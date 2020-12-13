Леванте - Барселона онлайн трансляция матча

Леванте без побед в последних 5 играх.

Домашняя статистика Леванте в сезоне 5-7-5

Хосе Луис Моралес лучший бомбардир Леванте с 13 голами. Лионель Месси забил 28 раз за Барселона

Хорхе Де Фрутос Себастьян отдал больше всего передач в Леванте с 8 передачами. Лионель Месси лучший распасовщик Барселона (8 передач)

Рубен Везу получил больше всего желтых карточек (7) в Леванте. Жорди Альба получил 9 в Барселона.

Барселона имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Леванте имеет проигрышную серию из 3 матчей дома

Леванте проиграл 4 матчей подряд.

Леванте не забивает в последних 3 матчах.

Наиболее популярный результат в играх между Леванте иБарселона, когда Леванте играет дома, 1- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Леванте выигрывает первый тайм в 28% матчей, Барселона выигрывает в 52% матчей.

Леванте выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Барселона выигрывает в 52%.

Леванте побеждает в 33% овертаймов, Барселона побеждает в 60%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Леванте.

Команда Леванте выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Леванте (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Леванте выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Леванте забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.6 гола против команды Леванте (в среднем).

Леванте забивает 0.33 гола в овертайме, а Барселона забивает 1.2 гола (в среднем).

Леванте забивает 1.26 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Леванте и Барселона - 2.4.

В ОТ Леванте забивает 0.33 гол(а), а Барселона забивает 1.2 (в среднем).

У команды Леванте серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Леванте лидирует 1-0 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Леванте проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Леванте и Барселона - 1.

Барселона имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.2 мячей.

Вы знали, что Леванте забил 23% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Леванте пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Барселона забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.

Леванте проиграл последние 4 матчи в Ла Лига.

За последние 15 встреч когда команда Леванте играла дома, команда Леванте выиграла 4 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Барселона. Разница голов 36-18 в пользу команды Барселона.

Игры прошлого года: 3-1 (Леванте дома) и 2-1 (Барселона дома).

Леванте не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 31 встреч, команда Леванте выиграла 4 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-25 в пользу команды Барселона