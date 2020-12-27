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Тоттенхэм - Вулверхэмптон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 мая 2021, 16:05 - Tottenham Hotspur Stadium
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
40%
Ничья
20%
Вулверхэмптон
40%
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.05
П1: 1.53 Х: 3.90 П2: 6.00
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.05
П1: 1.54 Х: 4.26 П2: 6.45
П1: 1.57 Х: 4.40 П2: 5.90
Интересные факты
  • Гарри Кейн отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 13 передачами. Педро Нето лучший распасовщик Вулверхэмптон (6 передач)
  • Пьер Хейбьерг получил больше всего желтых карточек (8) в Тоттенхэм Хотспур. Рубен Невеш получил 7 в Вулверхэмптон.
  • Год назад, Вулверхэмптон была на 6 месте в таблице с 55 очками. Сейчас они на 12 месте с 45 очками.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 51% матчей, Вулверхэмптон выигрывает в 22% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Вулверхэмптон выигрывает в 22%.
  • Вулверхэмптон's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Недавнее выступление команды Вулверхэмптон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 2, команда Вулверхэмптон выиграла 2, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 1.8 гола за матч против команды Вулверхэмптон, а Вулверхэмптон забивает 2 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.24 гола, играя дома, а Вулверхэмптон забивает 0.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Вулверхэмптон - 3.8.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Когда Вулверхэмптон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вулверхэмптон% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Вулверхэмптон - 1.6.
  • Последняя домашняя победа Тоттенхэм Хотспур над Вулверхэмптон была в 2010
  • За последние 6 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 2 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Вулверхэмптон. Разница голов 12-11 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Игры прошлого года: 2-3 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 1-2 (Вулверхэмптон дома).
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вулверхэмптон не забивает в 7 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 13 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 6 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Вулверхэмптон выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-19 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 20% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Вулверхэмптон забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Тоттенхэм
2
Побед
6
Игр
2
Побед
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2020/2021
27.12.2020 - 21:15 Вулверхэмптон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Тоттенхэм 2 - 3 Завершен Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Вулверхэмптон 1 - 2 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2018
29.12.2018 - 17:00 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Вулверхэмптон
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 14:30 Лидс Юнайтед 3 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 21:15 Тоттенхэм 4 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
16.04.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 2 Завершен Тоттенхэм Н
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Последние матчи - Вулверхэмптон
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион В
Чемпионат Англии 2022
03.05.2021 - 20:00 Вест Бромвич Альбион 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2020/2021
25.04.2021 - 14:00 Вулверхэмптон 0 - 4 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2020/2021
17.04.2021 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Шеффилд Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
09.04.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Показать больше
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
40%
Ничья
20%
Вулверхэмптон
40%
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.05
П1: 1.53 Х: 3.90 П2: 6.00
П1: 1.53 Х: 4.00 П2: 6.05
П1: 1.54 Х: 4.26 П2: 6.45
П1: 1.57 Х: 4.40 П2: 5.90
Трансляция
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Тоттенгем": Льоріс - Танганга, Даєр, Алдервейрелд, Регульон - Ло Чельсо, Хойб'єрг - Бейл, Аллі, Сон - Кейн.
"Вулвергемптон": Патрісіу - Семеду, Коуді, Се, Хувер - Моутінью, Дендонкер - Гіббс-Вайт, Вітінья, Траоре - Фабіо Сілва.
Вітаємо всіх любителів англійського футболу! UA-Футбол проведе для Вас пряму текстову трансляцію матчу 36-го туру АПЛ, у якому "Тоттенгем" прийматиме "Вулвергемптон".
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Анонс матча "Тоттенхэм" - Вулверхэмптон 16.05.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 16.05.2021
Время начала матча: 16:05

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой Вулверхэмптон (Вулверхэмптон):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Вулверхэмптон и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 27.12.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - Вулверхэмптон можно посмотреть 16.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - Вулверхэмптон , ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Лидс Юнайтед - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Лидс Юнайтед.

Команда гостей

Название: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Год основания Вулверхэмптон (Вулверхэмптон): 1877
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Прошедший поединок команды Вулверхэмптон был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 09.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - Вулверхэмптон онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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