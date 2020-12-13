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Леванте - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 11 мая 2021, 23:00 - Сьюдад де Валенсия . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хосе Луи Мунуэра Монтеро
Рейтинг матча:
Леванте
Валенсия
0 - 0
Обновить
21'
Барселона
Барселона
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Леванте
29%
Ничья
18%
Барселона
53%
П1: 14.40 Х: 7.78 П2: 1.20
П1: 15.00 Х: 8.00 П2: 1.17
П1: 14.40 Х: 7.78 П2: 1.20
П1: 15.20 Х: 7.59 П2: 1.20
П1: 14.50 Х: 8.20 П2: 1.18
Интересные факты
  • Леванте без побед в последних 5 играх.
  • Домашняя статистика Леванте в сезоне 5-7-5
  • Хосе Луис Моралес лучший бомбардир Леванте с 13 голами. Лионель Месси забил 28 раз за Барселона
  • Хорхе Де Фрутос Себастьян отдал больше всего передач в Леванте с 8 передачами. Лионель Месси лучший распасовщик Барселона (8 передач)
  • Рубен Везу получил больше всего желтых карточек (7) в Леванте. Жорди Альба получил 9 в Барселона.
  • Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Леванте имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Леванте проиграл 4 матчей подряд.
  • Леванте не забивает в последних 3 матчах.
  • Наиболее популярный результат в играх между Леванте иБарселона, когда Леванте играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Леванте выигрывает первый тайм в 28% матчей, Барселона выигрывает в 52% матчей.
  • Леванте выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Барселона выигрывает в 52%.
  • Леванте побеждает в 33% овертаймов, Барселона побеждает в 60%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Леванте.
  • Команда Леванте выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Леванте (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Леванте выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Леванте забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.6 гола против команды Леванте (в среднем).
  • Леванте забивает 0.33 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.2 гола (в среднем).
  • Леванте забивает 1.26 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Леванте и Барселона - 2.4.
  • В ОТ Леванте забивает 0.33 гол(а), а Барселона забивает 1.2 (в среднем).
  • У команды Леванте серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Леванте лидирует 1-0 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Леванте проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Леванте и Барселона - 1.
  • Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.2 мячей.
  • Вы знали, что Леванте забил 23% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Леванте пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • Леванте проиграл последние 4 матчи в Ла Лига.
  • За последние 15 встреч когда команда Леванте играла дома, команда Леванте выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Барселона. Разница голов 36-18 в пользу команды Барселона.
  • Игры прошлого года: 3-1 (Леванте дома) и 2-1 (Барселона дома).
  • Леванте не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 31 встреч, команда Леванте выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-25 в пользу команды Барселона
  • Вы знали, что Барселона забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Леванте
3
Побед
21
Игр
17
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
13.12.2020 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
02.02.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
02.11.2019 - 18:45 Леванте 3 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
27.04.2019 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Леванте
Последние матчи - Леванте
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 15:00 Алавес 2 - 2 Завершен Леванте Н
Чемпионат Испании 2020/2021
30.04.2021 - 22:00 Сельта 2 - 0 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Леванте П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Леванте 0 - 1 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Леванте 1 - 5 Завершен Вильярреал П
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2020/2021
02.05.2021 - 22:00 Валенсия 2 - 3 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
29.04.2021 - 20:00 Барселона 1 - 2 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 17:15 Вильярреал 1 - 2 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2020/2021
22.04.2021 - 23:00 Барселона 5 - 2 Завершен Хетафе В
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Леванте
29%
Ничья
18%
Барселона
53%
П1: 14.40 Х: 7.78 П2: 1.20
П1: 15.00 Х: 8.00 П2: 1.17
П1: 14.40 Х: 7.78 П2: 1.20
П1: 15.20 Х: 7.59 П2: 1.20
П1: 14.50 Х: 8.20 П2: 1.18
Составы команд
13
Айтор Фернандес
3
Алексей Антонов
6
Оскар Дуарте
14
Рубен Везу
20
Хорхе Мирамон
17
Бардхи, Энис
4
Роберто, Суарез Пьер
22
Мелеро, Гонсало
18
Де Фрутос Себастьян, Хорхе
11
Моралес, Хосе Луис
9
Марти, Роджер
22
тер Стеген, Марк-Андре
19
Араухо, Рональд
3
Пике, Жерар
15
Клеман Лангле
5
Серхио Бускетс
11
Усман Дембеле
21
Френки де Йонг
20
Gonzalez, Pedro
18
Альба, Жорди
7
Антуан Гризманн
10
Лионель Месси
Стартовый состав
  • 11
    Моралес, Хосе Луис
    Нападающий
  • 9
    Марти, Роджер
    Нападающий
  • 17
    Бардхи, Энис
    Полузащитник
  • 4
    Роберто, Суарез Пьер
    Защитник
  • 22
    Мелеро, Гонсало
    Полузащитник
  • 18
    Де Фрутос Себастьян, Хорхе
    Нападающий
  • 3
    Алексей Антонов
    Нападающий
  • 6
    Оскар Дуарте
    Защитник
  • 14
    Рубен Везу
    Защитник
  • 20
    Хорхе Мирамон
  • 13
    Айтор Фернандес
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 20
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 16
    Рубен Рочина
    Нападающий
  • 15
    Поштиго, Серхио
    Защитник
  • 12
    Микаэль Мальса
    Полузащитник
  • 7
    Серхио Леон
    Нападающий
  • 43
    Георгий Кочорашвили
  • 2
    Сон
  • 21
    Гомес, Дани
    Нападающий
  • 25
    Шейх Дукур
  • 19
    Карлос Клерк
    Полузащитник
  • 34
    Cardenas, Dani
    Вратарь
  • 23
    Коке
    Защитник
  • 29
    Cantero, Alejandro
    Нападающий
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 20
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 36
    Tenas, Arnau
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 17
    Тринкао
    Нападающий
  • 27
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 24
    Джуниор Фирпо
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 9
    Брайтвайте, Мартин
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
Тренеры
  • Лопес, Пако
  • Рональд Куман
Статистика матча
42%
Владение мячом
58%
1
Удары мимо
2
1
Штрафные
3
3
Фолы
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Блокировано ударов
1
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
19'
Слишком пассивно действует Дембеле на своем фланге. Никакого напряжения на левый фланг обороны соперника. Ноль действий.
17'
Моралес пальнул по воротам после розыгрыша углового. Пристрелка от капитана Леванте.
15'
Гризманн находится на грани офсайда. Француз пытается открываться под финальную передачу, но еще слишком рано. Мяч в ногах полузащитников, но все адресаты перекрыты.
12'
Не получилась атака через правый фланг у Барсы. Дембеле не смог принять передачу.
10'
Высоко располагаются защитники Барсы. Пока от Леванте без прессинга.
8'
Хозяева пытаются разрядить обстановку через владение. Немного рваный темп встречи у нас.
5'
Опасный момент
Де Йонг через паузу разобрался с защитником и кипером! Передача на Педри, можно бить в пустые! Фернандес чудом успел вернуться в рамку и отбить мяч. Мощное начало!
4'
Красивые атаки и длинные забросы гостей с фланга на фланг. Кулес пытаются растянуть оборону соперника.
2'
Опасный момент
Резвая атака Барсы! Розыгрыш на правом фланге закончился тонкой скидкой Де Йонга на Педри. Мощный удар последнего! Мяч выше цели летит.
1'
Свисток
Матч начался!
Леванте, стартовый состав: Фернандес - Мирамон, Везу, Дуарте, Тоно - де Фрутос, Мелеро, Пир, Барди - Рохер, Моралес. Запасные: Гомес, Дукуре, Кантеро, Карденас, Клерк, Коке, Кочорашвили, Леон, Мальса, Постиго, Рочина, Сон.
Барселона, стартовый состав: Тер Штеген - Араухо, Пике, Лангле, Альба - де Йонг, Бускетс, Педри - Месси, Гризманн, Дембеле. Запасные: Брэйтуэйт, Дест, Мингеса, Мориба, Нето, Пуч, Пьянич, Роберто, Тенас, Тринкао, Умтити, Фирпо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура Ла Лиги: Леванте - Барселона. Начало поединка - 23:00.
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Комментарии(1)
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Барселиниус (землянин)
11.05.2021 в 22:34
Может. Но не выйдет.
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Анонс матча Леванте - "Барселона" 11.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Сьюдад де Валенсия.

Дата проведения матча: 11.05.2021
Время начала матча: 23:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Леванте осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Леванте в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лопес, Пако и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Леванте - "Барселона" можно посмотреть 11.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Леванте - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Пако Лопес

Предыдущий поединок команды Леванте был сыгран против "Алавес" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Леванте - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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