опасной.
1'
Свисток
Стартовый свисток, Барса начала с центра поля.
Рональд Куман, между тем, находится на трибуне из-за дисквалификации.
Отметим, что в матче первого круга Атлетико победил со счетом 1:0.
Выходят команды на поле.
Отметим, что обе команды борются за чемпионство. Атлетико лидирует в турнирной таблице с 76 очками, Барса идет на 3-м мете, отставая от лидера на 2 очка.
Судить игру будет Матеу Лаос.
Стартовый состав Атлетико: Облак, Фелипе, Савич, Триппьер, Эрмосо, Лемар, Льоренте, Коке, Карраско, Корреа, Суарес
Стартовый состав Барселоны: Тер Штеген, Лангле, Пике, Мингеза, Альба, Дест, Бускетс, де Йонг, Месси, Педри, Гризманн
Добрый день! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию центрального матча 35 тура чемпионата Испании, в котором Барселона примет Атлетико.
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Комментарии(2)
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Лекарь (село Дарница)
08.05.2021 в 17:40
Рукожопый сайт.. Дебилы, какие нахрен 0:2???
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0
Viktorsumy (Сумы)
08.05.2021 в 17:36
Запізнився на початок, відкриваю сайт а вже 0:2, звідки ці цифри?
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+1
0


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Анонс матча "Барселона" - "Атлетико" 08.05.2021, Чемпионат Испании

Матч между командой "Барселона" (Барселона) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 08.05.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Атлетико", тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 21.11.2020 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико" можно посмотреть 08.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против "Валенсия" - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Эльче - 01.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Барселона" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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