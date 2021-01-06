Ювентус - Милан онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Милан (Милан):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 06.01.2021 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".
Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Беневенто - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.
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