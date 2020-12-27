Тоттенхэм - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 13 передачами. Педро Нето лучший распасовщик Вулверхэмптон (6 передач)

Пьер Хейбьерг получил больше всего желтых карточек (8) в Тоттенхэм Хотспур. Рубен Невеш получил 7 в Вулверхэмптон.

Год назад, Вулверхэмптон была на 6 месте в таблице с 55 очками. Сейчас они на 12 месте с 45 очками.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 51% матчей, Вулверхэмптон выигрывает в 22% матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Вулверхэмптон выигрывает в 22%.

Вулверхэмптон's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Недавнее выступление команды Вулверхэмптон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 2, команда Вулверхэмптон выиграла 2, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола за матч против команды Вулверхэмптон, а Вулверхэмптон забивает 2 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур забивает 2.24 гола, играя дома, а Вулверхэмптон забивает 0.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Вулверхэмптон - 3.8.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Когда Вулверхэмптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Вулверхэмптон - 1.6.

Последняя домашняя победа Тоттенхэм Хотспур над Вулверхэмптон была в 2010

За последние 6 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Вулверхэмптон. Разница голов 12-11 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.

Игры прошлого года: 2-3 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 1-2 (Вулверхэмптон дома).

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вулверхэмптон не забивает в 7 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 13 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 6 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-19 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 31-45?