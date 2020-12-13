Леванте - Барселона онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч состоится на стадионе Сьюдад де Валенсия.
Дата проведения матча: 11.05.2021
Время начала матча: 23:00
История противостояний между Леванте (Валенсия) и командой "Барселона" (Барселона):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Леванте осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Леванте в предыдущем футбольном матче 13.12.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лопес, Пако и Рональд Куман разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Пако Лопес
Предыдущий поединок команды Леванте был сыгран против "Алавес" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против "Атлетико" - 08.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.
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