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Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 14 мая 2021, 22:00 - Сент-Джеймс Парк
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Ньюкасл
Ньюкасл
2 - 2
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перерыв
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
25' Эмиль Крафт 36' Мэтт Ритчи 39' Жоао Кансело 42' Ферран Торрес 44' Родри 45' Жоэлинтон
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
17%
Ничья
33%
Манчестер Сити
50%
П1: 9.71 Х: 4.21 П2: 1.45
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.95
П1: 9.71 Х: 4.21 П2: 1.45
П1: 9.69 Х: 3.66 П2: 1.53
П1: 27.00 Х: 9.20 П2: 1.10
Интересные факты
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Сити в последних 3 играх.
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 13-3-1
  • Каллум Вилсон лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 12 голами. Илкай Гюндоган забил 12 раз за Манчестер Сити
  • Исаак Гайден получил больше всего желтых карточек (8) в Ньюкасл Юнайтед. Фернандиньо получил 5 в Манчестер Сити.
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 13 месте в таблице с 43 очками. Сейчас они на 17 месте с 36 очками.
  • Манчестер Сити не проиграл ни в одном из последних 21 выездных матчей.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 18 матчей на выезде
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ньюкасл Юнайтед иМанчестер Сити, когда Ньюкасл Юнайтед играет дома, 0- 2. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 20% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 54% матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 54%.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Недавнее выступление команды Ньюкасл Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 3, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 2.4 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1.38 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити - 3.2.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити - 1.4.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 35% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Ньюкасл Юнайтед пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 22 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 10 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 29-24 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Игры прошлого года: 2-2 (Ньюкасл Юнайтед дома) и 5-0 (Манчестер Сити дома).
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 44 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 9 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-39 в пользу команды Манчестер Сити
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 22% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Ньюкасл
1
Побед
18
Игр
15
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021
08.07.2020 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 20:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2019 - 14:15 Ньюкасл 2 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2020/2021
07.05.2021 - 22:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2022
02.05.2021 - 16:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 14:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2020/2021
17.04.2021 - 14:30 Ньюкасл 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 14:00 Бернли 1 - 2 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
08.05.2021 - 19:30 Манчестер Сити 1 - 2 Завершен Челси П
Лига Чемпионов 2020/2021
04.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2022
28.04.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Кубок английской лиги 2020/2021
25.04.2021 - 18:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Жоэлинтон
45'
44'
Родри
42'
Ферран Торрес ГООЛ!
39'
Жоао Кансело ГООЛ!
Мэтт Ритчи
36'
ГООЛ! Эмиль Крафт
25'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
17%
Ничья
33%
Манчестер Сити
50%
П1: 9.71 Х: 4.21 П2: 1.45
П1: 29.00 Х: 9.00 П2: 1.95
П1: 9.71 Х: 4.21 П2: 1.45
П1: 9.69 Х: 3.66 П2: 1.53
П1: 27.00 Х: 9.20 П2: 1.10
Составы команд
1
Мартин Дубравка
11
Мэтт Ритчи
3
Пол Дамметт
18
Федерико Фернандес
17
Эмиль Крафт
23
Мерфи, Джакоб
24
Мигель Альмирон
8
Джонджо Шелви
28
Джозеф Уиллок
9
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен, Аллан
33
Скотт Карсон
2
Кайл Уокер
50
Эрик Гарсия
6
Натан Аке
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
21
Илкай Гюндоган
21
Ферран Торрес
9
Жезус, Габриэль
10
Рахим Стерлинг
Стартовый состав
  • 9
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 10
    Сен-Максимен, Аллан
    Нападающий
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 8
    Джонджо Шелви
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 11
    Мэтт Ритчи
    Полузащитник
    36
  • 3
    Пол Дамметт
    Защитник
  • 18
    Федерико Фернандес
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
    25
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
    42
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
    44
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
    39
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 4
    Longstaff, Matthew
    Полузащитник
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 15
    Льюис Джамал
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 29
    Гиллеспи, Марк
    Вратарь
  • 12
    Гэйл, Дуайт
    Нападающий
  • 5
    Киран Кларк
  • 7
    Энди Кэрролл
    Нападающий
  • 19
    Манкильо, Хави
    Защитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
Тренеры
  • Стив Брюс
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
3
Штрафные
3
3
Фолы
3
2
Удары в створ
4
2
Угловые
3
3
Удары мимо
4
2
Сейвы
1
1
Блокировано ударов
1
ЖК
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
45+6'
Гоооол!!!
Мощный удар Жоэлинтона с 11-ти метров! Это 2:2!
45+5'
Нет, все же пенальти.
45+4'
Там усмотрели еще и офсайд? Что за цирк?
45+3'
Аке сфолил в своей штрафной против Жоэлинтона? Пенальти? Ждем решения арбитра!
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
43'
Нет! Не отменят! 1:2!
43'
И отменят такую красоту из-за офсайда? Смотрим повтор!
42'
Гоооол!!!
Подача Гюндогана со штрафного! "Удар скорпиона" от Торреса! Вот это гол! Это шикарно!
Инфо
В последний раз Ньюкасл забивал первым в поединке с Ман Сити в 2015 году. Тогда все закончилось разгромом "сорок" 1:6.
39'
Гоооол!!!
Шальной гол от Канселу! Жоау пробил на удачу в дальний угол! Рикошет от Мерфи - мяч в воротах! 1:1!
36'
Желтая карточка
Желтая Ричи за фол против Жезуса.
35'
Опасный момент
Шелви здорово пробил со штрафного! Мяч попал в перекладину!
34'
Опасный момент
Альмирон разогнал атаку! Передачи не последовало. Альмирон передержал мяч и был сбит Аке. Штрафной для хозяев.
Инфо
Хоть этот матч ничего не решает с турнирной точки зрения, но Челси может что-то почерпнуть из этого поединка для своей подготовки к финалу Лиги чемпионов.
32'
Очень простой удар Гюндогана со штрафного. Ноль проблем для Дубравки.
28'
Все владение Сити вылилось в пропущенный гол. Первый опасный момент "сорок" закончился забитым мячом.
25'
Гоооол!!!
Крафт! Эмиль выиграл верховую борьбу у Канселу и точно пробил головой после подачи Шелви! 1:0!
24'
Опасный момент
Вау! Контратака Ньюкасла! Жоэлинтон ворвался в штрафную и пробил! Мяч попал в Уокера и ушел за лицевую. Угловой.
22'
Стерлинг даже не старался точно прострелить. Ударил прямо в Крафта и заработал угловой.
20'
Удар Канселу - для статистики. Дубравка слишком легко забрал мяч в руки.
18'
Вообще без прессинга от Ньюкасла. Сити владеет мячом и пытается разыграть до верного.
15'
Ман Сити без особого давления ищет свои моменты. "Сороки" почти не прессингуют.
13'
Опасный момент
Канселу подключился по левому флангу и скинул в обострение! Торрес пробил в ближний с 5-ти метров! Рядом со штангой!
11'
Неплохая передача от Торреса, но Илкай пробил просто бездарно. Сильно мимо створа.
8'
Опасный момент
А вот и момент! Жезус пробил из полукруга штрафной после ошибки Дамметта! Рядом со штангой мяч летит.
6'
Сити пытается выйти в атаку через долгий розыгрыш. Много передач от гостей на чужой половине.
3'
Горожане контролируют мяч. Почти без прессинга со стороны Ньюкасла.
1'
Свисток
Матч начался!
Ньюкасл, стартовый состав: Дубравка - Мерфи, Крафт, Фернандес, Дамметт, Ричи - Уиллок, Шелви, Алмирон - Сен-Максимен, Жоэлинтон. Запасные: Гэйл, Жиллеспи, Кларк, Кэрролл, Мэттью Лонгстафф, Шон Лонгстафф, Льюис, Манкильо, Хендрик.
Манчестер Сити, стартовый состав: Карсон - Уокер, Гарсия, Аке, Канселу - Силва, Родри, Гюндоган - Торрес, Жезус, Стерлинг. Запасные: Диас, Ляпорт, Марез, Менди, Палмер, Стоунз, Фернандиньо, Фоден, Штеффен.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: Ньюкасл - Манчестер Сити. Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Ньюкасл - "Манчестер Сити" 14.05.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 14.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 26.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Стив Брюс и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ньюкасл - "Манчестер Сити" можно посмотреть 14.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ньюкасл - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Прошедший матч команды Ньюкасл был сыгран против Лестер Сити - 07.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Ньюкасл - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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