Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Ньюкасл - "Манчестер Сити" 14.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 14.05.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 26.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стив Брюс и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)

Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892

Страна: Англия

Тренер: Стив Брюс



Прошедший матч команды Ньюкасл был сыгран против Лестер Сити - 07.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

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