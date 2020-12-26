Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк.
Дата проведения матча: 14.05.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Ньюкасл в предыдущем футбольном матче 26.12.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Стив Брюс и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс
Прошедший матч команды Ньюкасл был сыгран против Лестер Сити - 07.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Ньюкасл.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Челси - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Челси.
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