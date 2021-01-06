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Ювентус - Милан онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 09 мая 2021, 21:45 - Альянц Стадиум . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Паоло Валери
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 2
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перерыв
Милан
Милан
Ход матча
45' Браим Диас
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
45%
Ничья
27%
Милан
27%
П1: 4.71 Х: 3.72 П2: 1.82
П1: Х: П2:
П1: 4.71 Х: 3.72 П2: 1.82
П1: 4.34 Х: 3.39 П2: 1.97
П1: 1.81 Х: 3.80 П2: 4.50
Интересные факты
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Милан в последних 11 встречах.
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Домашняя статистика Ювентус в сезоне 13-2-2
  • Выездная статистика Милан в сезоне 13-1-2
  • Криштиану Роналду лучший бомбардир Ювентус с 27 голами. Златан Ибрагимович забил 15 раз за Милан
  • Хуан Куадрадо отдал больше всего передач в Ювентус с 10 передачами. Хакан Чалханоглу лучший распасовщик Милан (8 передач)
  • Хуан Куадрадо получил больше всего желтых карточек (8) в Ювентус. Тео получил 9 в Милан.
  • Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Милан 1-1. 12 игры закончились с этим результатом.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 39% матчей, Милан выигрывает в 53% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 39% случаев, Милан выигрывает в 53%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Милан's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Милан.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Милан.
  • Команда Милан выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Милан (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Милан выиграла 1, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 2 гол(а).
  • Ювентус забивает 1.4 гола за матч против команды Милан, а Милан забивает 1.2 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивает 2.26 гола, играя дома, а Милан забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Милан - 2.6.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Милан лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Милан проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Милан% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Милан - 0.4.
  • Ювентус пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • За последние 31 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Милан. Разница голов 45-28 в пользу команды Ювентус.
  • Последняя гостевая победа Милан над Ювентус была в 2012
  • Игры прошлого года: 1-0 (Ювентус дома) и 4-2 (Милан дома).
  • Ювентус не забивает в 2 из их 18 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Милан не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 72 встреч, команда Ювентус выиграла 32 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Милан выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 99-76 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Милан забил 23% голов между минутами 46-60?
  • В Серия А, Ювентус одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
Ювентус
18
Побед
25
Игр
3
Побед
Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 21:45 Милан 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021
07.07.2020 - 22:45 Милан 4 - 2 Завершен Ювентус
Кубок Италии 2021
12.06.2020 - 22:00 Ювентус 0 - 0 Завершен Милан
Кубок Италии 2021
13.02.2020 - 21:45 Милан 1 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
02.05.2021 - 19:00 Удинезе 1 - 2 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 16:00 Фиорентина 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 21:45 Ювентус 3 - 1 Завершен Парма В
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 16:00 Аталанта 1 - 0 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
11.04.2021 - 16:00 Ювентус 3 - 1 Завершен Дженоа В
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2020/2021
01.05.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Беневенто В
Чемпионат Италии 2020/2021
26.04.2021 - 21:45 Лацио 3 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2020/2021
21.04.2021 - 19:30 Милан 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2020/2021
18.04.2021 - 13:30 Милан 2 - 1 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2020/2021
10.04.2021 - 19:00 Парма 1 - 3 Завершен Милан В
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Новости команд
Главные события
45'
Браим Диас ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
45%
Ничья
27%
Милан
27%
П1: 4.71 Х: 3.72 П2: 1.82
П1: Х: П2:
П1: 4.71 Х: 3.72 П2: 1.82
П1: 4.34 Х: 3.39 П2: 1.97
П1: 1.81 Х: 3.80 П2: 4.50
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
3
Джорджио Кьеллини
4
Маттейс де Лигт
14
Уэстон Маккенни
22
Федерико Кьеза
25
Адриен Рабио
30
Родриго Бентанкур
16
Хуан Куадрадо
7
Криштиану Роналду
9
Альваро Мората
99
Джанлуиджи Доннарумма
2
Давиде Калабрия
24
Симон Кьер
23
Фикайо Томори
19
Тео
22
Беннасе, Исмаель
79
Франк Кесси
56
Саелемакезерс, Алексис
21
Браим Диас
10
Хакан Чалханоглу
11
Златан Ибрагимович
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 11
    Златан Ибрагимович
    Нападающий
  • 56
    Саелемакезерс, Алексис
    Полузащитник
  • 21
    Браим Диас
    Полузащитник
    45
  • 10
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 22
    Беннасе, Исмаель
    Полузащитник
  • 79
    Франк Кесси
    Защитник
  • 2
    Давиде Калабрия
    Защитник
  • 24
    Симон Кьер
    Защитник
  • 23
    Фикайо Томори
    Защитник
  • 19
    Тео
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 10
    Арон Рэмзи
    Полузащитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 33
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 20
    Kalulu, Pierre
    Защитник
  • 18
    Суалихо Мейте
    Полузащитник
  • 17
    Рафаэл Леау
    Нападающий
  • 20
    Хог, Дженс
    Полузащитник
  • 13
    Алессио Романьоли
    Защитник
  • 12
    Анте Ребич
    Нападающий
  • 9
    Марио Манджукич
    Нападающий
  • 8
    Сандро Тонали
  • 5
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 46
    Маттео Габбия
Тренеры
  • Андреа Пирло
  • Стефано Пиоли
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
7
Штрафные
11
4
Угловые
1
11
Фолы
6
4
Удары мимо
2
3
Блокировано ударов
2
Офсайды
1
Удары в створ
2
2
Сейвы
Live Zone
Трансляция
Милан на очень солидном уровень провел первый тайм выездного матча против Ювентуса – и хотя в Турине равный футбол, нельзя сказать, что «россо-нери» не заслужили на забитый мяч. Посмотрим, чем Криштиану Роналду и компания ответят после перерыва.
45+4'
Свисток
Первый тайм завершен! Милан за счет гола-красавца Браима Диаса в Турине обыгрывает Ювентус.
45+1'
Гоооол!!!
Диас! Сумасшедший удар Браима! Испанец с угла штрафной по идеальной траектории закрутил мяч в дальний угол. Милан повел 1:0!
45'
Инфо
К первому тайму добавлены две минуты.
43'
Эрнандес еще раз вспахал свой фланг – мяч после неприятного рикошета от Де Лигта оказался в руках Щесны.
39'
Де Лигт в верховой дуэли ударил по голове Ибрагимовича. Оказывается, Златану тоже бывает больно.
35'
Опасный момент
Эрнандес выложил мяч на пустые ворота для Ибрагимовича – Алекс Сандро в последний момент вынес мяч на угловой!
30'
Опасный момент
Доннарумма ошибся на выходе, но Кьеллини простил Милан и не попал головой в пустые ворота!
26'
Доннарумма сейчас опасно погулял в центре поля. Повезло Милану, что не было какого-то непредвиденного отскока.
21'
Диас снова на острие атаки Милана! Браим получил шанс пробить по воротам Юве метров с 22-х – получилось плотно, но прямо в Щесны.
18'
Милан за счет быстрой перепасовки доставил мяч к Диасу, однако Браим под плотной опекой пробил выше ворот.
17'
Кьеллини смело подставился под могучий дальний удар Ибрагимовича. Щесны, вероятно, благодарен капитану.
13'
Высокий темп взяли Юве и Милан – и тем не менее, вратари в игру все еще не вступали.
7'
Обменялись команды позиционными атаками без угрозы для ворот.
3'
И сразу же угловой у ворот Милана – Ибрагимович помогает своим в обороне.
1'
Матч начался! Кто сегодня вечером станет ближе к Лиге Чемпионов?
Инфо
Матч первого круга на Сан-Сиро закончился победой Юве со счетом 3:1, а главным героем в тот вечер стал автор дубля Федерико Кьеза.
Время ознакомиться со стартовыми составами:
Ювентус: Щесны – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро – Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза – Мората, Роналду.
Милан: Доннарумма – Эрнандес, Томори, Кьер, Калабриа – Беннасер, Кесси, Чалханоглу, Диас, Салемакерс – Ибрагимович.
Инфо
Потенциально цена матча – несколько десятков миллионов евро. Все дело в том, что за 5 туров до конца сезона Ювентус и Милан имеют одинаковое количество очков и ведут борьбу с Аталантой и Наполи за три места в Лиге Чемпионов. Кто-то из этого квартета окажется лишним.
Вечер добрый! UA-Футбол приглашает на один из самых статусных матчей уик-энда во всем мировом футболе! В 21:45 по Киеву в Турине прозвучит стартовый свисток поединка 35-го тура Серии А между Ювентусом и Миланом. Оставайтесь с нами!
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Анонс матча "Ювентус" - Милан 09.05.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч начнется на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 09.05.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой Милан (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда Милан осталась с поражением. Столкновение Милан и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 06.01.2021 закончилось с такими результатами: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Стефано Пиоли разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - Милан можно посмотреть 09.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Прошедший поединок команды "Ювентус" был сыгран против Удинезе - 02.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команды Милан был сыгран против Беневенто - 01.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча "Ювентус" - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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